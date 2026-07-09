Денег дадут не всем: новые фильтры в Башкирии отсекут часть аграриев от кредитов

В Башкирии ужесточили контроль над распределением кредитных ресурсов для аграрного сектора. Вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов утвердил новое положение о профильной комиссии, которая станет главным фильтром для заявок сельхозпредприятий на получение заемных средств. Документ, уже вступивший в силу, определяет "надзорную пятерку" специалистов ведомства, ответственных за финансовую дисциплину в отрасли.

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Комиссия будет работать по принципу жесткой сверки: каждый запрос проверят на соответствие государственным программам развития АПК. Чтобы исключить нецелевое использование средств, чиновники задействуют цифровую систему АИС "Субсидии АПК", которая в реальном времени показывает остатки федеральных лимитов и позволяет точечно оценивать платежеспособность заявителей. Усиление контроля происходит на фоне активного выхода региона на внешние рынки — недавно аграрии республики отправили более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы партнерам в Казахстан и Кыргызстан.

Цифровой контроль финансовых потоков

Новый регламент фактически переводит процесс одобрения кредитов в режим ручного управления под цифровым прицелом. Пять экспертов министерства будут не просто изучать бумаги, а анализировать финансовую устойчивость предприятий через призму федеральной поддержки. Это особенно актуально в условиях, когда динамика доходов в регионе диктует необходимость максимально эффективного использования каждого бюджетного рубля.

Параметр Функция комиссии Целевое назначение Проверка на соответствие госпрограмме АПК Мониторинг лимитов Контроль остатков субсидий через АИС Аудит заемщика Оценка реальности возврата кредитных средств

Риски и возможности льготного кредитования

Создание комиссии — это попытка минимизировать риски для региональной казны. Эксперты отмечают, что прозрачность распределения средств напрямую влияет на инвестиционную привлекательность аграрного сектора Башкирии.

"Внедрение персональной ответственности членов комиссии и использование системы АИС позволяет избежать закредитованности слабых хозяйств. Мы видим, как балансировка регионального бюджета требует точных расчетов, особенно в сельском хозяйстве, где циклы окупаемости длинные", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно учитывать и экспортный потенциал. Успешные поставки зерна в Центральную Азию подтверждают качество башкирской продукции, однако для масштабирования таких операций фермерам требуются доступные "длинные" деньги, которые теперь будут выдаваться под строгим надзором.

"Льготные кредиты — это топливо для посевной и уборочной. Если механизм распределения буксует или деньги уходят не по адресу, страдает вся цепочка продовольственной безопасности. Комиссия должна не только запрещать, но и подсказывать аграриям, как правильно оформить заявку для получения поддержки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Кто входит в состав комиссии?

В персональный состав включены пять квалифицированных специалистов регионального Министерства сельского хозяйства.

Как проверяется наличие денег на субсидии?

Специалисты используют автоматизированную систему АИС "Субсидии АПК", которая отражает остатки федеральных и региональных лимитов в реальном времени.

Могут ли отказать в кредите из-за плохой отчетности?

Да, оценка платежеспособности является обязательным этапом рассмотрения каждой заявки.

Какова основная цель нововведений?

Обеспечение целевого использования заемных средств и выполнение показателей госпрограммы развития агропромышленного комплекса.

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