Важный маршрут МЦД-3 меняется с 15 июля: проверьте, не станет ли ваша поездка сложнее

С 15 июля столичная транспортная система временно лишится одного из звеньев: поезда третьего Московского центрального диаметра перестанут делать остановку на платформе Петровско-Разумовская. Пауза в работе станции вызвана масштабной стройкой — здесь начинают укладывать пути для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ). Чтобы освободить место под современный вокзал, старые пассажирские конструкции полностью демонтируют.
Пассажирам Савёловского и Ленинградского направлений придётся пересмотреть привычный график. Пока на путях работает тяжелая техника, основными точками входа в метро станут Лихоборы и Останкино. Власти уже готовят систему аудиооповещения и обновляют плакаты со схемами движения, чтобы минимизировать путаницу. Ситуация напоминает недавние сложности, когда изменение схемы на четвертом диаметре резко увеличило нагрузку на соседние узлы.
"Закрытие Петровско-Разумовской на МЦД-3 — это хирургическое вмешательство в живой организм города. Основной поток неминуемо сместится на Окружную и Лихоборы, что потребует от операторов транспорта предельной точности в соблюдении интервалов на МЦК", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Для тех, кто едет со стороны области в центр по МЦД-3, самым коротким путем к "Петровско-Разумовской" станет пересадка на Лихоборах на МЦК. Проехав одну остановку до Окружной, можно спуститься на первый диаметр или Люблинско-Дмитровскую линию. Также доступен вариант через Останкино с переходом к метро "Бутырская".
Временные неудобства — это цена за создание одного из крупнейших транспортных узлов Москвы. После реконструкции Петровско-Разумовская объединит пять линий рельсового транспорта. Пассажиры смогут пересаживаться между двумя диаметрами, метро и поездами ВСМ по принципу "сухие ноги", не выходя на улицу. Это часть глобальной стратегии по трансформации столичных пространств под нужды мегаполиса.
|Параметр
|Что меняется
|Статус станции
|Полная остановка обслуживания на МЦД-3
|Инфраструктура
|Демонтаж старых платформ и мостов
|Цель работ
|Строительство путей ВСМ и нового вокзала
"Объект требует серьезных капитальных вложений, так как речь идет о создании сложной многоуровневой развязки. Это не просто замена покрытия, как ремонт плитки на городских улицах, а структурная реформа узла, которая повысит капитализацию жилья в этом районе", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Используйте пересадку на станции Лихоборы (МЦД-3) на МЦК до Окружной, а затем пересаживайтесь на МЦД-1 или метро.
Да, изменения касаются только остановки поездов МЦД-3. Первый диаметр и метро работают в обычном режиме.
Информационные плакаты размещены на всех станциях диаметра, также маршруты обновлены в приложении "Метро Москвы".
Точная дата завершения работ будет объявлена дополнительно после окончания этапа укладки путей ВСМ.
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