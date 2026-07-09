Каждый новый литр оказался дороже прежнего: в Татарстане бензин снова резко прибавил в цене

Татарстан столкнулся с резким ценовым маневром на топливном рынке: за неделю стоимость всех марок горючего совершила рывок вверх. Росстат фиксирует подорожание литра бензина и дизеля более чем на два рубля, что бьет по кошелькам водителей и логистике предприятий. В материале разберем цепочку причин этого скачка и последствия для региональной экономики. Также выясним, как изменение цен влияет на себестоимость товаров на полках магазинов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Бензиновая гонка цифр

За отчетный семидневный цикл средний чек на АЗС республики заметно потяжелел. Если еще недавно литр обходился в 68,98 рубля, то теперь за него просят 71,15 рубля. Самый массовый тип топлива, АИ-92, перешагнул отметку в 67,98 рубля. Не отстает и премиальный АИ-95, который вырос до 73,75 рубля за литр.

"Цены на заправках ведут себя как тяжелый состав, который трудно остановить на спуске. Основной вклад в динамику вносят логистические издержки и сезонный аппетит внутреннего рынка, когда спрос традиционно опережает предложение", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дизельный рекорд и давление заводов

Особо чувствительным оказался удар по дизельному сектору. Стоимость литра пробила психологический барьер и закрепилась на уровне 81,57 рубля. Такое ускорение во многом продиктовано поведением производителей. Еще весной в регионе фиксировался спад нефтепереработки, что создало определенное давление внутри цепочки поставок.

Марка топлива Новая цена (руб) АИ-92 67,98 АИ-95 73,75 Дизельное топливо 81,57

Несмотря на то что в республике стабильно идет добыча полезных ископаемых, перерабатывающий сектор демонстрирует волатильность. Это сказывается на отпускных ценах заводов, которые в Татарстане подскочили на 11,7%, показав один из самых высоких темпов роста в стране.

"Для аграрного сектора такой скачок цен на топливо — это прямой вызов. Учитывая, что затраты на ГСМ составляют значительную часть себестоимости сельхозпродукции, мы можем увидеть коррекцию цен на продовольствие ближе к осени", — объяснил специально для Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Социальные последствия и рынок

Рост стоимости заправки напрямую влияет на доходы жителей, чей бюджет теперь требует пересмотра. Дополнительную нагрузку испытывают и муниципальные службы. Однако власти подчеркивают, что запас прочности энергосистемы остается высоким, а текущая стоимость топлива на АЗС остается в рамках рыночных механизмов.

"Текущая перенастройка цен — это инерция майского роста оптового звена. Сейчас важно следить, насколько оперативно сработают меры поддержки для транспортных компаний, чтобы избежать резкого удорожания пассажирских перевозок", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по благоустройству и инфраструктуре Ольга Морозова.

Ситуация осложняется тем, что в крупных городах, таких как Казань, периодически вводятся ограничения движения, что увеличивает время пробега транспорта и, соответственно, расход горючего. Пока государственная система автоматических выплат и грантов помогает сглаживать социальные перекосы для уязвимых групп, бизнес продолжает закладывать новые тарифы в чеки.

Ответы на популярные вопросы

Почему бензин дорожает так быстро именно сейчас?

Основная причина — рост цен у производителей и сезонное увеличение потребления на фоне ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Ждать ли дефицита топлива на заправках?

Нет, запасы горючего достаточны, речь идет только о ценовом движении, обусловленном рыночной конъюнктурой.

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