Воздух стал ядовито-серым: природная ловушка в Кемерове заставила людей запереться в своих домах

Жители Кемерова столкнулись с резким ухудшением экологической обстановки: сегодня город накрыла плотная серая дымка с резким запахом гари. Системы мониторинга качества воздуха во всех районах областного центра зафиксировали опасную концентрацию вредных примесей. Особенно критическая ситуация сложилась в Ленинском районе на бульваре Строителей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мегаполис в смоге

Причины атмосферного загрязнения в столице Кузбасса

Специалисты МЧС в оперативных сводках не зафиксировали крупных возгораний на территории Кузбасса, которые могли бы спровоцировать столь масштабный смог. Синоптик Наталья Полуэктова, на которую ссылается издание Сiбдепо, пояснила, что помутнение атмосферы может иметь трансграничный характер. По словам специалиста, северо-восточные потоки воздуха способны переносить продукты горения из соседних областей, где сейчас наблюдается сложная лесопожарная обстановка.

Действительно, на севере от Кемеровской области зафиксирована серьезная активность огня — в Томской области специалисты ведут борьбу с 16 лесными пожарами. Еще одной причиной скопления дыма называют метеоусловия внутри самого региона. Высокая влажность воздуха в южных районах способствует удержанию мельчайших частиц загрязнений и их оседанию непосредственно в городской черте.

"Подобные помутнения атмосферы часто возникают из-за совокупности природных факторов: отсутствия ветра и высокой влажности, которая 'прижимает' дым к земле. В таких условиях даже отдаленные лесные пожары могут существенно влиять на видимость и самочувствие людей в городах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Реакция властей и советы экспертов

Местные жители выражают обеспокоенность в социальных сетях, отмечая, что смог затрудняет дыхание даже при закрытых окнах. На фоне экологических проблем актуальным остается вопрос оперативности служб, ведь в регионе уже ведется активная работа по улучшению логистики. Например, недавнее пополнение автопарка в Кузбассе помогло медикам быстрее добираться до пациентов в отдаленных точках, что критически важно при жалобах на последствия вдыхания смога.

Наталья Полуэктова подчеркнула: "Сложно сказать, с чем связано это помутнение атмосферы. Сейчас у нас северо-восточный вынос воздушных масс, может быть, оттуда что-то могло принести, с соседних регионов".

Ответы на популярные вопросы о смоге в Кемерове

Почему в городе пахнет гарью, если в Кузбассе нет пожаров?

Запах гари и дымка приносятся воздушными потоками из соседних регионов, в частности из Томской области, где зафиксированы многочисленные лесные возгорания.

В каких районах Кемерова самая плохая ситуация с воздухом?

Повышенные значения загрязнения фиксируются повсеместно, но наиболее опасные показатели зарегистрированы датчиками в Ленинском районе.

Как влажность влияет на появление дымки?

Высокая влажность способствует конденсации капель вокруг частиц пыли и сажи, что создает более плотный и стойкий смог над жилыми массивами.

Что рекомендуют делать при сильном запахе гари?

Специалисты советуют ограничить пребывание на улице, использовать кондиционеры с фильтрами и проводить влажную уборку в помещениях.

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