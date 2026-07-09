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Дачники оказались у пустой канистры: в Карелии предлагают изменить правила продажи бензина

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Жители Карелии оказались в сложной ситуации из-за жестких ограничений на покупку бензина в переносные тары. Депутат Петросовета Андрей Рогалевич намерен изменить правила игры, направив обращение в региональный оперативный штаб по топливной ситуации. Инициатива предполагает возможность заправки в металлические канистры объемом до 10 литров для бытовых нужд. Сейчас запрет мешает владельцам дач и частных домов использовать необходимую технику, от генераторов до бензопил. Предложенные меры должны избавить людей от необходимости возить садовое оборудование на АЗС ради заправки бака.

Багажник автомобиля с канистрами и сумками
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Багажник автомобиля с канистрами и сумками

Канистра как инструмент выживания

Действующий в республике запрет на отпуск топлива в мелкую тару создавался для борьбы с очередями и спекуляциями. Однако на практике под удар попали обычные граждане, которые занимаются хозяйством в условиях непредсказуемой северной погоды. Без запаса бензина в канистре невозможно работать триммером или мотоблоком на удаленном участке.

Андрей Рогалевич подчеркивает, что цели ограничения не достигаются. Спекулянты находят обходные пути, а честные садоводы и управляющие компании остаются без горючего для уборки территорий. Проблема обостряется на фоне того, что в некоторых районах уже наблюдался топливный паралич и очереди.

"Нынешняя ситуация в Карелии напоминает попытку перекрыть кран, когда протекает вся труба. Ограничения бьют по тем, кто обеспечивает себя сам, при этом общая доступность нефтепродуктов требует более системных решений на уровне распределения потоков", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Регионы идут навстречу людям

Карелия остается одной из немногих территорий, где сохраняются столь жесткие рамки. Омская область уже отказалась от тотального запрета, введя разумные лимиты. Псковская область разрешила продажу до 5 литров для хозяйственных нужд, признав отказы заправщиков неправомерными. Даже Ленинградская область готовит поправки, позволяющие наполнять металлические канистры по ГОСТу.

Для жителей карельской глубинки, где лес подступает к домам, наличие бензина — это вопрос безопасности и работоспособности техники. Инициатива Рогалевича опирается на успешные кейсы Иркутской области и Удмуртии, где власти поняли: жизнь в частном секторе без канистры бензина невозможна.

"Благоустройство территорий в регионах часто держится на инициативе граждан и малых УК. Запрещая отпуск топлива в канистры, мы фактически парализуем уход за городской инфраструктурой и частными участками, что ведет к деградации среды", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Лимиты и сертифицированная тара

Предложенная схема выглядит компромиссно: разрешить заправку до 10 литров в металлическую емкость. При этом общий объем покупки не должен превышать 30 литров на одну машину. Это исключает масштабный вывоз топлива перекупщиками, но закрывает потребности дачников. Важное условие — использование только сертифицированной тары, что отвечает требованиям пожарной безопасности.

Такой подход поможет снизить социальное напряжение, особенно в период активных сельхозработ. Пока туристы изучают новый реестр достопримечательностей, местные жители вынуждены тратить часы на логистику топлива. Снятие запретов вернет логику в работу АЗС и обеспечит нормальное функционирование частных хозяйств.

"Когда региональные бюджеты и инвестиции в инфраструктуру растут, странно видеть ограничения, достойные периода дефицита. Малому бизнесу и аграриям-частникам нужны понятные правила игры, а не административные барьеры на пустом месте", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Параметр Что меняется
Объем в канистру До 10 литров
Тип емкости Только металлическая (ГОСТ)
Общий лимит 30 литров на одно транспортное средство

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя заправлять в пластиковые канистры?

Обычный пластик накапливает статическое электричество, что может привести к искре и возгоранию при контакте с бензином. Металл в этом плане безопаснее.

Поможет ли это в борьбе с очередями?

Снятие запрета избавит владельцев бензопил от необходимости пригонять на заправку прицепы с техникой, что ускорит обслуживание в пиковые часы.

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Экспертная проверка: эксперт Pravda.Ru по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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