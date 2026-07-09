Природа больше не справляется сама: 3000 крякв и гусей с GPS-датчиками выпустили в Веселовское водохранилище

В Веселовское водохранилище Ростовской области выпустили 3000 уток-крякв и партию серых гусей. Акция по пополнению биоресурсов прошла в Пролетарском районе при поддержке регионального минприроды и ассоциации "Живая природа степи". Особое внимание уделили гусям: на птиц установили GPS-передатчики, чтобы отслеживать пути их миграции и места зимовок.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пара крякв на воде

Динамика популяции и методы контроля

Птиц для выпуска выращивали в специальных вольерах местные охотпользователи. Также в регионе практикуют переселение животных из других субъектов РФ. Такие меры позволяют искусственно поддерживать баланс сил в экосистеме Дона. За последние пять лет численность диких обитателей в охотничьих угодьях региона выросла на 52,9%.

"Выпуск животных в естественную среду обитания — одно из важнейших мероприятий по воспроизводству и увеличению численности объектов животного мира. Благодаря биотехническим работам в прошлом году в угодья выпустили более 16,5 тысячи особей, а с начала текущего года — уже порядка 10 тысяч", — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Важным фактором выживаемости птиц является борьба с нарушителями правил охоты. В регионе ужесточается контроль, и суды выносят жесткие приговоры: так, недавно браконьер выплатил 160 тысяч рублей за отстрел копытных. Усиление надзора за природными ресурсами сегодня идет параллельно с цифровизацией других сфер, например, когда внедряется цифровой контроль в ЖКХ для прозрачности платежей.

Мнение экспертов и экологические риски

Массовый выпуск птиц требует точного расчета кормовой базы водоема. Если экосистема перегружена, кряквы могут не найти достаточного питания, что приведет к их гибели или миграции в другие районы.

"Выпуск 3000 особей — это серьезная нагрузка на локальный биоценоз. Основной риск здесь связан с браконьерством и состоянием воды в водохранилище. Незаконные сети — главная угроза, в них гибнет молодняк. Важно, что сейчас эти орудия лова конфискуют, что очищает акваторию", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Кроме того, состояние популяций напрямую зависит от климатических изменений и экстремальных погодных условий. Аномальная жара или резкое обмеление водоемов могут свести на нет усилия по расселению птиц.

"Для Веселовского водохранилища критически важен уровень осадков. Засушливые периоды меняют береговую линию, уничтожая гнездовья. Мы наблюдаем рост температурных аномалий в регионе, что заставляет птиц менять привычные графики перелетов", — отметила в беседе с Pravda.Ru климатолог Елена Романова.

Параметр Значение / Результат Количество выпущенных крякв 3000 особей Дополнительные виды Серый гусь с GPS-трекерами Рост численности животных за 5 лет +52,9%

Ответы на популярные вопросы

Зачем уткам GPS-датчики?

Трекеры позволяют ученым следить за перемещением птиц в реальном времени, выявлять места их остановок и анализировать причины возможной гибели популяции.

Как долго выращивают птиц в вольерах?

Обычно птиц содержат до достижения ими возраста, когда они способны самостоятельно добывать пищу и защищаться от мелких хищников.

Кто оплачивает выпуск животных?

Мероприятия проводятся за счет средств частных компаний-охотпользователей при организационной поддержке министерства природных ресурсов.

Можно ли охотиться на выпущенных уток?

Охота разрешена только в установленные сроки и при наличии соответствующих разрешений, за нарушение которых предусмотрены крупные штрафы.

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