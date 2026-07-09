Бесконечные очереди парализуют движение в регионе: нефтяные гиганты столкнулись с жестким ответом властей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов жестко раскритиковал руководство крупнейших нефтяных компаний из-за нарастающего дефицита бензина. Ситуация в регионе накалилась: автомобилисты вынуждены проводить ночи в очередях перед закрытыми воротами АЗС, в то время как отраслевые гиганты отчитываются о полной готовности к поставкам.
Глава региона опубликовал видеосвидетельства топливного коллапса на своей странице в соцсетях. На кадрах — бесконечные вереницы машин, ожидающих подвоза горючего. Проблема коснулась не только частных лиц, но и жизненно важного производства хлеба, а также работы оперативных служб.
"Невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учётом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь. На этих кадрах именно это. Очереди. Люди, которые с вечера и до утра ждут топлива у закрытых АЗС. Так быть не должно", — написал Игорь Артамонов.
Разрыв между официальными докладами и реальностью заставил власти Липецка перейти к ручному управлению. В то время как местная дорожная отрасль и без того испытывает сложности с подрядчиками, отсутствие бензина ставит под угрозу уборочную кампанию.
"В условиях дефицита важно понимать реальные объемы. Если НПЗ снижают отгрузку, регион должен знать об этом за неделю, а не в момент, когда пистолеты на АЗС уже пусты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист территорий Валерий Козлов.
Артамонов публично обратился к топ-менеджменту компаний "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть". Основное требование — прозрачность. Губернатор подчеркнул, что регион прилагает все усилия для стабилизации инфраструктуры, включая охрану правопорядка на заправках силами МВД, но ключевой рычаг — само топливо — находится в руках нефтяников.
|Действие властей
|Ожидание от компаний
|Охрана порядка на АЗС
|Увеличение поставок бензина
|Оптимизация логистики
|Достоверные графики подвоза
Кризис совпал с аномально высокой нагрузкой на сети и проблемами в других секторах ЖКХ, где участились аварии на сетях водоснабжения. Стабильность жизненно важных объектов сейчас зависит от бесперебойной работы спецтехники.
"Задержки в логистике топлива могут парализовать работу скорой помощи и МЧС. Любое промедление в поставках — это прямой риск для безопасности населения, особенно в период полевых работ", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Чтобы снизить градус напряжения, власти ввели график заправки по номерам. Эта мера временная — она будет действовать с 11 июля по 1 августа. Параллельно с топливным кризисом регион пытается решать социальные вопросы, например, задолженности больниц, что требует четкой работы всей финансовой и транспортной цепочки.
"Для аграрного сектора Липецкой области дефицит в разгар страды — это критический удар по урожайности. Если ситуация не исправится за неделю, мы увидим рост издержек у всех сельхозпроизводителей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Губернатор напомнил нефтяникам, что сегодня бензин — это не вопрос комфорта, а фактор государственной важности. Пока область внедряет интеллектуальные алгоритмы в управлении, первичные ресурсы по-прежнему распределяются в "ручном режиме".
Владельцы машин с четными номерами заправляются по четным числам календаря, с нечетными — по нечетным. Это позволяет упорядочить очереди.
Оперштаб установил сроки действия особого режима с 11 июля до 1 августа текущего года.
Контроль на заправках осуществляют сотрудники полиции и волонтеры, главная цель — не допустить конфликтов и заторов.
Среди причин называют сложности с логистикой и расхождение между заявленными и реальными объемами поставок от вертикально-интегрированных компаний.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.