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Бизнес перешел в режим выживания: дефицит ГСМ на Алтае вынудил отели предлагать заправку из запасов

Россия » Сибирь » Барнаул

Туристический сезон в Горном Алтае оказался под угрозой из-за острого дефицита горючего. Пустые резервуары на АЗС, многокилометровые очереди и жесткие лимиты на продажу топлива заставляют путешественников массово аннулировать брони. Для региона, где две трети гостей передвигаются на личных автомобилях, "сухой закон" на заправках грозит обернуться финансовой катастрофой.

Тюнгур, алтайский край
Фото: commons.wikimedia.org by Луговец Виктория, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тюнгур, алтайский край

Лимиты и пустые табло: хроника дефицита

Топливный голод в республике обострился в конце июня. Власти региона ввели ограничения: частному авто выдают не более 30-50 литров в сутки, а в канистры отпускают лишь 10 литров. Несмотря на заверения руководства региона о достаточности запасов, реальность на дорогах иная: парализованные трассы на пути к Алтаю стали нормой, а водители проводят в ожидании бензовозов по 4-6 часов.

Из-за отсутствия ресурса страдает не только логистика. В ряде населенных пунктов возникли риски для жизнеобеспечения — без топлива исчезли свет и связь в отдаленных селах, где генераторы работают на дизеле. На частных станциях цены на АИ-95 уже достигают 170 рублей за литр, что в три раза выше средних котировок по стране.

"Нынешний дефицит — это классический логистический разрыв, наложенный на пиковый сезонный спрос. Региональные бюджеты крайне чувствительны к таким сбоям, так как турпоток формирует значительную часть налоговых поступлений. Если ситуацию не выровнять в течение двух недель, мы увидим просадку по годовым инвестиционным показателям", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Турбизнес в режиме спасения

Владельцы отелей и кемпингов пытаются удержать клиентов любыми способами. В соцсетях набирает популярность новая услуга: базы отдыха предлагают гостям "гарантированную заправку" из своих запасов или сопровождение до работающих АЗС. Ситуация усугубляется тем, что из-за дефицита горючего в крае начались сбои даже в работе коммунальных служб, что снижает привлекательность региона в глазах требовательных туристов из мегаполисов.

Локация / Параметр Обстановка
Цены на АИ-95 От 65 до 170 рублей (на частных АЗС)
Чуйский тракт Очереди от 500 метров, ожидание до 4 часов
Удаленные районы Полное отсутствие топлива на сетевых станциях

Многие путешественники из Новосибирска и Омска, планировавшие поездки в июле, отказываются от бронирований. Главный страх — встать с пустым баком в глухой местности, где не работает связь и нет инфраструктуры. В то же время местные предприниматели призывают не нагнетать обстановку, утверждая, что паника лишь провоцирует дальнейший рост цен.

"Инфраструктура Алтая сейчас проходит проверку на прочность. Срыв графиков из-за нехватки ГСМ ведет к системным проблемам — от задержки вывоза мусора до сложностей с подвозом воды. Комфортная среда требует стабильных поставок, иначе имидж курорта будет подорван на годы вперед", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Действуют ли сейчас официальные лимиты?

Да, в ряде районов Республики Алтай продажа ограничена 30-50 литрами на одну машину.

Как узнать, где есть бензин в реальном времени?

Рекомендуется использовать онлайн-сервисы мониторинга, где водители отмечают наличие топлива и длину очередей на конкретных АЗС.

Растет ли стоимость бензина в соседних регионах?

В Алтайском крае цены ниже, чем в республике, примерно на 13-15 рублей, однако там также фиксируются очереди на заправках.

Стоит ли отменять поездку на личном авто?

Риск задержек велик. Оптимально иметь запас топлива в канистре (в рамках разрешенных 10 литров) и заранее уточнять наличие ГСМ у принимающей стороны.

Несмотря на трудности, в регионе готовятся к проведению массовых мероприятий — национального праздника "Эл Ойын" и музыкальных фестивалей. Однако без оперативного вмешательства надзорных органов, включая прокурорские проверки на АЗС, нормализовать ситуацию до конца высокого сезона вряд ли удастся.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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