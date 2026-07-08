Такси за 1500 рублей: как топливный дефицит превратил обычный путь до работы в роскошь

Астрахань столкнулась с острым дефицитом автомобильного топлива, который спровоцировал резкий скачок цен на услуги такси и сбои в логистике. К июлю 2026 года в городе полноценно функционирует лишь каждая седьмая заправка, а стоимость стандартной десятиминутной поездки по городу взлетела до 400 рублей. Кризис затронул не только частных автовладельцев, но и курьерские службы, вынуждая сервисы доставки переходить на использование велосипедов и электросамокатов, чтобы сохранить рентабельность.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на АЗС

Пустые баки и очереди: текущая ситуация на АЗС

Топливный рынок региона лихорадит: по данным мониторинга на 7 июля, из 73 существующих в Астрахани АЗС бензин в наличии оставался только на 10 объектах. Ситуация меняется динамично — редкие поставки горючего мгновенно вызывают ажиотажный спрос, из-за чего заправки пустеют за считанные часы. Очереди из желающих залить полный бак растягиваются на сотни метров, блокируя движение на прилегающих проспектах.

"Когда на заправках вводят лимиты в 20 литров — это фактически парализует работу коммерческого транспорта. Водителю приходится тратить три-четыре часа на очередь ради объема, которого хватит на пару заказов в центр и обратно. В таких условиях износ машины и потеря времени просто не окупаются заработком", — констатировал в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Местные жители сообщают, что некоторые владельцы АЗС вынуждены временно закрывать станции до следующего подвоза, чтобы избежать конфликтов в очередях. Тем временем в городе активизировались перекупщики, предлагающие топливо с наценкой, что еще сильнее бьет по карману тех, кто зависит от автомобиля по работе.

Такси по цене самолета: почему тарифы выросли втрое

Дефицит горючего напрямую отразился на стоимости поездок через популярные агрегаторы. Средний чек по городу вырос в 2-3 раза. Если раньше маршрут с улицы Савушкина в центральную часть Астрахани стоил около 200 рублей, то теперь ценник редко опускается ниже 380-400 рублей. В часы пик или при поездках в отдаленные районы, такие как микрорайон Бабаевского, стоимость тарифа "Эконом" может достигать полутора тысяч рублей.

Водители такси массово отказываются от смен. Работать по старым тарифам при нынешних временных затратах на поиск бензина стало невыгодно. Многие предпочитают "пережидать" кризис в тени, выходя на линию только ради дальних поездок в аэропорт или межгород. Ситуацию осложняет и технический фактор: из-за жары и простоев в очередях нагрузка на узлы автомобилей возрастает. Впрочем, жители столицы тоже сталкиваются с транспортными вызовами, хотя там причины иные — часто вводят ограничение движения на центральных магистралях.

"Сейчас мы видим классическое сокращение предложения при стабильном или растущем спросе. Водителям проще не выходить на линию, чем балансировать на грани нулевой рентабельности. Кроме того, старые машины постепенно выбывают из реестров такси из-за новых требований законодательства, а обновление парка при текущих кредитных ставках практически остановилось", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Курьерский коллапс и задержки продуктов

Проблемы таксистов зеркально отразились на сервисах экспресс-доставки. Время ожидания готовой еды или продуктов из супермаркетов увеличилось с привычных 30-40 минут до двух часов. Курьеры на личных автомобилях покидают платформы, так как заработок не покрывает расходы на переплату за бензин у перекупщиков и многочасовые простои на АЗС.

Рестораны и дарксторы вынужденно перестраивают логистику. Приоритет отдается пешим курьерам и сотрудникам на двухколесном транспорте. Однако в условиях астраханской жары в +35 градусов эффективность "безлошадных" работников ограничена. В качестве альтернативы многие горожане пересаживаются на автобусы, работающие на метане — поставки газа в регионе остаются более стабильными, чем ситуация с газомоторными автомобилями в других мегаполисах, где инфраструктура только догоняет спрос.

Показатель Состояние в период кризиса Наличие бензина в городе Доступно на 10 из 73 АЗС Средняя цена такси (центр) 380 — 400 рублей (рост в 2-3 раза) Время ожидания доставки До 2 часов (вместо 40 минут) Время в очереди на АЗС От 3 до 5 часов

Причины кризиса и прогнозы властей

Аналитики выделяют несколько факторов, совпавших в одной точке: пик туристического сезона, активные сельхозработы и временные сложности с отладкой логистических цепочек. Дополнительное давление на рынок оказали сами автовладельцы, начав скупать топливо впрок канистрами, что создало эффект искусственного дефицита.

"Ситуация временная, но она обнажила уязвимость логистики. Власти уже ограничили экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок. Важно понимать, что физически бензин в стране есть, и сейчас основные усилия направлены на ускорение его доставки в южные регионы. Запасов на нефтехранилищах области достаточно для нормализации обстановки в ближайшие декады", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Почему такси стало таким дорогим, если официального роста цен не было?

Алгоритмы агрегаторов автоматически повышают коэффициенты, когда количество активных водителей на линии снижается, а спрос остается высоким или растет. Правда ли, что на АЗС ввели лимиты на продажу бензина?

Да, на многих работающих станциях действуют временные ограничения на объем отпускаемого топлива в одни руки, чтобы обеспечить минимальные потребности большего числа водителей. Как долго продлится дефицит топлива?

По прогнозам регионального правительства, ситуация должна стабилизироваться в течение недели-двух за счет увеличения лимитов отгрузки с нефтехранилищ и перенаправления потоков с экспорта. Работает ли общественный транспорт в обычном режиме?

Большая часть городских автобусов работает на метане и дизеле, поставки которых более стабильны, поэтому общественный транспорт сейчас является самой надежной альтернативой такси.

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