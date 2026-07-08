Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карьера рухнула за один фильм: решение Сильвестра Сталлоне обнулило его статус в Голливуде
Мой домашний торт из 3 ингредиентов — хит нашего ЖК: теперь соседи заказывают его на каждый день рождения
Мой салат за 20 минут из пасты стал хитом домового чата: разбирают быстрее, чем я успеваю готовить
Пугачёва спешит на помощь: почему визит в Юрмалу выглядит как попытка спасти подругу от провала
Слишком личные слова на глазах у тысячи гостей: почему речь жениха заставила Тейлор Свифт плакать
Лишиться прав можно прямо на заправке: в Астраханской области усилили контроль из-за бензина
Важный маршрут МЦД-3 меняется с 15 июля: проверьте, не станет ли ваша поездка сложнее
Больше никаких очередей: Яндекс раскрыл лайфхак, как быстро найти АЗС с бензином
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать

Такси за 1500 рублей: как топливный дефицит превратил обычный путь до работы в роскошь

Россия » Юг » Астрахань

Астрахань столкнулась с острым дефицитом автомобильного топлива, который спровоцировал резкий скачок цен на услуги такси и сбои в логистике. К июлю 2026 года в городе полноценно функционирует лишь каждая седьмая заправка, а стоимость стандартной десятиминутной поездки по городу взлетела до 400 рублей. Кризис затронул не только частных автовладельцев, но и курьерские службы, вынуждая сервисы доставки переходить на использование велосипедов и электросамокатов, чтобы сохранить рентабельность.

Бензовоз на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на АЗС

Пустые баки и очереди: текущая ситуация на АЗС

Топливный рынок региона лихорадит: по данным мониторинга на 7 июля, из 73 существующих в Астрахани АЗС бензин в наличии оставался только на 10 объектах. Ситуация меняется динамично — редкие поставки горючего мгновенно вызывают ажиотажный спрос, из-за чего заправки пустеют за считанные часы. Очереди из желающих залить полный бак растягиваются на сотни метров, блокируя движение на прилегающих проспектах.

"Когда на заправках вводят лимиты в 20 литров — это фактически парализует работу коммерческого транспорта. Водителю приходится тратить три-четыре часа на очередь ради объема, которого хватит на пару заказов в центр и обратно. В таких условиях износ машины и потеря времени просто не окупаются заработком", — констатировал в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Местные жители сообщают, что некоторые владельцы АЗС вынуждены временно закрывать станции до следующего подвоза, чтобы избежать конфликтов в очередях. Тем временем в городе активизировались перекупщики, предлагающие топливо с наценкой, что еще сильнее бьет по карману тех, кто зависит от автомобиля по работе.

Такси по цене самолета: почему тарифы выросли втрое

Дефицит горючего напрямую отразился на стоимости поездок через популярные агрегаторы. Средний чек по городу вырос в 2-3 раза. Если раньше маршрут с улицы Савушкина в центральную часть Астрахани стоил около 200 рублей, то теперь ценник редко опускается ниже 380-400 рублей. В часы пик или при поездках в отдаленные районы, такие как микрорайон Бабаевского, стоимость тарифа "Эконом" может достигать полутора тысяч рублей.

Водители такси массово отказываются от смен. Работать по старым тарифам при нынешних временных затратах на поиск бензина стало невыгодно. Многие предпочитают "пережидать" кризис в тени, выходя на линию только ради дальних поездок в аэропорт или межгород. Ситуацию осложняет и технический фактор: из-за жары и простоев в очередях нагрузка на узлы автомобилей возрастает. Впрочем, жители столицы тоже сталкиваются с транспортными вызовами, хотя там причины иные — часто вводят ограничение движения на центральных магистралях.

"Сейчас мы видим классическое сокращение предложения при стабильном или растущем спросе. Водителям проще не выходить на линию, чем балансировать на грани нулевой рентабельности. Кроме того, старые машины постепенно выбывают из реестров такси из-за новых требований законодательства, а обновление парка при текущих кредитных ставках практически остановилось", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Курьерский коллапс и задержки продуктов

Проблемы таксистов зеркально отразились на сервисах экспресс-доставки. Время ожидания готовой еды или продуктов из супермаркетов увеличилось с привычных 30-40 минут до двух часов. Курьеры на личных автомобилях покидают платформы, так как заработок не покрывает расходы на переплату за бензин у перекупщиков и многочасовые простои на АЗС.

Рестораны и дарксторы вынужденно перестраивают логистику. Приоритет отдается пешим курьерам и сотрудникам на двухколесном транспорте. Однако в условиях астраханской жары в +35 градусов эффективность "безлошадных" работников ограничена. В качестве альтернативы многие горожане пересаживаются на автобусы, работающие на метане — поставки газа в регионе остаются более стабильными, чем ситуация с газомоторными автомобилями в других мегаполисах, где инфраструктура только догоняет спрос.

Показатель Состояние в период кризиса
Наличие бензина в городе Доступно на 10 из 73 АЗС
Средняя цена такси (центр) 380 — 400 рублей (рост в 2-3 раза)
Время ожидания доставки До 2 часов (вместо 40 минут)
Время в очереди на АЗС От 3 до 5 часов

Причины кризиса и прогнозы властей

Аналитики выделяют несколько факторов, совпавших в одной точке: пик туристического сезона, активные сельхозработы и временные сложности с отладкой логистических цепочек. Дополнительное давление на рынок оказали сами автовладельцы, начав скупать топливо впрок канистрами, что создало эффект искусственного дефицита.

"Ситуация временная, но она обнажила уязвимость логистики. Власти уже ограничили экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок. Важно понимать, что физически бензин в стране есть, и сейчас основные усилия направлены на ускорение его доставки в южные регионы. Запасов на нефтехранилищах области достаточно для нормализации обстановки в ближайшие декады", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Почему такси стало таким дорогим, если официального роста цен не было?
Алгоритмы агрегаторов автоматически повышают коэффициенты, когда количество активных водителей на линии снижается, а спрос остается высоким или растет.

Правда ли, что на АЗС ввели лимиты на продажу бензина?
Да, на многих работающих станциях действуют временные ограничения на объем отпускаемого топлива в одни руки, чтобы обеспечить минимальные потребности большего числа водителей.

Как долго продлится дефицит топлива?
По прогнозам регионального правительства, ситуация должна стабилизироваться в течение недели-двух за счет увеличения лимитов отгрузки с нефтехранилищ и перенаправления потоков с экспорта.

Работает ли общественный транспорт в обычном режиме?
Большая часть городских автобусов работает на метане и дизеле, поставки которых более стабильны, поэтому общественный транспорт сейчас является самой надежной альтернативой такси.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Москва
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких
Тонкая талия начинается не с пресса: главная ошибка мешает увидеть результат месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.