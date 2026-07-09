Бензин есть, а заправиться нельзя: Костромская область ищет по всему региону свободные бензовозы

В Костромской области пытаются сбить топливный ажиотаж, возникший на фоне очередей у автозаправочных станций. Власти региона заверяют, что бензина и дизеля на нефтебазах достаточно, а текущие сложности сведены к логистическим заминкам. Профильные ведомства ищут способы ускорить подвоз горючего силами местных компаний. Разберемся, как именно планируют разгрузить дорожную сеть и когда ожидать стабилизации обстановки.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на АЗС

Региональные власти фиксируют рост спроса на топливо примерно на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Сезонный фактор и активность перевозчиков создали высокую нагрузку на инфраструктуру доставки. В итоге на отдельных точках продажи образовались временные заторы, напоминающие недавний рыночный ценовой кризис.

Решение через аренду бензовозов

Заместитель губернатора Юрий Маков объяснил, что проблем с наличием нефтепродуктов у «Роснефти» нет. Основной дефицит возник не в самих хранилищах, а внутри цепочки поставок. Требуется больше бензовозов для оперативного наполнения емкостей на АЗС.

Компании, чей автопарк сейчас простаивает, могут передать технику в аренду федеральным сетям, работающим на пределе возможностей. Подобная мобилизация частного транспорта — единственный быстрый способ справиться с нагрузкой.

"Главная сложность заключается в нехватке специализированных машин для доставки. Владельцы бензовозов сейчас могут помочь логистике, обеспечив бесперебойный подвоз топлива на станции", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Контроль потоков и безопасность

Очереди на заправках уже стали причиной серьезных проблем в Костроме. Ранее дорожный коллапс на Профсоюзной показал, как блокировка остановок и подъездов к АЗС парализует движение городского транспорта. Сейчас администрация старается не допустить повторения таких инцидентов.

"Региону необходима прозрачная схема распределения ресурсов. Когда у водителей есть доступ к информации о запасах в режиме реального времени, ажиотаж спадает сам собой", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Чиновники призывают граждан не создавать искусственный спрос, пытаясь закупить бензин «про запас». Такие действия лишь обостряют ситуацию, повторяя ошибки прошлого, когда страх перед дефицитом приводил к реальным убыткам, как это было при выявлении незаконного бизнеса и налоговых проверок на объектах региона.

Региональный бюджет и тендеры

Эффективность принимаемых решений напрямую зависит от работы госсектора. Эксперты подчеркивают: когда в цепочке поставок участвуют только крупные игроки, рынок становится уязвимым. Ранее в области уже отмечали критический перекос в тендерах, где местные производители почти не представлены.

"Включение местных ресурсов и частной техники в общую систему — это правильный шаг. Это снижает зависимость от поставок извне и стабилизирует ситуацию на муниципальном уровне", — рассказал в беседе с Pravda.Ru аналитик Валерий Козлов.

Параметр Статус решения Дефицит топлива Отсутствует, запасы на нефтебазах в норме. Логистика Привлечение частных бензовозов к аренде.

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