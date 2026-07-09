Восемь часов в очереди ради литров топлива: транспортная блокада парализовала жизнь целого округа

Топливный кризис в Архангельской области перешел в стадию затяжного измора. Пока чиновники рапортуют о движущихся к региону цистернах, жители Устьянского округа проводят в очередях на АЗС полноценный рабочий день. Ситуация на заправках напоминает осаду, где бензин АИ-92 и АИ-95 превратился в дефицитный ресурс.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Восемь часов за бак: реальность Устьянского округа

Если неделю назад ожидание на единственной работающей АЗС в Устьянском округе занимало три часа, то на днях временной рекорд обновился до восьми часов. Автомобилисты выстраиваются в колонны с обеда и покидают заправку только к ночи. Для северных территорий, где личный транспорт — единственный способ добраться до работы или навестить родственников в отдаленных деревнях, пустой бак означает полную изоляцию.

Большая часть очереди состоит из коммерческого и служебного транспорта. Это обнуляет советы "переждать ажиотаж дома": экономика района просто не может встать на паузу. На фоне дефицита магистральные АЗС Архангельской области уже вынуждены работать в режиме жесткого приоритета для транзитных потоков, что еще сильнее бьет по местным жителям.

"Нынешний логистический затор в регионе накладывается на общую финансовую напряженность. Когда область вынуждена просить миллиарды на отопительный сезон, любая заминка в поставках ГСМ превращается в социальный взрыв. Бюджеты территорий сверстаны без учета таких форс-мажоров в снабжении", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Семь вагонов спасения или капля в море?

Областное правительство анонсировало прибытие семи вагонов-цистерн с бензином марок АИ-92 и АИ-95. Даже при максимальной загрузке это около 1,1 миллиона литров. Для масштабов области, находящейся в состоянии топливного голода, объем выглядит скорее как временная мера, чем как системное решение проблемы.

Сложность ситуации усугубляется тем, что инфраструктура региона заточена под стабильные железнодорожные графики, которые сейчас дают сбой. В то время как в Поморье внедряют дроны для доставки грузов в портах, обычный водитель в райцентре не может купить канистру бензина без многочасового стояния в пробке.

Теневой оборот и "однорукие" заправки

Штаб по контролю за ситуацией с топливом выявил факты незаконной перепродажи бензина частникам. Детали не разглашаются: неясно, идет ли речь о спекулянтах-"барыгах" или о соседской взаимовыручке. Однако сам факт появления черного рынка — четкий индикатор того, что официальные каналы распределения не справляются.

Параметр Что меняется Время ожидания Выросло с 3 до 8 часов за неделю Пропускная способность Работает только один заправочный пистолет

На АЗС "Роснефти", которая остается единственным оплотом снабжения в Устьянском округе, работает всего одна колонка. Очередь могла бы двигаться вдвое быстрее, если бы были задействованы все мощности. Вероятно, формат отчетности компании завязан на часы работы станции, а не на реальный пролив топлива и количество обслуженных клиентов.

"В условиях дефицита всегда всплывают административные огрехи. Если заправка работает "в полсилы" при огромном хвосте машин, это вопрос к муниципальным нормативам и контролю за качеством предоставляемых услуг населению", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Когда ожидать улучшения ситуации?

Сроки зависят от оперативной разгрузки обещанных семи вагонов-цистерн, однако для полной стабилизации требуются регулярные, а не разовые поставки.

Почему на АЗС работает только один пистолет?

Точные причины не озвучены, но это искусственно замедляет очередь. Вероятно, это связано с внутренними регламентами экономии ресурса или дефицитом персонала.

Где найти бензин, если заправка в Устьянах закрыта?

Официальных альтернатив в округе на данный момент нет, водителям приходится ехать в соседние районы, что увеличивает риск остаться с пустым баком на трассе.

Законна ли перепродажа бензина с рук?

Нет, такая деятельность без лицензии и соблюдения пожарных норм классифицируется как незаконное предпринимательство и административное правонарушение.

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