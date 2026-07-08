Берег стал кладбищем за одну ночь: Аннинское озеро в Ленобласти усыпала мёртвая рыба

Берег Аннинского озера в Ломоносовском районе Ленобласти превратился в кладбище для рыбы. Местные жители и администрация поселения обнаружили полосу погибших обитателей водоема утром 8 июля. Природоохранная прокуратура начала проверку инцидента, чтобы исключить версию антропогенного воздействия. Специалисты эконадзора выясняют, стали ли причиной гибели токсичные микроорганизмы или в дело вмешались внешние факторы. Эксперты уже проводят анализ проб воды для вынесения окончательного вердикта.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рябь на поверхности озера

Запрессованные водоемы

Массовый мор рыбы в этих местах фиксируют впервые, что вызывает серьезное беспокойство у надзорных ведомств. Прокуратура намерена дать правовую оценку действиям ответственных лиц, если подтвердится нарушение экологических нормативов. Пока основной вердикт сводится к естественным процессам, протекающим в закрытых гидротехнических системах в период жары.

"В небольших водоемах Ленинградской области баланс нарушается очень быстро из-за жары. Когда вода прогревается выше нормы, кислород уходит, а ядовитые микроорганизмы начинают стремительно размножаться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Схожие проблемы недавно фиксировали на побережье Финского залива. Там наблюдалось активное цветение сине-зеленых нитей, которые при отмирании выделяют опасные соединения. Для водных обитателей такая среда становится фатальной, блокируя возможность дыхания. Пока коммунальщики гадают, не попали ли в воду стоки, как это бывает при ремонте дорог или авариях на сетях.

Контроль и риски

Местные власти оперативно выехали на место для сбора погибшей рыбы и очистки береговой линии. Инцидент совпал с аномальным температурным фоном в регионе. При очистке берегов важно соблюдать санитарные правила, чтобы не допустить вторичного загрязнения территории. Это требует выделения дополнительных средств, которые обычно не заложены в план развития территорий.

"Муниципальные бюджеты редко готовы к экстренным экологическим тратам. Нужно понимать, что очистка водоема — это дорогая процедура, требующая участия профильных специалистов", — отметил эксперт Pravda.Ru Валерий Козлов.

Для жителей Аннино это событие стало неприятным сюрпризом на фоне ограничений проезда, когда даже движение в Петербурге затруднено из-за плановых работ. Пока купание и ловля рыбы в озере вызывают опасения у специалистов. Пробы помогут понять, насколько опасно долгое нахождение у воды.

Итоги и последствия

Юридическая сторона вопроса зависит от того, обнаружат ли в воде следы химикатов или нефтепродуктов. Если виновником окажется местное предприятие или частная застройка, последуют жесткие санкции. Однако природа часто сама выносит приговор, когда экосистема перестает справляться с нагрузкой. Подобные ситуации заставляют пересматривать правила содержания прилегающих зон.

"Земельные споры и нарушение нормативов застройки часто ведут к тому, что естественные стоки оказываются перекрыты. Это провоцирует застой воды и последующий мор", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Инстанция Статус работ Прокуратура Организована проверка данных о гибели рыбы Эконадзор Взяты пробы воды для анализа состава Администрация Очистка прибрежной зоны озера

Ситуация остается на контроле, пока результаты экспертизы не подтвердят или не опровергнут версию о токсичном цветении. В это время жителям рекомендуют выбирать для отдыха другие места, благо билеты в музеи и парки остаются доступным вариантом досуга. Любые подозрительные изменения цвета или запаха воды в других водоемах района также станут поводом для выезда специалистов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли ловить рыбу в озере сейчас?

До получения официальных результатов экспертизы специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от рыбалки в Аннинском озере.

Куда жаловаться при обнаружении гибели рыбы?

Следует обращаться в комитет государственного экологического надзора Ленинградской области или в местную администрацию.

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