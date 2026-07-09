Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск

В ночь на 9 июля Ростовская область столкнулась с массированной воздушной атакой. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили беспилотники в ключевых точках региона, включая Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково. Однако падение обломков ликвидированных аппаратов привело к локальным инцидентам в нескольких районах. Самая первая подробная информация о ситуации оперативно поступила от врио губернатора Юрия Слюсаря.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

Последствия падения БПЛА в Азовском районе

В Азовском районе обломки дрона спровоцировали возгорание сухой растительности. Пламя охватило камыш, создав яркое зарево, которое было отчетливо видно местным жителям издалека. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты для локализации огня. Ранее подобные инциденты уже вынуждали спасательные службы работать в усиленном режиме, когда последствия ночной атаки требовали эвакуации людей.

Несмотря на масштаб пожара, власти подчеркивают отсутствие прямой угрозы населенным пунктам. Очаг возгорания находился на значительном удалении от жилых домов, жертв и пострадавших нет. Как сообщает rostovgazeta.ru, подразделения МЧС полностью контролируют обстановку на участке падения обломков. Эвакуация жителей Азовского района в связи с данным происшествием не планируется.

"При падении обломков БПЛА основную опасность представляют вторичные факторы, такие как воспламенение сухостоя или ландшафтные пожары, поэтому работа ПВО всегда сопровождается оперативным дежурством пожарных бригад", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

География отражения атаки и текущая ситуация

Кроме Азова, работа ПВО зафиксирована в Чертковском и Неклиновском районах. Жители Таганрога также сообщали о громких звуках в небе, что совпало с периодом действия режима воздушной опасности. Напомним, что в этом городе ранее уже вводился режим ЧС для ликвидации последствий аналогичных инцидентов. На данный момент специалисты оценивают масштаб повреждений на всех участках падения фрагментов техники.

В правительстве Ростовской области призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Массированные налеты дронов требуют от населения повышенной бдительности, особенно в приграничных территориях. Оперативные службы продолжают обследование местностей, где были ликвидированы цели противника, чтобы исключить риск детонации неразорвавшихся элементов.

Ответы на популярные вопросы о ночной атаке

Где именно были сбиты беспилотники?

Силы ПВО уничтожили цели над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

Есть ли пострадавшие среди мирного населения?

По официальным данным руководства региона, пострадавших и погибших в результате ночных событий 9 июля нет.

Насколько опасен пожар в Азовском районе?

Пожар возник вдали от жилых массивов, горит камыш. Угрозы для построек и инфраструктуры не выявлено.

Какие меры принимаются властями?

Организовано круглосуточное дежурство ПВО и подразделений МЧС, ведется мониторинг обстановки в наиболее уязвимых районах.

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