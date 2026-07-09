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Природа сошла с ума: локализовали зону в Пермском крае, которая превратилась в ловушку

Россия » Поволжье » Пермь

В Пермском крае ученые локализовали "шквальный коридор" — территорию, где атмосферные возмущения регулярно достигают разрушительной силы. Речь идет об участке к западу от Березников, включающем поселок Орел, село Огурдино, а также населенные пункты Пешково и Турлавы. Последний удар стихии зафиксировали вечером 7 июля: мощный поток воздуха, усиленный градом, валил деревья и обрывал линии электропередачи.

Дорога, заваленная деревьями
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Дорога, заваленная деревьями

Природа аномалии: почему штормит Березники

Специалисты проекта "Опасные природные явления Пермского края" связывают аномальную активность с особенностями рельефа и гидрологии. Главным катализатором выступает мелководный участок Камского водохранилища. Летом вода здесь прогревается значительно быстрее и сильнее основного русла, что провоцирует резкие вертикальные перемещения воздушных масс. В условиях, когда на регион надвигается циклон, этот тепловой "двигатель" кратно увеличивает скорость ветра.

"Для восточных окраин водохранилищ характерно усиление конвекции. Перепад температур между перегретым мелководьем и более прохладным воздухом лесных массивов создает идеальную среду для формирования шкваловых ворот", — предположил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Механика процесса напоминает работу промышленного фена: разогретый воздух устремляется вверх, а на его место с огромной скоростью врываются холодные потоки. В подобных зонах даже рядовое штормовое предупреждение может обернуться локальной катастрофой для инфраструктуры и лесного фонда.

Масштаб разрушений и исторический контекст

Июльский шторм заставил городские службы Березников работать в авральном режиме. Глава округа Алексей Казаченко подтвердил, что восстановительные бригады устраняли обрывы ЛЭП в течение всей ночи. Однако нынешние разрушения — не предел. Статистика наблюдений показывает, что район попадает под аналогичные удары с пугающей регулярностью. Похожие инциденты фиксировались в августе 2025 года и в июле 2015-го.

Параметр Последствия стихии
Лесной фонд Уничтожено более 520 гектаров сосновых боров
Инфраструктура Оборваны опоры ЛЭП, завалены дороги в 4 поселках
Реакция властей Внедрение систем автоматической фиксации нарушений в инфраструктуре

Особую тревогу экологов вызывает состояние береговой линии. Массовый вывал хвойных деревьев не только лишает регион ценного ресурса, но и меняет микроклимат, делая почву более уязвимой к эрозии. Пока охват системы видеонаблюдения растет, основной задачей остается мониторинг именно природных угроз в труднодоступных лесных кварталах.

"Регулярная потеря сосновых массивов из-за ветра требует пересмотра планов лесовосстановления. В зонах с подтвержденной шкваловой активностью необходимо высаживать более устойчивые к ветровалу породы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы

Почему именно Огурдино и Орел страдают чаще других?

Эти поселки расположены в узком географическом створе, где воздушные потоки ускоряются из-за близости открытой воды и прогретого мелководья.

Как долго длилось восстановление электроснабжения?

По официальным данным мэрии Березников, основные работы по ликвидации последствий шквала 7 июля заняли всю ночь.

Какие потери понес лесной фонд Прикамья?

В ходе прошлых аналогичных штормов шквалистый ветер уничтожил порядка 520 гектаров соснового леса в Березниковском округе.

Планируется ли создание системы раннего оповещения?

МЧС и метеослужбы уже используют данные мониторинга для формирования краткосрочных предупреждений о неблагоприятных погодных условиях.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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