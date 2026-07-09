Бизнес перешел в режим выживания: дефицит ГСМ на Алтае вынудил отели предлагать заправку из запасов

Туристический сезон в Горном Алтае оказался под угрозой из-за острого дефицита горючего. Пустые резервуары на АЗС, многокилометровые очереди и жесткие лимиты на продажу топлива заставляют путешественников массово аннулировать брони. Для региона, где две трети гостей передвигаются на личных автомобилях, "сухой закон" на заправках грозит обернуться финансовой катастрофой.

Фото: commons.wikimedia.org by Луговец Виктория, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тюнгур, алтайский край

Лимиты и пустые табло: хроника дефицита

Топливный голод в республике обострился в конце июня. Власти региона ввели ограничения: частному авто выдают не более 30-50 литров в сутки, а в канистры отпускают лишь 10 литров. Несмотря на заверения руководства региона о достаточности запасов, реальность на дорогах иная: парализованные трассы на пути к Алтаю стали нормой, а водители проводят в ожидании бензовозов по 4-6 часов.

Из-за отсутствия ресурса страдает не только логистика. В ряде населенных пунктов возникли риски для жизнеобеспечения — без топлива исчезли свет и связь в отдаленных селах, где генераторы работают на дизеле. На частных станциях цены на АИ-95 уже достигают 170 рублей за литр, что в три раза выше средних котировок по стране.

"Нынешний дефицит — это классический логистический разрыв, наложенный на пиковый сезонный спрос. Региональные бюджеты крайне чувствительны к таким сбоям, так как турпоток формирует значительную часть налоговых поступлений. Если ситуацию не выровнять в течение двух недель, мы увидим просадку по годовым инвестиционным показателям", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Турбизнес в режиме спасения

Владельцы отелей и кемпингов пытаются удержать клиентов любыми способами. В соцсетях набирает популярность новая услуга: базы отдыха предлагают гостям "гарантированную заправку" из своих запасов или сопровождение до работающих АЗС. Ситуация усугубляется тем, что из-за дефицита горючего в крае начались сбои даже в работе коммунальных служб, что снижает привлекательность региона в глазах требовательных туристов из мегаполисов.

Локация / Параметр Обстановка Цены на АИ-95 От 65 до 170 рублей (на частных АЗС) Чуйский тракт Очереди от 500 метров, ожидание до 4 часов Удаленные районы Полное отсутствие топлива на сетевых станциях

Многие путешественники из Новосибирска и Омска, планировавшие поездки в июле, отказываются от бронирований. Главный страх — встать с пустым баком в глухой местности, где не работает связь и нет инфраструктуры. В то же время местные предприниматели призывают не нагнетать обстановку, утверждая, что паника лишь провоцирует дальнейший рост цен.

"Инфраструктура Алтая сейчас проходит проверку на прочность. Срыв графиков из-за нехватки ГСМ ведет к системным проблемам — от задержки вывоза мусора до сложностей с подвозом воды. Комфортная среда требует стабильных поставок, иначе имидж курорта будет подорван на годы вперед", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Действуют ли сейчас официальные лимиты?

Да, в ряде районов Республики Алтай продажа ограничена 30-50 литрами на одну машину.

Как узнать, где есть бензин в реальном времени?

Рекомендуется использовать онлайн-сервисы мониторинга, где водители отмечают наличие топлива и длину очередей на конкретных АЗС.

Растет ли стоимость бензина в соседних регионах?

В Алтайском крае цены ниже, чем в республике, примерно на 13-15 рублей, однако там также фиксируются очереди на заправках.

Стоит ли отменять поездку на личном авто?

Риск задержек велик. Оптимально иметь запас топлива в канистре (в рамках разрешенных 10 литров) и заранее уточнять наличие ГСМ у принимающей стороны.

Несмотря на трудности, в регионе готовятся к проведению массовых мероприятий — национального праздника "Эл Ойын" и музыкальных фестивалей. Однако без оперативного вмешательства надзорных органов, включая прокурорские проверки на АЗС, нормализовать ситуацию до конца высокого сезона вряд ли удастся.

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