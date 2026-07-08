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Вертикальный парадокс Урала: приход восточного капитала предотвратит паралич жилых многоэтажек

Россия » Урал » Екатеринбург

Индустриальное сердце Урала готовится к новому масштабному рывку. На полях выставки «Иннопром» губернатор Свердловской области Денис Паслер раскрыл детали строительства нового завода по выпуску лифтового оборудования. Площадкой для «горнозаводской» экспансии станет индустриальный парк «ЕКАД-Южный», где развернут производство полного цикла — от чертежей конструкторов до сервисного обслуживания готовых машин. Первоначальный объем инвестиций в проект «стального хребта» отрасли оценивается в 827 миллионов рублей.

Современный пустой лифт с зеркальными стенами и светодиодной подсветкой
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Современный пустой лифт с зеркальными стенами и светодиодной подсветкой

Промышленный базис и иранский след

Официальные лица предпочитают не афишировать имя зарубежного партнера, однако суровый язык фактов указывает на восточное направление. В первый день форума в столице Урала зарегистрировали компанию «ПАРСЕК», чья специализация полностью совпадает с планами региона — выпуск подъемных механизмов и эскалаторов. Интерес Ирана к уральской земле закономерен: Иран обладает мощными промышленными компетенциями в сфере машиностроения, а корень «Парс» в названии прямо отсылает к исторической провинции Персии.

"Свердловская область всегда была точкой сборки сложнейших механизмов. Привлечение партнера с Востока — это логичный шаг в условиях перестройки глобальных цепочек. Мы видим не просто сборку, а глубокую интеграцию в наш производственный сектор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерй Козлов.

Проект не ограничится импортом технологий. Инвестор уже провел предварительные переговоры с российскими заводами о поставках узлов и агрегатов. В нынешних реалиях, когда транспортная инфраструктура городов требует колоссального обновления, появление собственного производства в Екатеринбурге станет мощным подспорьем для строительного сектора.

Перестройка рынка после ухода западных брендов

Запуск завода происходит в момент, когда лифтовая отрасль России переживает тектонические сдвиги. До 2022 года верхние эшелоны рынка занимали Otis и KONE, чьи поставки прекратились. Пустоты начали заполняться местными и азиатскими игроками. Однако вопрос качественного обслуживания и замены систем в старом жилом фонде стоит остро, особенно на фоне исключения замены лифтов из перечня обязательных работ социальной поддержки по программе капремонта.

"Износ лифтового парка в регионах — это критический фактор. Когда федеральные программы буксуют, приход новых игроков, готовых работать с локализацией до 70%, — единственный путь избежать коммунального паралича в многоэтажках", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для застройщиков выбор нового оборудования — это не вопрос эстетики или моды, а жесткий расчет безопасности и ремонтопригодности. В отличие от западных систем, которые требовали сложной логистики запчастей, уральско-иранский проект нацелен на автономность.

Перспективы локализации и импортозамещения

Система должна работать как часы, даже если внешнее давление усилится. В таблице ниже приведены ключевые ожидания от проекта.

Параметр Что меняется
Уровень локализации До 70% комплектующих отечественного производства
Объем инвестиций 827 млн рублей на стартовом этапе
Цикл производства От чертежа до монтажа и техподдержки

Интересно, что развитие промышленности идет параллельно с цифровизацией госсектора. Как и запись к врачу, управление лифтовым хозяйством в скором времени полностью перейдет в "цифру", что потребует от новых подъемников совместимости с умными системами городов.

Технологическое открытие

Иранские технологии в области подъемных систем адаптированы к высоким нагрузкам и сложным климатическим условиям, что делает их идеальными для уральской территории с её резкими перепадами температур.

Промышленный вызов

Основным барьером остается необходимость быстрой сертификации новых моделей лифтов, чтобы российские девелоперы могли массово внедрять их в проекты, не опасаясь снижения аренды или падения рыночной стоимости недвижимости из-за низкокачественного оборудования.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов; эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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