В Башкирии ужесточили контроль над распределением кредитных ресурсов для аграрного сектора. Вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов утвердил новое положение о профильной комиссии, которая станет главным фильтром для заявок сельхозпредприятий на получение заемных средств. Документ, уже вступивший в силу, определяет "надзорную пятерку" специалистов ведомства, ответственных за финансовую дисциплину в отрасли.
Комиссия будет работать по принципу жесткой сверки: каждый запрос проверят на соответствие государственным программам развития АПК. Чтобы исключить нецелевое использование средств, чиновники задействуют цифровую систему АИС "Субсидии АПК", которая в реальном времени показывает остатки федеральных лимитов и позволяет точечно оценивать платежеспособность заявителей. Усиление контроля происходит на фоне активного выхода региона на внешние рынки — недавно аграрии республики отправили более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы партнерам в Казахстан и Кыргызстан.
Новый регламент фактически переводит процесс одобрения кредитов в режим ручного управления под цифровым прицелом. Пять экспертов министерства будут не просто изучать бумаги, а анализировать финансовую устойчивость предприятий через призму федеральной поддержки. Это особенно актуально в условиях, когда динамика доходов в регионе диктует необходимость максимально эффективного использования каждого бюджетного рубля.
|Параметр
|Функция комиссии
|Целевое назначение
|Проверка на соответствие госпрограмме АПК
|Мониторинг лимитов
|Контроль остатков субсидий через АИС
|Аудит заемщика
|Оценка реальности возврата кредитных средств
Создание комиссии — это попытка минимизировать риски для региональной казны. Эксперты отмечают, что прозрачность распределения средств напрямую влияет на инвестиционную привлекательность аграрного сектора Башкирии.
"Внедрение персональной ответственности членов комиссии и использование системы АИС позволяет избежать закредитованности слабых хозяйств. Мы видим, как балансировка регионального бюджета требует точных расчетов, особенно в сельском хозяйстве, где циклы окупаемости длинные", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Важно учитывать и экспортный потенциал. Успешные поставки зерна в Центральную Азию подтверждают качество башкирской продукции, однако для масштабирования таких операций фермерам требуются доступные "длинные" деньги, которые теперь будут выдаваться под строгим надзором.
"Льготные кредиты — это топливо для посевной и уборочной. Если механизм распределения буксует или деньги уходят не по адресу, страдает вся цепочка продовольственной безопасности. Комиссия должна не только запрещать, но и подсказывать аграриям, как правильно оформить заявку для получения поддержки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
В персональный состав включены пять квалифицированных специалистов регионального Министерства сельского хозяйства.
Специалисты используют автоматизированную систему АИС "Субсидии АПК", которая отражает остатки федеральных и региональных лимитов в реальном времени.
Да, оценка платежеспособности является обязательным этапом рассмотрения каждой заявки.
Обеспечение целевого использования заемных средств и выполнение показателей госпрограммы развития агропромышленного комплекса.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.