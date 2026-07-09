Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг буквально разрывает себя на части: последствия определят уровень нашего интеллекта
Гаражный НПЗ вместо экономии: почему самодельный бензин убивает мотор и кошелек
Вечная мерзлота не выдержала: Якутск пережил жару, которой Север не видел почти 200 лет
Вход в бизнес стал доступнее: распределили площади в Москве, которые обеспечат поток клиентов
Рыбный бизнес пошел ва-банк: запуск прямого коридора с Дальнего Востока в Белоруссию предопределит смену цен
Очереди в кассы больше не будут: Алтайский край перевел покупку билетов в мессенджер
С глаз долой: 5 вещей, которые безнадежно испортят ваш образ летом 2026 года
Бизнес перешел в режим выживания: дефицит ГСМ на Алтае вынудил отели предлагать заправку из запасов
Смотришь и не веришь глазам: эти собаки поют, лазают по деревьям и согревают не хуже грелки

Денег дадут не всем: новые фильтры в Башкирии отсекут часть аграриев от кредитов

Россия » Поволжье » Уфа

В Башкирии ужесточили контроль над распределением кредитных ресурсов для аграрного сектора. Вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов утвердил новое положение о профильной комиссии, которая станет главным фильтром для заявок сельхозпредприятий на получение заемных средств. Документ, уже вступивший в силу, определяет "надзорную пятерку" специалистов ведомства, ответственных за финансовую дисциплину в отрасли.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Комиссия будет работать по принципу жесткой сверки: каждый запрос проверят на соответствие государственным программам развития АПК. Чтобы исключить нецелевое использование средств, чиновники задействуют цифровую систему АИС "Субсидии АПК", которая в реальном времени показывает остатки федеральных лимитов и позволяет точечно оценивать платежеспособность заявителей. Усиление контроля происходит на фоне активного выхода региона на внешние рынки — недавно аграрии республики отправили более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы партнерам в Казахстан и Кыргызстан.

Цифровой контроль финансовых потоков

Новый регламент фактически переводит процесс одобрения кредитов в режим ручного управления под цифровым прицелом. Пять экспертов министерства будут не просто изучать бумаги, а анализировать финансовую устойчивость предприятий через призму федеральной поддержки. Это особенно актуально в условиях, когда динамика доходов в регионе диктует необходимость максимально эффективного использования каждого бюджетного рубля.

Параметр Функция комиссии
Целевое назначение Проверка на соответствие госпрограмме АПК
Мониторинг лимитов Контроль остатков субсидий через АИС
Аудит заемщика Оценка реальности возврата кредитных средств

Риски и возможности льготного кредитования

Создание комиссии — это попытка минимизировать риски для региональной казны. Эксперты отмечают, что прозрачность распределения средств напрямую влияет на инвестиционную привлекательность аграрного сектора Башкирии.

"Внедрение персональной ответственности членов комиссии и использование системы АИС позволяет избежать закредитованности слабых хозяйств. Мы видим, как балансировка регионального бюджета требует точных расчетов, особенно в сельском хозяйстве, где циклы окупаемости длинные", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно учитывать и экспортный потенциал. Успешные поставки зерна в Центральную Азию подтверждают качество башкирской продукции, однако для масштабирования таких операций фермерам требуются доступные "длинные" деньги, которые теперь будут выдаваться под строгим надзором.

"Льготные кредиты — это топливо для посевной и уборочной. Если механизм распределения буксует или деньги уходят не по адресу, страдает вся цепочка продовольственной безопасности. Комиссия должна не только запрещать, но и подсказывать аграриям, как правильно оформить заявку для получения поддержки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Кто входит в состав комиссии?

В персональный состав включены пять квалифицированных специалистов регионального Министерства сельского хозяйства.

Как проверяется наличие денег на субсидии?

Специалисты используют автоматизированную систему АИС "Субсидии АПК", которая отражает остатки федеральных и региональных лимитов в реальном времени.

Могут ли отказать в кредите из-за плохой отчетности?

Да, оценка платежеспособности является обязательным этапом рассмотрения каждой заявки.

Какова основная цель нововведений?

Обеспечение целевого использования заемных средств и выполнение показателей госпрограммы развития агропромышленного комплекса.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Конец европейской иллюзии: Польша открыто готовится к массовым расправам над украинцами
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Сирены не утихают: небо над популярным курортом превратилось в запретную зону
Последние материалы
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Смотришь и не веришь глазам: эти собаки поют, лазают по деревьям и согревают не хуже грелки
Почувствуйте вкус севера: как превратить привычную сельдь в изысканный ресторанный салат
Топливный коллапс едва не стал реальностью: Якутия перешла на режим, который спас северный завоз
Огромные заводы стали легкой мишенью: новый подход защитит поставки топлива в регионах
Денег дадут не всем: новые фильтры в Башкирии отсекут часть аграриев от кредитов
Тихая революция в ведомствах: Татарстан перевел тысячи жителей на автоматические начисления
Природа больше не справляется сама: 3000 крякв и гусей с GPS-датчиками выпустили в Веселовское водохранилище
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Ад на заре времен: колоссальное давление непрекращающейся бомбардировки не оставило шансов литосфере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.