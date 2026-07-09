Вход в бизнес стал доступнее: распределили площади в Москве, которые обеспечат поток клиентов

Малый бизнес Москвы продолжает активно занимать городские пространства. В первой половине 2026 года через систему открытых аукционов предприниматели получили права на эксплуатацию 113 нестационарных торговых объектов (НТО). Суммарная площадь реализованных лотов превысила 4,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Фото: https://unsplash.com by David Salamanca is licensed under Free Полка с газетами и журналами

География торговых точек

Лоты распределены по всей столице — от тихих жилых микрорайонов до оживленных набережных и парковых зон. Основной массив предложений сосредоточен в локациях с гарантированно высоким трафиком: у входов в метро и в подземных переходах. Лидером по количеству новых точек стал Южный округ — здесь в пользование перешел 31 объект.

Помимо ЮАО, в пятерку наиболее востребованных территорий вошли Центр, Восток, Юго-Восток и Запад Москвы. Город предлагает два варианта входа: аренду уже установленных типовых павильонов или право на размещение собственной конструкции на подготовленном участке. Примечательно, что уровень конкуренции остается комфортным для входа — в среднем на одну площадку претендуют два участника.

"Стабильный интерес к кискам и павильонам объясняется понятной бизнес-моделью. Для малого бизнеса это возможность работать на городском трафике без капитальных затрат на строительство. Рост числа таких лотов прямо коррелирует с программами развития объектов социальной инфраструктуры, где торговые точки становятся частью комфортной среды", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Специализация и форматы

Функционал объектов жестко не ограничен, но рынок сам диктует наиболее востребованные ниши. Чаще всего в таких павильонах открываются точки с выпечкой, кондитерскими изделиями и горячими напитками. В рекреационных зонах востребованы пункты проката спортивного инвентаря и сувенирные лавки. Также популярностью пользуются автоматизированные системы торговли через вендинговые аппараты.

Параметр периода Показатель Количество реализованных лотов 113 объектов Общая площадь НТО 4,7 тысячи кв. м Средняя конкуренция 2 участника на лот

"Нестационарная торговля — это лакмусовая бумажка регионального бюджета. Тот факт, что лоты активно выкупаются малым бизнесом, говорит о жизнеспособности локальных рынков. Город получает доход от аренды, а жители — необходимые сервисы в шаговой доступности. Это эффективная модель использования городских активов", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Как зайти на рынок

Витриной всех предложений города является Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" предприниматели могут изучить техническую документацию, фотографии объектов и условия продажи. Процедура полностью оцифрована: от подачи заявки до финального удара молотка. Даже если в городе перекрывают дороги для забегов или наступают аномальные холода, электронные площадки работают бесперебойно.

Для участия в торгах предпринимателю необходимо выполнить три шага: зарегистрироваться на площадке "Росэлторг", получить усиленную квалифицированную электронную подпись и внести задаток. Весь цикл сделки проходит под государственным контролем, что исключает риски внезапного расторжения договора без оснований.

Ответы на популярные вопросы

Где найти список доступных для аренды объектов?

Актуальный перечень опубликован на Инвестиционном портале Москвы в специализированном разделе торгов.

Нужно ли строить павильон самому?

Зависит от лота: город предлагает как право аренды уже готовой конструкции, так и место для установки своего объекта по типовому проекту.

Какая электронная подпись нужна для участия?

Требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), выданная аккредитованным центром.

Высока ли конкуренция на торгах по НТО?

Средний показатель составляет два претендента на один объект, что позволяет выиграть аукцион без экстремального завышения цены.

Читайте также