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Кто не слышал жильцов, услышит инспектора: управляющим компаниям Петербурга меняют правила лицензирования

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Осенью в Петербурге изменятся правила лицензирования управляющих компаний. Городские власти решили ужесточить отбор фирм, превративших содержание жилого фонда в конвейер по сбору платежей без реальной работы. Инспекторы обещают отсеивать компании, чьи директора числятся дворниками, а сама организация не имеет физического офиса.

Работник меняет лампочку в подъезде
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Работник меняет лампочку в подъезде

Жители Северной столицы продолжают жаловаться на игнорирование заявок и хамство диспетчеров. Типичная картина — дом по Оптиков, 50, корп. 2, где собственники вынуждены самостоятельно решать даже мелкие бытовые вопросы. Управляющие организации часто остаются недосягаемыми, превращая общение с клиентами в односторонний процесс.

Критерии для честной работы

В городе работает около 700 лицензированных компаний, но проверка их профпригодности долго оставалась формальностью. С сентября полномочия по оценке претендентов переходят от комиссий к жилищным инспекторам. Чиновники планируют изучать не только бумажные отчеты, но и реальную структуру бизнеса.

"Реформа направлена на очистку рынка от случайных людей, которые создают только видимость управления ради получения доступа к деньгам жильцов", — отметил в беседе с Pravda.Ru Евгений Блех.

Наличие отдельного помещения для хранения технической документации станет обязательным условием для получения лицензии. Это должно исключить ситуацию, когда вся компания номинально существует только в виде строчки в реестре и одного ответственного лица, совмещающего функции руководителя и разнорабочего.

Реакция рынка на перемены

Крупные игроки стараются заранее соответствовать новым стандартам. «Жилкомсервис № 1» Приморского района уже провел ревизию штата, где сегодня числится 186 человек. Стабильность кадрового состава позволяет быстрее реагировать на жалобы, сообщают эксперты, наблюдающие за изменениями в городской инфраструктуре.

"Качественное обслуживание требует прозрачной системы управления, где каждый сотрудник знает свою зону ответственности, а жильцы видят реальный результат потраченных средств", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова.

Даже при наличии жестких правил основная власть остается в руках собственников квартир. Государственная жилищная инспекция рекомендует активно проверять протоколы общих собраний. Если жильцы не принимали решения о выборе конкретной УК, появление такой фирмы в доме незаконно. Юристы советуют обращать внимание на правила парковки во дворах и прочие скрытые манипуляции с долевой собственностью.

Защита интересов жителей

Конфликты между собственниками и управляющими структурами часто переходят в административную плоскость. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют требовать отчеты о расходах по статьям содержания дома. Многие управляющие организации стараются избегать прозрачности, скрывая детали финансовой отчетности.

"Власть в лице инспекций только тогда станет эффективной, когда собственники перестанут быть пассивными наблюдателями и возьмут прямой контроль над принятием решений по своим многоквартирным домам", — сказал в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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