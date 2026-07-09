Самарские таможенники пресекли ввоз в Россию экзотических птиц без сопроводительных документов и разрешений. Контрабандный груз из четырех попугаев обнаружили в Оренбургской области при досмотре автомобиля, следовавшего транзитом из Узбекистана в Москву. Редкие крылатые пассажиры оказались под защитой международной конвенции, что делает их нелегальную перевозку серьезным правонарушением. Сейчас птицы находятся под присмотром специалистов, а владельцу грозит суровое наказание.
Инспекторы остановили подозрительный транспорт возле поселка Акбулак. Внутри салона в тесных клетках ютились два сине-желтых ара и два благородных зелено-красных попугая (эклектуса). Попытка проскочить пункт пропуска без бумаг сорвалась: водитель не смог предъявить ни декларацию, ни ветеринарные справки. В Оренбуржье это далеко не первый случай, когда грузы из Узбекистана проходят жесткий фитосанитарный и таможенный фильтр.
"Незаконный оборот редких животных часто связан с попытками сэкономить на пошлинах и карантинных мероприятиях, хотя цена ошибки здесь крайне высока для экосистемы", — отметил эксперт Pravda.Ru по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Экспертиза подтвердила принадлежность найденных особей к видам Ara ararauna и Eclectus roratus. Оба вида включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Чтобы легально перемещать таких птиц через границу, требуется специальное разрешение. Похожие строгие меры действуют и в других сферах, где под контроль попадает культурное наследие региона или исчезающие ресурсы.
"Нарушение процедур декларирования живого товара ведет к административной ответственности, которая предусматривает внушительные штрафные санкции и изъятие объектов", — объяснила специально для Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Таможенная служба уже завела административное дело. Пока идет разбирательство, попугаев перевезли в Ульяновский зоопарк на ответственное хранение. Там профессионалы гарантируют им нормальные условия и питание. Подобная бдительность властей важна не только в вопросах контрабанды, но и при защите денег граждан от различных мошеннических схем.
|Параметр
|Что меняется
|Статус груза
|Изъят до решения суда
|Место содержания
|Ульяновский зоопарк
|Риск для водителя
|Крупный штраф или конфискация
Оренбуржье остается зоной особого внимания из-за климатических и логистических нагрузок. Весной регион переживал рекордные осадки, а сейчас на границе усиливают контроль за перемещением любых ресурсов. Местные власти также активно борются с угрозами экологии на полях, стараясь сохранить природный баланс.
"Статистика показывает, что контроль на границах Оренбуржья усиливается. Это касается и аграрного экспорта, и пресечения незаконного ввоза экзотов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Если суд назначит конфискацию, попугаи останутся в собственности государства и могут быть переданы в зоопарки или специализированные центры на постоянной основе.
Декларация подтверждает легальность происхождения птиц и исключает их участие в нелегальном обороте исчезающих видов.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.