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Бесконечные очереди парализуют движение в регионе: нефтяные гиганты столкнулись с жестким ответом властей

Россия » Центр » Липецк

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов жестко раскритиковал руководство крупнейших нефтяных компаний из-за нарастающего дефицита бензина. Ситуация в регионе накалилась: автомобилисты вынуждены проводить ночи в очередях перед закрытыми воротами АЗС, в то время как отраслевые гиганты отчитываются о полной готовности к поставкам.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

Ночной дозор на заправках

Глава региона опубликовал видеосвидетельства топливного коллапса на своей странице в соцсетях. На кадрах — бесконечные вереницы машин, ожидающих подвоза горючего. Проблема коснулась не только частных лиц, но и жизненно важного производства хлеба, а также работы оперативных служб.

"Невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учётом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь. На этих кадрах именно это. Очереди. Люди, которые с вечера и до утра ждут топлива у закрытых АЗС. Так быть не должно", — написал Игорь Артамонов.

Разрыв между официальными докладами и реальностью заставил власти Липецка перейти к ручному управлению. В то время как местная дорожная отрасль и без того испытывает сложности с подрядчиками, отсутствие бензина ставит под угрозу уборочную кампанию.

"В условиях дефицита важно понимать реальные объемы. Если НПЗ снижают отгрузку, регион должен знать об этом за неделю, а не в момент, когда пистолеты на АЗС уже пусты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист территорий Валерий Козлов.

Ультиматум губернатора: честность прежде всего

Артамонов публично обратился к топ-менеджменту компаний "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть". Основное требование — прозрачность. Губернатор подчеркнул, что регион прилагает все усилия для стабилизации инфраструктуры, включая охрану правопорядка на заправках силами МВД, но ключевой рычаг — само топливо — находится в руках нефтяников.

Действие властей Ожидание от компаний
Охрана порядка на АЗС Увеличение поставок бензина
Оптимизация логистики Достоверные графики подвоза

Кризис совпал с аномально высокой нагрузкой на сети и проблемами в других секторах ЖКХ, где участились аварии на сетях водоснабжения. Стабильность жизненно важных объектов сейчас зависит от бесперебойной работы спецтехники.

"Задержки в логистике топлива могут парализовать работу скорой помощи и МЧС. Любое промедление в поставках — это прямой риск для безопасности населения, особенно в период полевых работ", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Новые правила: бензин по номерам

Чтобы снизить градус напряжения, власти ввели график заправки по номерам. Эта мера временная — она будет действовать с 11 июля по 1 августа. Параллельно с топливным кризисом регион пытается решать социальные вопросы, например, задолженности больниц, что требует четкой работы всей финансовой и транспортной цепочки.

"Для аграрного сектора Липецкой области дефицит в разгар страды — это критический удар по урожайности. Если ситуация не исправится за неделю, мы увидим рост издержек у всех сельхозпроизводителей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Губернатор напомнил нефтяникам, что сегодня бензин — это не вопрос комфорта, а фактор государственной важности. Пока область внедряет интеллектуальные алгоритмы в управлении, первичные ресурсы по-прежнему распределяются в "ручном режиме".

Ответы на популярные вопросы

Как работает чётно-нечётная схема заправки?

Владельцы машин с четными номерами заправляются по четным числам календаря, с нечетными — по нечетным. Это позволяет упорядочить очереди.

Как долго продлятся ограничения на АЗС?

Оперштаб установил сроки действия особого режима с 11 июля до 1 августа текущего года.

Будут ли штрафовать за нарушение графика заправки?

Контроль на заправках осуществляют сотрудники полиции и волонтеры, главная цель — не допустить конфликтов и заторов.

Почему возник дефицит бензина?

Среди причин называют сложности с логистикой и расхождение между заявленными и реальными объемами поставок от вертикально-интегрированных компаний.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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