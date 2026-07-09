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Очереди в кассы больше не будут: Алтайский край перевел покупку билетов в мессенджер

Россия » Сибирь » Барнаул

Алтайский край переводит железнодорожную логистику на "рельсы" мессенджеров. В регионе заработал чат-бот для покупки билетов на поезда, который позволяет пассажирам оформлять проездные документы прямо в Telegram. Сервис уже доступен жителям Барнаула, Рубцовска и других городов, охватывая и соседние территории, включая Новосибирск.

Билет на поезд
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Билет на поезд

Билет без лишних окон: как работает новый бот

Цифровой помощник исключает необходимость установки дополнительных приложений. Весь процесс — от выбора даты и направления до оплаты — проходит внутри привычного мессенджера. Пользователь получает электронный билет сразу после транзакции. Разработчики делают ставку на адаптивность, чтобы избежать проблем, с которыми часто сталкивается сложная логистика в удаленных районах.

"Внедрение подобных решений — это не просто дань моде на нейросети, а инструмент снижения нагрузки на кассы в пиковые периоды. Когда пассажир может в два клика выбрать место, это разгружает всю систему", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Интеллектуальная начинка бота обеспечивает оперативный отклик. Нейросетевые алгоритмы, схожие с теми, что уже применяют для мониторинга безопасности инфраструктуры в более северных широтах, здесь отвечают за корректную обработку запросов. Проект реализуется в тесной связке РЖД, местных перевозчиков и телеком-операторов.

Перспективы и интеграция

Запуск бота — часть стратегии РЖД по повышению доступности транспорта. В будущем функционал планируют расширять: бот должен стать полноценным "карманным вокзалом" с интеграцией различных платежных систем и мобильных приложений. Это логичный шаг после того, как в регионе уже успешно прижились онлайн-продажи на автобусные и пригородные рейсы.

"Для жителя региона важна не столько технология ИИ под капотом, сколько отсутствие ошибок при оформлении. Если интерфейс будет интуитивно понятным, сервис быстро вытеснит привычные способы покупки", — подчеркнула юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова.

Проект не ограничивается только продажей билетов. В перспективе планируется связать цифровой сервис с уведомлениями о задержках или изменениях в расписании, опираясь на лучшие практики развития транспортных систем.

Функция Статус
Покупка билетов в Telegram Работает сейчас
Выбор мест и дат Работает сейчас
Интеграция с приложениями В разработке

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли устанавливать отдельное приложение РЖД?

Нет, сервис работает напрямую в Telegram.

Можно ли купить билет на любое направление через бота?

Сервис охватывает популярные маршруты региона, перечень доступных направлений расширяется.

Как происходит подтверждение покупки?

Электронный билет приходит в чат-бот сразу после завершения оплаты.

Планируется ли расширение возможностей бота?

Да, разработчики готовят обновления с новыми способами оплаты и интеграцией с личными кабинетами.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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