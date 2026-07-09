Ценники сорвались с цепи: бензин в Пермском крае подорожал сразу на несколько рублей за неделю

Цены на автомобильное топливо в Пермском крае совершили резкий рывок вверх, преодолев психологические отметки на большинстве заправок. За одну неделю литр бензина прибавил в стоимости сразу несколько рублей, что вынудило вмешаться антимонопольную службу. Пока УФАС проверяет обоснованность чеков, крупные нефтяные компании готовят резервные поставки для насыщения рынка. В материале разберем причины резкого подорожания и перспективы стабилизации ситуации в регионе.
Статистика Росстата зафиксировала серьезное изменение ценников на АЗС Прикамья. Средняя стоимость бензина в крае подскочила с 73,45 до 78,01 рубля. Траты автовладельцев растут быстрее привычных графиков, превращая обычную заправку бака в серьезную нагрузку на семейный бюджет. Особенно ощутимо изменились стоимость топлива Прикамье и условия его продажи. Лидером подорожания стала марка АИ-95, цена которой перевалила за 80 рублей, прибавив почти 5 рублей за семь дней. Популярный АИ-92 также не остался в стороне, поднявшись до 74,49 рубля. Дизельное топливо, важное для логистики и строек, вплотную приблизилось к 88 рублям за литр.
"Ценовое ралли в регионе вызвано сложным сочетанием логистических сбоев и локальных дефицитов. Когда спрос превышает предложение, рынок реагирует мгновенно, и без внешнего вмешательства затормозить этот процесс крайне сложно", — объяснила эксперт Pravda.Ru Евгений Блех.
Рост цен стал поводом для возбуждения дела со стороны Пермского УФАС. Ведомство начало проверку цепочек поставок и маржинальности розничных сетей. Если подозрения в сговоре подтвердятся, участникам рынка грозят санкции. Прозрачность экономики региона сейчас под особым контролем, как и проверка чиновников на детекторе лжи в смежных отраслях. Для нормализации ситуации «ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть» планируют направить в край дополнительные эшелоны с горючим. Это должно нивелировать локальный дефицит бензина в Перми и успокоить биржевые аппетиты местных операторов. Надежная логистика — надежный фундамент для социально-экономического развития территорий.
"Региональные бюджеты сильно зависят от стабильности потребительского рынка. Резкое удорожание топлива тянет за собой цены на все товары, поэтому быстрые поставки нефтепродуктов — это мера спасения экономики от инфляционного перегрева", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.
Власти также делают ставку на технологии контроля. Современный цифровой мониторинг города и системы фиксации помогают отслеживать ситуацию на дорожных объектах и инфраструктуре. Умные камеры и распознавание лиц повышают общую дисциплину в управлении регионом.
"Жители всегда остро реагируют на любые административные и ценовые изменения. Сегодня важно обеспечить открытый диалог между бизнесом и государством, чтобы снять лишнее напряжение на заправках", — отметил эксперт Pravda.Ru Владимир Орлов.
|Марка топлива
|Рост цены (руб/литр)
|АИ-92
|+4,11
|АИ-95
|+4,98
|Дизель
|+3,44
Основными факторами стали сезонное увеличение спроса и временные сложности с отгрузкой нефтепродуктов на региональные склады.
Проверки направлены на выявление спекуляций. Если цена завышена необоснованно, антимонопольная служба может обязать компании ее скорректировать.
Для предотвращения нехватки горючего в регион направлены дополнительные объемы от крупных производителей, что должно закрыть текущие потребности.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.