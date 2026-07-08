Материнский труд оценили по-новому: изменения в стаже затронули тысячи семей столичного региона

В столичном регионе с начала 2026 года досрочно оформили пенсионные выплаты 2,6 тысячи многодетных матерей. Специалисты Социального фонда по Москве и области подтвердили, что право на заслуженный отдых раньше срока напрямую коррелирует с числом детей в семье. Пока в городе активно развивается спортивная инфраструктура, социальные службы фокусируются на поддержке семей, воспитывающих трех и более детей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многодетная семья

Условия назначения льготных выплат

Возрастной ценз для выхода на заслуженный отдых распределяется следующим образом: матери троих детей получают право на выплаты в 57 лет, четверых — в 56 лет, а те, кто вырастил пятерых и более, могут уйти на покой уже в 50 лет. При этом обязательным условием остается достижение младшим ребенком восьмилетнего возраста, наличие 15-летнего страхового стажа и накопление 30 пенсионных коэффициентов. Стоит отметить, что данные преференции распространяются и на женщин, официально усыновивших детей.

Важные изменения коснулись порядка учета стажа для тех, кто посвятил жизнь большой семье. "С 2026 года в стаж включают уход за пятого и последующими детьми, независимо от их количества. За каждый год ухода многодетная мама получит 5,4 ИПК, а за полтора года — 8,1 балла. Другая значимая мера поддержки действует для женщин-пенсионеров, удостоенных звания "Мать-героиня" за рождение и воспитание более десяти детей. За особые заслуги перед страной они получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 36,6 тысячи рублей", — подчеркнул заместитель управляющего региональным отделением Соцфонда Алексей Путин, на которого ссылаются "Вести Подмосковья".

"Расширение границ учета страхового стажа за воспитание пятого и последующих детей — это справедливый шаг в оценке материнского труда, который позволяет женщинам чувствовать себя защищенными в старости", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Андрей Петров.

Модернизация системы поддержки и дополнительные бонусы

Помимо возрастных льгот, регион продолжает обновлять базу для качественного оказания услуг семьям. Например, власти активно закупают современное оборудование для роддомов, создавая условия для безопасного рождения детей. Увеличение индивидуальных пенсионных коэффициентов за периоды ухода позволяет многодетным матерям не только раньше прекращать трудовую деятельность, но и рассчитывать на более весомые ежемесячные начисления.

Для женщин со статусом "Мать-героиня" выплаты носят особый характер, так как суммируются с основной пенсией, признавая их исключительный вклад в государственную демографию. Специалисты рекомендуют заранее проверять свои права в личном кабинете на портале Госуслуг, чтобы своевременно подтвердить наличие необходимого стажа и баллов. В случае переезда из ветхого жилья или смены регистрации, данные в системе Соцфонда обновляются автоматически.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных льготах для многодетных матерей

Может ли мачеха претендовать на досрочную пенсию?

Да, право на льготу имеют женщины, которые официально усыновили детей и воспитали их до достижения 8 лет, при условии соблюдения требований по стажу и баллам.

Сколько максимально лет ухода за детьми теперь включают в стаж?

С 2026 года ограничение в 6 лет отменено — в стаж включаются периоды ухода за всеми детьми, включая пятого и последующих, без лимита по общему количеству лет.

Какая доплата положена обладательницам звания "Мать-героиня"?

Женщины, воспитавшие десять и более детей, ежемесячно получают дополнительное материальное обеспечение в фиксированном размере 36,6 тысячи рублей.

Во сколько лет уходит на пенсию мама четверых детей?

Для матерей, воспитавших четверых детей до восьмилетнего возраста, право на назначение страховой пенсии наступает в 56 лет.

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