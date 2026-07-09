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Ценники сорвались с цепи: бензин в Пермском крае подорожал сразу на несколько рублей за неделю

Россия » Поволжье » Пермь

Цены на автомобильное топливо в Пермском крае совершили резкий рывок вверх, преодолев психологические отметки на большинстве заправок. За одну неделю литр бензина прибавил в стоимости сразу несколько рублей, что вынудило вмешаться антимонопольную службу. Пока УФАС проверяет обоснованность чеков, крупные нефтяные компании готовят резервные поставки для насыщения рынка. В материале разберем причины резкого подорожания и перспективы стабилизации ситуации в регионе.

Очередь на автозаправке во время заката
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь на автозаправке во время заката

Топливный счетчик идет на рекорд

Статистика Росстата зафиксировала серьезное изменение ценников на АЗС Прикамья. Средняя стоимость бензина в крае подскочила с 73,45 до 78,01 рубля. Траты автовладельцев растут быстрее привычных графиков, превращая обычную заправку бака в серьезную нагрузку на семейный бюджет. Особенно ощутимо изменились стоимость топлива Прикамье и условия его продажи. Лидером подорожания стала марка АИ-95, цена которой перевалила за 80 рублей, прибавив почти 5 рублей за семь дней. Популярный АИ-92 также не остался в стороне, поднявшись до 74,49 рубля. Дизельное топливо, важное для логистики и строек, вплотную приблизилось к 88 рублям за литр.

"Ценовое ралли в регионе вызвано сложным сочетанием логистических сбоев и локальных дефицитов. Когда спрос превышает предложение, рынок реагирует мгновенно, и без внешнего вмешательства затормозить этот процесс крайне сложно", — объяснила эксперт Pravda.Ru Евгений Блех.

Антимонопольный контроль и новые поставки

Рост цен стал поводом для возбуждения дела со стороны Пермского УФАС. Ведомство начало проверку цепочек поставок и маржинальности розничных сетей. Если подозрения в сговоре подтвердятся, участникам рынка грозят санкции. Прозрачность экономики региона сейчас под особым контролем, как и проверка чиновников на детекторе лжи в смежных отраслях. Для нормализации ситуации «ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть» планируют направить в край дополнительные эшелоны с горючим. Это должно нивелировать локальный дефицит бензина в Перми и успокоить биржевые аппетиты местных операторов. Надежная логистика — надежный фундамент для социально-экономического развития территорий.

"Региональные бюджеты сильно зависят от стабильности потребительского рынка. Резкое удорожание топлива тянет за собой цены на все товары, поэтому быстрые поставки нефтепродуктов — это мера спасения экономики от инфляционного перегрева", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Власти также делают ставку на технологии контроля. Современный цифровой мониторинг города и системы фиксации помогают отслеживать ситуацию на дорожных объектах и инфраструктуре. Умные камеры и распознавание лиц повышают общую дисциплину в управлении регионом.

"Жители всегда остро реагируют на любые административные и ценовые изменения. Сегодня важно обеспечить открытый диалог между бизнесом и государством, чтобы снять лишнее напряжение на заправках", — отметил эксперт Pravda.Ru Владимир Орлов.

Марка топлива Рост цены (руб/литр)
АИ-92 +4,11
АИ-95 +4,98
Дизель +3,44

Ответы на популярные вопросы

Почему бензин дорожает так быстро?

Основными факторами стали сезонное увеличение спроса и временные сложности с отгрузкой нефтепродуктов на региональные склады.

Помогут ли проверки ФАС снизить цену?

Проверки направлены на выявление спекуляций. Если цена завышена необоснованно, антимонопольная служба может обязать компании ее скорректировать.

Ждать ли дефицита на заправках?

Для предотвращения нехватки горючего в регион направлены дополнительные объемы от крупных производителей, что должно закрыть текущие потребности.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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