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Важный маршрут МЦД-3 меняется с 15 июля: проверьте, не станет ли ваша поездка сложнее

Россия » Центр » Москва

С 15 июля столичная транспортная система временно лишится одного из звеньев: поезда третьего Московского центрального диаметра перестанут делать остановку на платформе Петровско-Разумовская. Пауза в работе станции вызвана масштабной стройкой — здесь начинают укладывать пути для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ). Чтобы освободить место под современный вокзал, старые пассажирские конструкции полностью демонтируют.

МЦД-3
Фото: https://www.mos.ru/mayor/themes/13258050/
МЦД-3

Навигация в обход ограничений

Пассажирам Савёловского и Ленинградского направлений придётся пересмотреть привычный график. Пока на путях работает тяжелая техника, основными точками входа в метро станут Лихоборы и Останкино. Власти уже готовят систему аудиооповещения и обновляют плакаты со схемами движения, чтобы минимизировать путаницу. Ситуация напоминает недавние сложности, когда изменение схемы на четвертом диаметре резко увеличило нагрузку на соседние узлы.

"Закрытие Петровско-Разумовской на МЦД-3 — это хирургическое вмешательство в живой организм города. Основной поток неминуемо сместится на Окружную и Лихоборы, что потребует от операторов транспорта предельной точности в соблюдении интервалов на МЦК", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для тех, кто едет со стороны области в центр по МЦД-3, самым коротким путем к "Петровско-Разумовской" станет пересадка на Лихоборах на МЦК. Проехав одну остановку до Окружной, можно спуститься на первый диаметр или Люблинско-Дмитровскую линию. Также доступен вариант через Останкино с переходом к метро "Бутырская".

От платформы к мега-хабу

Временные неудобства — это цена за создание одного из крупнейших транспортных узлов Москвы. После реконструкции Петровско-Разумовская объединит пять линий рельсового транспорта. Пассажиры смогут пересаживаться между двумя диаметрами, метро и поездами ВСМ по принципу "сухие ноги", не выходя на улицу. Это часть глобальной стратегии по трансформации столичных пространств под нужды мегаполиса.

Параметр Что меняется
Статус станции Полная остановка обслуживания на МЦД-3
Инфраструктура Демонтаж старых платформ и мостов
Цель работ Строительство путей ВСМ и нового вокзала

"Объект требует серьезных капитальных вложений, так как речь идет о создании сложной многоуровневой развязки. Это не просто замена покрытия, как ремонт плитки на городских улицах, а структурная реформа узла, которая повысит капитализацию жилья в этом районе", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Как добраться до метро "Петровско-Разумовская"?

Используйте пересадку на станции Лихоборы (МЦД-3) на МЦК до Окружной, а затем пересаживайтесь на МЦД-1 или метро.

Будет ли работать станция на МЦД-1?

Да, изменения касаются только остановки поездов МЦД-3. Первый диаметр и метро работают в обычном режиме.

Где посмотреть актуальные схемы объезда?

Информационные плакаты размещены на всех станциях диаметра, также маршруты обновлены в приложении "Метро Москвы".

Когда станцию откроют снова?

Точная дата завершения работ будет объявлена дополнительно после окончания этапа укладки путей ВСМ.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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