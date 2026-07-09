Благовещенск лишается привычного облика: историческая улица на грани радикальной трансформации

В Благовещенске, на сопках и равнинах которого ветер всегда пахнет морем и переменами, закипела большая стройка. Участок на улице 50 лет Октября — той самой, что до революции звалась Садовой — превращают в современный сквер. Это не просто укладка плитки, а попытка вернуть исторический вайб "зеленой артерии" города, используя драйв нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Благовещенск

Демонтаж и траншеи: что происходит на площадке

Сейчас на отрезке между Ленина и Зейской вовсю работают экскаваторы и бригады. Рабочие снимают старый "бетонный панцирь", вырывают бортовой камень и готовят "постель" из песка под новые дорожки. Параллельно копают траншеи — здесь пойдет кабель для освещения, чтобы сквер не уходил в туман после заката.

Пока на самой площадке шумно от техники, в цехах уже собирают малые архитектурные формы. В сквере обещают поставить качели, на которых смогут летать и дети, и взрослые, а также обустроить арт-площадки для уличных выставок. Город меняет облик, превращаясь из транзитного узла в место, где хочется заглушить двигатель своего "пруля" и просто пройтись пешком.

"Обновление таких зон — это всегда маркер того, что доходы региональной казны позволяют вкладываться в комфорт, а не только в латание дыр. Благовещенск сегодня конкурирует за людей, и качественная среда здесь важнее, чем отчеты на бумаге", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сиреневый сад и розовые аллеи

Главная фишка нового пространства — ботанический ренессанс. Авторы проекта решили воскресить дух Садовой улицы. Поскольку документов о том, что именно здесь цвело сто лет назад, не осталось, ставку сделали на эстетику и ароматы. В Благовещенске появится полноценный сиреневый сад, жасминовые заросли и розовая аллея, которая обречена стать главной точкой притяжения для любителей селфи.

Живые изгороди и тематическое озеленение должны защитить отдыхающих от пыли и шума микроавтобусов, снующих по соседним улицам. Это будет зона тотального дзен, где восточная созерцательность встретится с современным городским дизайном. Такая трансформация неизбежно подстегнет развитие туризма в Амурской области, ведь гостям из "фанз" за речкой тоже захочется взглянуть на русский сад.

"При благоустройстве критически важно следить за износом подземных сетей. Глупо высаживать редкую сирень там, где через год прорвет старую трубу. Если проблемы ЖКХ в этом квадрате решены заранее, то проект проживет долго", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Интересный факт: Благовещенск — единственный областной центр в России, стоящий прямо на государственной границе. Из окон домов на Садовой (50 лет Октября) можно буквально наблюдать, как меняется архитектура соседнего Хэйхэ.

Риски и контроль

Любая масштабная стройка в Приамурье — это вызов. Нужно учитывать и капризы климата, и логистику. Нередко даже крупные объекты сталкиваются с задержками, как это бывало, когда нарушение прав работников приводило к сбоям в графиках. Сейчас за объектом следят на всех уровнях.

Для контроля за территорией могут быть задействованы даже высокие технологии. В регионе уже активно используют космический надзор за землями, и хотя сквер — объект городской, внимание к качеству исполнения будет не меньшим, чем к сельхозугодиям или лимитам добычи в тайге.

Локация сквера Ключевое обновление Центральная аллея Розовый сад и фотозоны Выставочная зона Арт-пространство и подиум для мероприятий Зона отдыха Качели для всех возрастов

Ответы на популярные вопросы

Почему выбрали именно это место?

Территория возле МФЦ победила в народном голосовании в 2025 году. Жители сами решили, что этот пустырь пора превращать в "зеленый ковчег".

Что означает название "Садовая" в концепции?

Это дань истории. Улица 50 лет Октября называлась так до 1923 года. Дизайнеры хотят воссоздать дух старого Благовещенска через обилие сирени и жасмина.

Будут ли в сквере развлечения для детей?

Да, проектом предусмотрена зона с качелями и площадка для городских праздников, но акцент сделан на спокойном отдыхе.

Когда запустят новую энергетику для таких объектов?

Все современные общественные пространства планируется запитать по новым стандартам. В регионе уже анонсирована солнечная энергетика, которая в будущем может осветить и городские парки.

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