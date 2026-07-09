Жители Карелии оказались в сложной ситуации из-за жестких ограничений на покупку бензина в переносные тары. Депутат Петросовета Андрей Рогалевич намерен изменить правила игры, направив обращение в региональный оперативный штаб по топливной ситуации. Инициатива предполагает возможность заправки в металлические канистры объемом до 10 литров для бытовых нужд. Сейчас запрет мешает владельцам дач и частных домов использовать необходимую технику, от генераторов до бензопил. Предложенные меры должны избавить людей от необходимости возить садовое оборудование на АЗС ради заправки бака.
Действующий в республике запрет на отпуск топлива в мелкую тару создавался для борьбы с очередями и спекуляциями. Однако на практике под удар попали обычные граждане, которые занимаются хозяйством в условиях непредсказуемой северной погоды. Без запаса бензина в канистре невозможно работать триммером или мотоблоком на удаленном участке.
Андрей Рогалевич подчеркивает, что цели ограничения не достигаются. Спекулянты находят обходные пути, а честные садоводы и управляющие компании остаются без горючего для уборки территорий. Проблема обостряется на фоне того, что в некоторых районах уже наблюдался топливный паралич и очереди.
"Нынешняя ситуация в Карелии напоминает попытку перекрыть кран, когда протекает вся труба. Ограничения бьют по тем, кто обеспечивает себя сам, при этом общая доступность нефтепродуктов требует более системных решений на уровне распределения потоков", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Карелия остается одной из немногих территорий, где сохраняются столь жесткие рамки. Омская область уже отказалась от тотального запрета, введя разумные лимиты. Псковская область разрешила продажу до 5 литров для хозяйственных нужд, признав отказы заправщиков неправомерными. Даже Ленинградская область готовит поправки, позволяющие наполнять металлические канистры по ГОСТу.
Для жителей карельской глубинки, где лес подступает к домам, наличие бензина — это вопрос безопасности и работоспособности техники. Инициатива Рогалевича опирается на успешные кейсы Иркутской области и Удмуртии, где власти поняли: жизнь в частном секторе без канистры бензина невозможна.
"Благоустройство территорий в регионах часто держится на инициативе граждан и малых УК. Запрещая отпуск топлива в канистры, мы фактически парализуем уход за городской инфраструктурой и частными участками, что ведет к деградации среды", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Предложенная схема выглядит компромиссно: разрешить заправку до 10 литров в металлическую емкость. При этом общий объем покупки не должен превышать 30 литров на одну машину. Это исключает масштабный вывоз топлива перекупщиками, но закрывает потребности дачников. Важное условие — использование только сертифицированной тары, что отвечает требованиям пожарной безопасности.
Такой подход поможет снизить социальное напряжение, особенно в период активных сельхозработ. Пока туристы изучают новый реестр достопримечательностей, местные жители вынуждены тратить часы на логистику топлива. Снятие запретов вернет логику в работу АЗС и обеспечит нормальное функционирование частных хозяйств.
"Когда региональные бюджеты и инвестиции в инфраструктуру растут, странно видеть ограничения, достойные периода дефицита. Малому бизнесу и аграриям-частникам нужны понятные правила игры, а не административные барьеры на пустом месте", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.
|Параметр
|Что меняется
|Объем в канистру
|До 10 литров
|Тип емкости
|Только металлическая (ГОСТ)
|Общий лимит
|30 литров на одно транспортное средство
Обычный пластик накапливает статическое электричество, что может привести к искре и возгоранию при контакте с бензином. Металл в этом плане безопаснее.
Снятие запрета избавит владельцев бензопил от необходимости пригонять на заправку прицепы с техникой, что ускорит обслуживание в пиковые часы.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.