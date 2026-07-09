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Бедность отдельно, ценники отдельно: бензин в Ивановской области внезапно стал одним из самых дорогих в ЦФО

Россия » Центр » Иваново

Российские заправочные станции перешли в режим форсажа: цены на топливо демонстрируют крутой подъем. За первую неделю июля бензин в среднем по стране прибавил 2,1%, а дизель и вовсе разогнался до 3,4%. Ивановская область неожиданно выбилась в антилидеры центральной России, оставив позади даже московские ценники. В деталях ценового ралли, региональных аномалиях и прогнозах разбирались корреспонденты Pravda.Ru.

Большая Ивановская Мануфактура
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Malanchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая Ивановская Мануфактура

Аномальный скачок в Ивановской области

Топливный рынок Ивановской области накрыло мощной волной подорожания. Всего за неделю литр бензина здесь прибавил в цене 18,7%, достигнув отметки 81,23 рубля. Этот рывок превратил регион из одного из самых доступных в Центральном федеральном округе в один из самых дорогих. Ситуация выглядит особенно остро на фоне того, что местное производство молочных продуктов уже испытывает трудности, а транспортная логистика дорожает.

"Такой резкий перекос цен в отдельно взятом субъекте создает избыточное давление на локальную экономику. Когда стоимость литра на АЗС обгоняет соседние мегаполисы, это неминуемо отражается на стоимости доставки товаров первой необходимости", — рассказал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для сравнения, в Ярославской области сохраняются самые низкие показатели в ЦФО. Там заправиться можно в среднем по 66,17 рубля. Разрыв между соседями стал критическим, что может спровоцировать массовый отток покупателей на приграничные заправки. Это происходит в то время, когда в Иваново перекраивают правила перевозок и усиливают контроль над тарифами общественного транспорта.

Всероссийский рейтинг цен на АЗС

Общая картина по стране также не внушает оптимизма. С начала года дизельное топливо подорожало почти на 15%, а бензин — на 13,9%. Власти уже рассматривают различные ограничения на продажу топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Однако пока кривая цен уверенно идет вверх во всех 280 городах мониторинга.

"Погодные условия и логистические сложности в южных регионах вносят свой вклад в общую статистику. Мы видим значительные температурные аномалии, которые влияют на хранение и транспортировку горючего", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Регион или вид топлива Средняя цена на 6 июля
Бензин (РФ средняя) 74,01 рубля
Дизель (РФ средняя) 87,76 рубля
Крым (бензин) 154,30 рубля
Севастополь (бензин) 133,07 рубля

Рекордсменами по дороговизне остаются Крым и Севастополь. Там стоимость бензина перешагнула психологическую отметку в 150 рублей. Эксперты связывают это с особенностями доставки и повышенным спросом в разгар летнего сезона. Параллельно с топливными проблемами регионы пытаются решать вопросы ремонта инфраструктуры и благоустройства пешеходных зон.

"Административные барьеры и споры вокруг земельных участков под АЗС также могут влиять на конечную стоимость в регионах. Мы часто фиксируем жалобы на монопольное положение отдельных сетей", — отметила специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему в Ивановской области такой резкий рост?

Одной из причин может быть пересмотр логистических цепочек и отсутствие крупных нефтебаз непосредственно в области, что делает ее зависимой от поставок из соседних субъектов.

Где в ЦФО заправляться выгоднее всего?

Самые низкие цены сохраняются в Ярославской области. Также относительно невысокие показатели фиксируются в регионах, где активно ведется земельный контроль за деятельностью крупных холдингов.

Как рост цен повлияет на льготников?

Бюджеты регионов могут быть пересмотрены, чтобы компенсировать затраты на социальные нужды, включая доставку лекарств и работу школьных автобусов.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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