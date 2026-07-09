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Опасность пришла с неожиданной стороны: бобры спровоцировали масштабный потоп в в Нижнем Тагиле

Россия » Урал » Екатеринбург

Продолжительные ливневые дожди в Свердловской области спровоцировали резкий подъем уровня воды, в результате чего под ударом стихии оказались сады и поселки в пригороде Нижнего Тагила. Стихия наконец отступила, однако за время паводка экстренным службам пришлось провести масштабную операцию по спасению людей. По прогнозам синоптиков, выпадение более 100 мм осадков ожидалось заранее, что позволило спасателям подготовиться к работе в режиме чрезвычайной ситуации еще до начала основного затопления.

Бобер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бобер

Бобровые плотины и заиливание рек: причины тагильского потопа

Для предотвращения подобных катастроф в будущем необходимо радикально улучшить пропускную способность местных водоемов, уверен руководитель пожарно-спасательного отряда регионального МЧС Александр Привалов. Как сообщает tagilcity.ru, одной из неочевидных причин критического затора воды стали плотины, сооруженные бобрами на малых реках. Животные фактически перекрыли естественный отток, что вкупе с общим заилением русла привело к быстрому выходу рек из берегов.

В пиковые моменты наводнения уровень воды в частном секторе поднимался на 60-70 сантиметров всего за несколько часов, затапливая участки и доходя до окон жилых домов. Жители поселков Евстюниха, Черноисточинск и Николо-Павловское массово запрашивали помощь к вечеру, когда самостоятельная эвакуация стала невозможной. Привалов отметил: "Пик обращений за помощью пришелся на вечернее время" — спасателям пришлось задействовать лодки, чтобы вывести из опасной зоны 208 человек, включая 35 детей.

"Природный фактор в виде бобровых плотин часто недооценивается, но в условиях аномальных осадков такие препятствия превращают ручьи в неуправляемые потоки. Жителям пострадавших районов сейчас крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности при просушке домов, чтобы не допустить замыканий", - объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Риски после схода воды: пожары и электросети

После стабилизации уровня воды свердловские власти столкнулись с новой угрозой — риском возникновения пожаров в пострадавшем частном секторе. Массовое использование тепловых пушек и мощных обогревателей для сушки стен создает запредельную нагрузку на старые электросети, что может обернуться короткими замыканиями. Инспекторы МЧС подчеркивают, что использование печей в подтопленных домах также опасно из-за возможного перекала конструкций и попадания искр на высохшие горючие материалы.

Несмотря на то, что за время ЧС удалось избежать жертв, ситуация в регионе остается напряженной, так как нередко вода буквально сносила дороги и ограничивала сообщение между населенными пунктами. Спасатели продолжают мониторинг гидрологической обстановки, призывая владельцев садовых участков не игнорировать сигналы экстренного оповещения. Основная работа теперь сосредоточена на расчистке завалов и ликвидации последствий, которые временно изменили ландшафт пригородных территорий Нижнего Тагила.

Ответы на популярные вопросы о паводке в Нижнем Тагиле

Почему бобры стали виновниками наводнения?

Бобры возводят на реках плотины, которые при резком увеличении объема осадков препятствуют свободному прохождению воды. В результате русло переполняется, и вода устремляется в сторону жилых секторов.

Сколько человек было спасено в ходе паводка?

Силами МЧС из зон подтопления было эвакуировано 173 взрослых и 35 детей, спасатели работали в круглосуточном режиме на плавсредствах.

Какие поселки пострадали больше всего?

Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Евстюнихе, Николо-Павловском, Черноисточинске и в поселке Антоновский, куда спасательные группы были направлены по тревоге первыми.

В чем опасность возвращения в подтопленные дома?

Главные риски связаны с неисправностью электропроводки после контакта с водой и возможным возгоранием при интенсивной сушке помещений электроприборами или печами.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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