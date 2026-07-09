Скала слишком долго скрывала эту тайну: под Пермью нашли неизвестную пещеру, которой не было на картах

Комплексная экспедиция "По следам Э.К. Гофмана — Река Вишера" завершила масштабный аудит северных территорий Пермского края. Группа из 45 исследователей, включая геологов, гидрологов и социологов, прошла 200 километров водного пути на аэролодках и катамаранах. Ученые собрали массив данных, который ляжет в основу цифровых карт и безопасных туристических маршрутов. Впервые за полвека регион получил свежую научную базу для развития дикого туризма без ущерба для природы.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пещера

Лазерное сканирование и новые пещеры

Исследователи ПГНИУ полностью оцифровали 147 стоянок вдоль русла реки. С помощью лазерного сканирования специалисты создали 3D-модели береговой линии. Это позволит точно рассчитать, какие площадки уйдут под воду во время весенних паводков, а где можно безопасно ставить палатки. Работа велась в условиях сложного рельефа, где аномалии погоды Прикамья часто мешают стандартной навигации.

"Мы обнаружили новую подземную полость длиной десять метров прямо в районе камня Ветлан. Пока это рабочий объект, требующий изучения, но использование высокоточных сканеров позволило нам увидеть то, что десятилетиями пропускали предшественники", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Геологи создали детальные цифровые копии уже известных пещер. Технологии позволяют виртуально "разрезать" скалу, чтобы изучить структуру камня без сверления и взрывов. Это критически важно для сохранения природного парка "Пермский", где любые вмешательства могут разрушить хрупкую среду обитания редких видов насекомых и птиц.

Питьевая вода и скрытые угрозы

Гидрологи обследовали участок от 71-го квартала до подножия Ветлана. Они замерили скорость течения, химический состав воды и состояние дна. Эти данные необходимы, чтобы составить карту безопасных водозаборов. В условиях, когда ловушки на реке могут возникнуть из-за обычного подъема уровня воды, знание точных характеристик потока спасает жизни.

"Качество воды в притоках Вишеры нестабильно. Мы взяли пробы зоопланктона на перекатах, чтобы понять, как живет река изнутри. Это единственный способ адекватно оценить кормовую базу для рыбы и общее здоровье экосистемы", — отметил эксперт Pravda.Ru ихтиолог Илья Калашников.

Ботаники в это время зафиксировали стоянки краснокнижных растений. В объективы камер попали венерин башмачок и дремлик темно-красный. Чтобы защитить эти виды от вытаптывания, маршруты будут скорректированы. Экологический мониторинг дополняется изучением рукокрылых: ученые использовали ультразвуковые детекторы, чтобы найти места зимовок летучих мышей в береговых гротах.

Сфера исследования Результат экспедиции Геология Открыта пещера 10 метров у камня Ветлан Картография Оцифровано 147 туристических стоянок Энтомология Взято 27 проб насекомых для анализа Социология Опрошено 319 человек (туристы и жители)

Портрет туриста и дополненная реальность

Социологи провели более 300 интервью в поселках Велс, Вая и Мутиха. Исследование показало разрыв между ожиданиями приезжих и реальными нуждами местных общин. Пока одни ищут тишины, вторые страдают от отсутствия инфраструктуры. Данные соцопросов помогут властям понять, как развивать северные районы, не превращая их в шумные свалки.

"Нам важно знать, кто едет на Вишеру. Если это организованные группы, им нужны одни условия, если 'дикари' на мощных лодках — другие. Без этого планировать нагрузку на тропы бессмысленно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Итогом работы станет не только сухой отчет, но и путеводитель с VR-экскурсиями. Школа креативных индустрий Перми уже готовит панорамные съемки ключевых точек маршрута. Семь тематических направлений с элементами дополненной реальности (AR) позволят увидеть историю освоения края прямо на экране смартфона, стоя на вершине скалы.

Ответы на популярные вопросы о Вишере

Зачем нужно лазерное сканирование берегов?

Это позволяет создать цифровую модель рельефа с точностью до сантиметра. Можно прогнозировать, как изменятся стоянки при паводке и где берег может обрушиться. Это основа безопасности для всех сплавщиков.

Как новые данные помогут обычным туристам?

На основе экспедиции издадут новый путеводитель. В нем будут указаны проверенные места для забора воды, безопасные стоянки и точки, где можно увидеть редкие растения и пещеры, не нарушая закон.

Почему экологи изучают летучих мышей?

Рукокрылые — индикатор чистоты среды. Если их численность падает, значит, в экосистеме произошел сбой. Акустический анализ их убежищ помогает понять, насколько сильно человек мешает дикой природе.

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