Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бедность отдельно, ценники отдельно: бензин в Ивановской области внезапно стал одним из самых дорогих в ЦФО
Когда гаснет Север, счёт идёт на минуты: крупная авария оставила Магаданскую область без света
Вашингтон достал гильотину: отказ платить по счетам Пентагона обернется для Испании проблемами
Ценники сорвались с цепи: бензин в Пермском крае подорожал сразу на несколько рублей за неделю
Дремучие заблуждения водителей о масле: к какому финалу привела нежелательная экономия бюджета
Опасность пришла с неожиданной стороны: бобры спровоцировали масштабный потоп в в Нижнем Тагиле
Под ногами дрогнула огненная земля: на Камчатке зафиксировали землетрясение возле группы вулканов
Не каждая иномарка стареет достойно: эти автомобили с пробегом способны разорить на ремонте
От белоснежных звезд до бордового пламени: растение, которое превращает любую клумбу в сказочное облако

Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В ночь на 9 июля Ростовская область столкнулась с массированной воздушной атакой. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили беспилотники в ключевых точках региона, включая Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково. Однако падение обломков ликвидированных аппаратов привело к локальным инцидентам в нескольких районах. Самая первая подробная информация о ситуации оперативно поступила от врио губернатора Юрия Слюсаря.

Взрыв и пожар
Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Взрыв и пожар

Последствия падения БПЛА в Азовском районе

В Азовском районе обломки дрона спровоцировали возгорание сухой растительности. Пламя охватило камыш, создав яркое зарево, которое было отчетливо видно местным жителям издалека. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты для локализации огня. Ранее подобные инциденты уже вынуждали спасательные службы работать в усиленном режиме, когда последствия ночной атаки требовали эвакуации людей.

Несмотря на масштаб пожара, власти подчеркивают отсутствие прямой угрозы населенным пунктам. Очаг возгорания находился на значительном удалении от жилых домов, жертв и пострадавших нет. Как сообщает rostovgazeta.ru, подразделения МЧС полностью контролируют обстановку на участке падения обломков. Эвакуация жителей Азовского района в связи с данным происшествием не планируется.

"При падении обломков БПЛА основную опасность представляют вторичные факторы, такие как воспламенение сухостоя или ландшафтные пожары, поэтому работа ПВО всегда сопровождается оперативным дежурством пожарных бригад", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

География отражения атаки и текущая ситуация

Кроме Азова, работа ПВО зафиксирована в Чертковском и Неклиновском районах. Жители Таганрога также сообщали о громких звуках в небе, что совпало с периодом действия режима воздушной опасности. Напомним, что в этом городе ранее уже вводился режим ЧС для ликвидации последствий аналогичных инцидентов. На данный момент специалисты оценивают масштаб повреждений на всех участках падения фрагментов техники.

В правительстве Ростовской области призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Массированные налеты дронов требуют от населения повышенной бдительности, особенно в приграничных территориях. Оперативные службы продолжают обследование местностей, где были ликвидированы цели противника, чтобы исключить риск детонации неразорвавшихся элементов.

Ответы на популярные вопросы о ночной атаке

Где именно были сбиты беспилотники?

Силы ПВО уничтожили цели над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

Есть ли пострадавшие среди мирного населения?

По официальным данным руководства региона, пострадавших и погибших в результате ночных событий 9 июля нет.

Насколько опасен пожар в Азовском районе?

Пожар возник вдали от жилых массивов, горит камыш. Угрозы для построек и инфраструктуры не выявлено.

Какие меры принимаются властями?

Организовано круглосуточное дежурство ПВО и подразделений МЧС, ведется мониторинг обстановки в наиболее уязвимых районах.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Варшава в ярости от наглости Киева: резкий ответ Сикорского лишил офис Зеленского всяких иллюзий
Мир. Новости мира
Варшава в ярости от наглости Киева: резкий ответ Сикорского лишил офис Зеленского всяких иллюзий
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Астраханская область
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Последние материалы
Вашингтон достал гильотину: отказ платить по счетам Пентагона обернется для Испании проблемами
Ценники сорвались с цепи: бензин в Пермском крае подорожал сразу на несколько рублей за неделю
Дремучие заблуждения водителей о масле: к какому финалу привела нежелательная экономия бюджета
Опасность пришла с неожиданной стороны: бобры спровоцировали масштабный потоп в в Нижнем Тагиле
Под ногами дрогнула огненная земля: на Камчатке зафиксировали землетрясение возле группы вулканов
Не каждая иномарка стареет достойно: эти автомобили с пробегом способны разорить на ремонте
От белоснежных звезд до бордового пламени: растение, которое превращает любую клумбу в сказочное облако
Мозг буквально разрывает себя на части: последствия определят уровень нашего интеллекта
Гаражный НПЗ вместо экономии: почему самодельный бензин убивает мотор и кошелек
Вечная мерзлота не выдержала: Якутск пережил жару, которой Север не видел почти 200 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.