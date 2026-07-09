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За этой профессией работодатели буквально охотятся: во Владимире готовы платить почти 200 тысяч рублей

Россия » Центр » Владимир

Рынок труда Владимирской области зафиксировал резкий перекос в сторону рабочих специальностей, где дефицит кадров бьет рекорды. Промышленный сектор региона включился в гонку зарплат, пытаясь переманить квалифицированных сварщиков у конкурентов. Если раньше такие доходы считались прерогативой ИТ-сектора или высшего менеджмента, то сегодня сварщик в тяжелом машиностроении зарабатывает на уровне топовых специалистов. Статистика за первую половину 2026 года показывает, что промышленники готовы платить огромные суммы за качественные швы и экспертный ремонт оборудования.

Сварщик за работой
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сварщик за работой

Металлургия ставит рекорды спроса

За последний год металлургическая отрасль региона показала самый агрессивный рост интереса к сварщикам. Число открытых вакансий подскочило на 93%, а среднее предложение по оплате труда зафиксировалось на отметке 145 тысяч рублей. Заводы активно расширяют цеха по производству металлоконструкций, что требует постоянного притока рабочих рук. Предприятия вынуждены конкурировать не только внутри области, но и с другими регионами ЦФО.

"Промышленный бум заставляет заводы буквально охотиться за профессионалами, что неизбежно раздувает зарплатные бюджеты. Высокая стоимость кадров накладывается на логистические сложности и рост цен на топливо, создавая дополнительную нагрузку на себестоимость продукции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Где сварщики зарабатывают больше всего

Самые внушительные чеки предлагают в тяжелом машиностроении. Здесь сварщики высочайшей квалификации получают в среднем 183 тысячи рублей в месяц. Работа связана со сборкой корпусов сложной техники и транспортных механизмов, где ошибки стоят слишком дорого. Спрос в этом сегменте вырос на 43%, что подтверждает устойчивый тренд на импортозамещение промышленного оборудования.

Отрасль Средняя зарплата (руб.)
Тяжелое машиностроение 183 000
Металлургия 145 000
Добыча и переработка 145 000

Сфера добычи и переработки полезных ископаемых также не отстает: вакансий стало больше в полтора раза. Специалисты требуются для монтажа трубопроводов и обслуживания тяжелых бункеров. Кадровый голод здесь ощущается особенно остро из-за удаленности объектов и высоких требований к допускам на проведение работ. Даже падение объемов микрозаймов в регионе аналитики связывают с ростом доходов именно в реальном секторе экономики.

"Развитие производственной инфраструктуры требует не только сварщиков, но и качественного благоустройства вокруг предприятий. Мы видим прямую связь между ростом крупных цехов и необходимостью внедрения интеллектуальных систем для обслуживания подъездных путей", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Как кадры меняют жизнь области

Высокие доходы рабочих меняют ландшафт потребительского рынка. Люди чаще вкладывают средства в ремонт и крупные покупки, однако предприятия сталкиваются с дефицитом не только людей, но и ресурсов. Например, аграрии уже бьют тревогу, так как топливный голод парализовал часть техники, а квалифицированные ремонтники уходят на высокооплачиваемые заводы.

"Погоня за кадрами в промышленности оголяет другие тылы региона. В то время как заводы процветают, бюджетные структуры порой не могут конкурировать за специалистов. Это сказывается и на скорости решения бытовых проблем, таких как мусорный кризис в ЖКХ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

За что сварщикам платят почти 200 тысяч?

Такие суммы предлагают в тяжелом машиностроении за работу со сложными сплавами и сборку ответственных конструкций промышленного оборудования.

В какой сфере самый большой дефицит рабочих?

Лидером стала металлургия, где за год количество вакансий для сварщиков выросло почти вдвое.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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