Комфорт такси по цене метро: цифровой прорыв в Москве заставил жителей отказаться от машин

Москва превратила общественный транспорт в некий гибрид такси и частного джета для окраин. Сервис "По пути", работающий по принципу "автобус по требованию", с начала 2026 года собрал 240 тысяч заказов. Это не просто цифры в отчёте, а реальный удар по классическим маршруткам. Машины малого класса в Новой Москве и "Сколково" теперь работают как вышколенные официанты: вызываешь через приложение — и карета подана к ближайшей точке.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поток машин в Москве

Транспортная мутация: автобус вместо такси

Забудьте о расписаниях, которые соблюдаются только в теории. Сервис "По пути" — это динамическая система, подстраивающаяся под пассажира, а не наоборот. Машины малого класса забирают людей там, где гонять пустые 12-метровые автобусы было бы безумием. Система сама строит маршрут, объединяя попутчиков, что напоминает работу западных топовых каршерингов, но за копейки. Для жителей ТиНАО это спасительный круг в океане бесконечных строек и полей.

"Такой формат перевозок убивает потребность в личном автомобиле для поездок последней мили. Когда автобус приезжает за вами почти к подъезду за цену проезда в метро, логистика района меняется радикально", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Новые точки на карте Москвы

Сервис не стоит на месте, захватывая всё новые территории. Суммарно проект перешагнул отметку в 2,8 миллиона поездок за всё время работы. Инфраструктура расширяется параллельно с тем, как на магистралях выполняют обновление асфальтового покрытия. В июне список остановок пополнили "Деревня Милорадово" в Коммунарке и школа на Алхимовской улице в Щербинке. Это не просто метки на карте, а доступ к цивилизации для тысяч людей.

"Техническое состояние таких автобусов должно быть безупречным, так как они работают в режиме постоянных коротких плеч. Это экстремальная нагрузка на подвеску и тормоза, требующая еженедельного контроля", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Цена вопроса и комфорт

Самое приятное в этом аттракционе щедрости — цена. Вы едете в чистом, современном салоне с мягкими креслами и зарядками, а платите как в обычном трамвае. При этом столица продолжает развивать экологические тренды, обсуждая квоты на такси с электроприводом. "По пути" интегрирован в общую экосистему города: оплата по банковской карте делает проезд бесшовным.

Параметр сервиса Детали реализации Способ заказа Мобильное приложение "Московский транспорт" Зоны покрытия Новая Москва (ТиНАО), Инновационный центр "Сколково" Стоимость проезда По тарифу наземного городского транспорта

"Если водитель такого автобуса нарушит ПДД, отвечать будет не только он, но и парк. Безопасность в сервисах по требованию мониторится строже, чем в обычных маршрутках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о сервисе "По пути"

Как заказать автобус "По пути"?

Нужно скачать приложение "Московский транспорт", указать начальную и конечную точки маршрута в зоне действия сервиса и система подберёт ближайший микроавтобус.

Чем этот сервис отличается от обычного такси?

Автобус идет не по фиксированному адресу, а до удобной точки высадки, и в салоне могут находиться другие попутчики. При этом стоимость в разы ниже такси.

Где именно работает сервис?

На данный момент это поселения Новой Москвы и территория инновационного кластера "Сколково", где классическая сеть маршрутов еще формируется.

Какова цена поездки?

Стоимость соответствует обычному билету на наземный транспорт Москвы при бесконтактной оплате банковской картой.

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