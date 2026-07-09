До Москвы не долетели: под Самарой остановили груз с попугаями, за которыми охотятся по всему миру

Самарские таможенники пресекли ввоз в Россию экзотических птиц без сопроводительных документов и разрешений. Контрабандный груз из четырех попугаев обнаружили в Оренбургской области при досмотре автомобиля, следовавшего транзитом из Узбекистана в Москву. Редкие крылатые пассажиры оказались под защитой международной конвенции, что делает их нелегальную перевозку серьезным правонарушением. Сейчас птицы находятся под присмотром специалистов, а владельцу грозит суровое наказание.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Попугаи в клетках

Маршрут через степи и преграды

Инспекторы остановили подозрительный транспорт возле поселка Акбулак. Внутри салона в тесных клетках ютились два сине-желтых ара и два благородных зелено-красных попугая (эклектуса). Попытка проскочить пункт пропуска без бумаг сорвалась: водитель не смог предъявить ни декларацию, ни ветеринарные справки. В Оренбуржье это далеко не первый случай, когда грузы из Узбекистана проходят жесткий фитосанитарный и таможенный фильтр.

"Незаконный оборот редких животных часто связан с попытками сэкономить на пошлинах и карантинных мероприятиях, хотя цена ошибки здесь крайне высока для экосистемы", — отметил эксперт Pravda.Ru по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Птицы под опекой конвенции

Экспертиза подтвердила принадлежность найденных особей к видам Ara ararauna и Eclectus roratus. Оба вида включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Чтобы легально перемещать таких птиц через границу, требуется специальное разрешение. Похожие строгие меры действуют и в других сферах, где под контроль попадает культурное наследие региона или исчезающие ресурсы.

"Нарушение процедур декларирования живого товара ведет к административной ответственности, которая предусматривает внушительные штрафные санкции и изъятие объектов", — объяснила специально для Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Штрафы и временное убежище

Таможенная служба уже завела административное дело. Пока идет разбирательство, попугаев перевезли в Ульяновский зоопарк на ответственное хранение. Там профессионалы гарантируют им нормальные условия и питание. Подобная бдительность властей важна не только в вопросах контрабанды, но и при защите денег граждан от различных мошеннических схем.

Параметр Что меняется Статус груза Изъят до решения суда Место содержания Ульяновский зоопарк Риск для водителя Крупный штраф или конфискация

Оренбуржье остается зоной особого внимания из-за климатических и логистических нагрузок. Весной регион переживал рекордные осадки, а сейчас на границе усиливают контроль за перемещением любых ресурсов. Местные власти также активно борются с угрозами экологии на полях, стараясь сохранить природный баланс.

"Статистика показывает, что контроль на границах Оренбуржья усиливается. Это касается и аграрного экспорта, и пресечения незаконного ввоза экзотов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Что будет с птицами после завершения дела?

Если суд назначит конфискацию, попугаи останутся в собственности государства и могут быть переданы в зоопарки или специализированные центры на постоянной основе.

Почему так важно наличие декларации?

Декларация подтверждает легальность происхождения птиц и исключает их участие в нелегальном обороте исчезающих видов.

Читайте также