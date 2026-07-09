Живая очередь в аэропорту стала пережитком прошлого: новые терминалы навсегда изменили логику проверки

Аэропорт Внуково подвел итоги работы цифровых пограничных шлюзов. С июля 2025 года автоматизированную систему паспортного контроля (АСПК) "Сапсан" протестировали почти 900 тысяч человек. Технология распознавания лиц и электронных чипов заменяет классическую проверку документов офицером погранслужбы, сокращая время прохождения границы до считанных секунд. Это критический инструмент для сохранения пропускной способности хаба в периоды пиковых нагрузок.

Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4551 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Внуково

Цифровой фильтр в цифрах

Согласно отчетности воздушной гавани, модули системы приняли 860 тысяч совершеннолетних граждан РФ. В общем объеме международного трафика Внуково доля "цифровых" пассажиров достигла 14%. Если рассматривать только держателей биометрических паспортов, то каждый четвертый предпочел автоматику живому общению с инспектором. Такая вовлеченность подтверждает запрос на бесконтактные интерфейсы, особенно когда погода в Москве или сбои в расписании провоцируют скопление людей в залах ожидания.

"Биометрический контроль — это не просто удобство, а элемент жесткого макроэкономического администрирования потоков. Мы убираем человеческий фактор, снижаем издержки на содержание штата при росте трафика и получаем гарантированную прозрачность операций", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Перевод контроля в "цифру" требует безупречной юридической обвязки. Данные передаются по защищенным каналам, исключая утечки на этапе идентификации личности. Это так же важно, как электронная подпись при сделках с недвижимостью или доступ в личные кабинеты госуслуг. Система "Сапсан" — это не игрушка, а полноценный пограничный терминал со строгим протоколом безопасности.

Алгоритм допуска: кто проходит через "Сапсан"

Доступ к автоматике ограничен жесткими критериями. Воспользоваться шлюзом могут только совершеннолетние граждане России, имеющие на руках заграничный паспорт с электронным носителем информации (серия 75 и выше). Это создает естественный фильтр: система работает с наиболее качественными данными, что минимизирует риск ошибок при сличении лица с фото в чипе. Пока классические службы заняты проверкой виз и собеседованиями, "цифровой поток" движется параллельно, разгружая инфраструктуру.

"Основной риск биометрических систем — корректность хранения эталонов. В аэропортах используется прямой комплаенс: данные считываются здесь и сейчас, сравниваются с государственным реестром и сразу аннулируются в локальном буфере. Это высший стандарт защиты приватности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Параметр Значение системы "Сапсан" Общее число пользователей Более 860 000 человек Охват владельцев биометрии 25% пассажиров Доля в общем выездном потоке 14% Требования к паспорту 10-летний (с чипом)

Масштабирование платформы

Пресс-служба Внуково подтвердила планы по расширению парка модулей. Рост популярности услуги требует увеличения количества точек соприкосновения с пассажиром. Подобная модернизация созвучна с общими городскими трендами, когда IT специалисты Москва создают экосистемы управления сервисами без участия посредников. Если логистика аэропорта адаптируется к цифровым рельсам, это снимает напряжение даже при резком росте турпотока.

"Любая автоматизация — это вопрос оптимизации расходов. Городу дешевле поставить десять программных комплексов, чем обучать и содержать десятки сотрудников на тех же участках. Это горькое лекарство для рынка труда, но необходимое для экономики данных", — добавил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Развитие "Сапсана" идет на фоне общих инфраструктурных изменений региона. В то время как на МЦД-3 или участках ремонта ММК пассажиры сталкиваются с физическими ограничениями, авиационная гавань делает ставку на софт. Чем выше прозрачность администрирования границ, тем стабильнее инвестиционный климат в транспортном секторе.

Ответы на популярные вопросы о биометрии

Можно ли пройти контроль с ребенком через систему "Сапсан"?

Нет, на текущем этапе модули АСПК доступны только совершеннолетним гражданам РФ старше 18 лет.

Подойдет ли для прохождения старый пятилетний паспорт?

Система работает исключительно с загранпаспортами 75-й серии и выше, которые оснащены встроенным чипом с биометрическими данными владельца.

Где именно во Внуково находятся эти модули?

Модули установлены в зонах паспортного контроля международных рейсов — как на вылет из России, так и на прилет.

Заменяет ли это общение с пограничником полностью?

Да, процедура автоматизирована. Однако инспектор сохраняет право на выборочную проверку или приглашение пассажира в классическую кабину при возникновении вопросов у системы.

Читайте также