Москва превратила общественный транспорт в некий гибрид такси и частного джета для окраин. Сервис "По пути", работающий по принципу "автобус по требованию", с начала 2026 года собрал 240 тысяч заказов. Это не просто цифры в отчёте, а реальный удар по классическим маршруткам. Машины малого класса в Новой Москве и "Сколково" теперь работают как вышколенные официанты: вызываешь через приложение — и карета подана к ближайшей точке.
Забудьте о расписаниях, которые соблюдаются только в теории. Сервис "По пути" — это динамическая система, подстраивающаяся под пассажира, а не наоборот. Машины малого класса забирают людей там, где гонять пустые 12-метровые автобусы было бы безумием. Система сама строит маршрут, объединяя попутчиков, что напоминает работу западных топовых каршерингов, но за копейки. Для жителей ТиНАО это спасительный круг в океане бесконечных строек и полей.
"Такой формат перевозок убивает потребность в личном автомобиле для поездок последней мили. Когда автобус приезжает за вами почти к подъезду за цену проезда в метро, логистика района меняется радикально", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.
Сервис не стоит на месте, захватывая всё новые территории. Суммарно проект перешагнул отметку в 2,8 миллиона поездок за всё время работы. Инфраструктура расширяется параллельно с тем, как на магистралях выполняют обновление асфальтового покрытия. В июне список остановок пополнили "Деревня Милорадово" в Коммунарке и школа на Алхимовской улице в Щербинке. Это не просто метки на карте, а доступ к цивилизации для тысяч людей.
"Техническое состояние таких автобусов должно быть безупречным, так как они работают в режиме постоянных коротких плеч. Это экстремальная нагрузка на подвеску и тормоза, требующая еженедельного контроля", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Самое приятное в этом аттракционе щедрости — цена. Вы едете в чистом, современном салоне с мягкими креслами и зарядками, а платите как в обычном трамвае. При этом столица продолжает развивать экологические тренды, обсуждая квоты на такси с электроприводом. "По пути" интегрирован в общую экосистему города: оплата по банковской карте делает проезд бесшовным.
|Параметр сервиса
|Детали реализации
|Способ заказа
|Мобильное приложение "Московский транспорт"
|Зоны покрытия
|Новая Москва (ТиНАО), Инновационный центр "Сколково"
|Стоимость проезда
|По тарифу наземного городского транспорта
"Если водитель такого автобуса нарушит ПДД, отвечать будет не только он, но и парк. Безопасность в сервисах по требованию мониторится строже, чем в обычных маршрутках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Нужно скачать приложение "Московский транспорт", указать начальную и конечную точки маршрута в зоне действия сервиса и система подберёт ближайший микроавтобус.
Автобус идет не по фиксированному адресу, а до удобной точки высадки, и в салоне могут находиться другие попутчики. При этом стоимость в разы ниже такси.
На данный момент это поселения Новой Москвы и территория инновационного кластера "Сколково", где классическая сеть маршрутов еще формируется.
Стоимость соответствует обычному билету на наземный транспорт Москвы при бесконтактной оплате банковской картой.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.