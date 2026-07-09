Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гаражный НПЗ вместо экономии: почему самодельный бензин убивает мотор и кошелек
Вход в бизнес стал доступнее: распределили площади в Москве, которые обеспечат поток клиентов
Рыбный бизнес пошел ва-банк: запуск прямого коридора с Дальнего Востока в Белоруссию предопределит смену цен
Очереди в кассы больше не будут: Алтайский край перевел покупку билетов в мессенджер
С глаз долой: 5 вещей, которые безнадежно испортят ваш образ летом 2026 года
Бизнес перешел в режим выживания: дефицит ГСМ на Алтае вынудил отели предлагать заправку из запасов
Смотришь и не веришь глазам: эти собаки поют, лазают по деревьям и согревают не хуже грелки
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Почувствуйте вкус севера: как превратить привычную сельдь в изысканный ресторанный салат

Вечная мерзлота не выдержала: Якутск пережил жару, которой Север не видел почти 200 лет

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутск столкнулся с температурным рекордом, который удерживался почти два столетия. Столбики термометров в столице республики поднялись до отметки +35,9 градуса, что стало абсолютным максимумом для 8 июля с момента начала метеорологических наблюдений в 1829 году. Городская инфраструктура и жители оказались в условиях экстремального зноя, который испытывает на прочность системы жизнеобеспечения региона. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют значительного облегчения, ожидая закрепления температурных показателей на пиковых значениях.

Вечная мерзлота
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вечная мерзлота

Раскаленный горизонт вечной мерзлоты

Текущие показатели вплотную подошли к историческому пику +38,4 градуса, зафиксированному летом 2011 года. Раскаленный воздух не просто создает дискомфорт, но и напрямую влияет на стоимость продовольствия и стабильность логистических цепочек. Ситуация осложняется тем, что сухой зной превратил окрестные массивы в настоящий пороховой погреб, где любая искра способна спровоцировать масштабное бедствие.

"Такие аномалии создают избыточную нагрузку на региональную энергетику. При резком росте потребления электричества для охлаждения помещений возможны локальные сбои в сетях, которые и так изношены", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Горючее под особым контролем

Жара совпала с напряженным периодом северного завоза. В условиях дефицита осадков и высоких температур власти вынуждены внедрять жесткие квоты на распределение ресурсов. Сейчас приоритет отдается социальным объектам и аграриям, чтобы не допустить срыва поставок в труднодоступные районы. Жителям стоит учитывать, что ограничения на закупку горючего в канистры помогают избежать ажиотажного спроса на заправках.

"Бюджетная система республики сейчас ориентирована на быструю реакцию. Расходы на логистику топлива и тушение очагов в лесах могут потребовать оперативного перераспределения трансфертов", — отметила в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на капризы погоды, в регионе продолжается работа над долгосрочными проектами. Например, развитие Арктики поддерживается через субсидии застройщикам, а научный потенциал укрепило открытие нового центра управления космическими объектами. Параллельно крупный бизнес направляет солидные инвестиции в цифровую среду и сохранение традиционных промыслов.

"Мы наблюдаем учащение региональных климатических аномалий в Якутии. Периоды экстремальной жары становятся длиннее, а последующий обвал температур — резче", — рассказал эксперт Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Параметр Что меняется
Температура воздуха Дневные значения до +37 градусов
Пожарная опасность Максимальный уровень из-за засухи
Режим работы АЗС Ограничения на отпуск в тару

Ответы на популярные вопросы

Ожидается ли похолодание в ближайшие дни?

В краткосрочной перспективе зной сохранится, однако метеорологи предупреждают о риске резкого холодного фронта после завершения аномального цикла.

Какие ограничения действуют для жителей?

Введен запрет на посещение лесных массивов и разведение костров из-за критического иссушения почвы и растительности.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, аналитик бюджетов Валерий Козлов, синоптик Павел Лебедев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Последние материалы
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Смотришь и не веришь глазам: эти собаки поют, лазают по деревьям и согревают не хуже грелки
Почувствуйте вкус севера: как превратить привычную сельдь в изысканный ресторанный салат
Топливный коллапс едва не стал реальностью: Якутия перешла на режим, который спас северный завоз
Огромные заводы стали легкой мишенью: новый подход защитит поставки топлива в регионах
Денег дадут не всем: новые фильтры в Башкирии отсекут часть аграриев от кредитов
Тихая революция в ведомствах: Татарстан перевел тысячи жителей на автоматические начисления
Природа больше не справляется сама: 3000 крякв и гусей с GPS-датчиками выпустили в Веселовское водохранилище
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Ад на заре времен: колоссальное давление непрекращающейся бомбардировки не оставило шансов литосфере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.