Лишиться прав можно прямо на заправке: в Астраханской области усилили контроль из-за бензина

Астраханская область переходит на особый режим потребления автомобильного топлива. Из-за острой нехватки горючего власти ввели систему заправки по четным и нечетным дням для транспортных средств. Губернатор Игорь Бабушкин потребовал обеспечить жесткий контроль за исполнением новых правил на каждой АЗС. В материале разберем, как региональный штаб планирует пресекать нарушения и какие наказания ждут тех, кто попытается обмануть систему.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Контроль и жесткие меры

Местные власти намерены исключить использование лазеек для получения топлива. Губернатор поручил сотрудникам ГИБДД и ППС проверять машины на соблюдение графика. Особое внимание уделят автовладельцам, готовым переставить регистрационные номера, чтобы заправиться раньше срока. За такие махинации предусмотрено лишение прав на срок до одного года.

Как отметил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, подобные ограничения вынуждают водителей искать способы модернизации машин. В регионе фиксируется массовый переход на альтернативное топливо, что создает нагрузку на сервисные центры.

Рынок в условиях дефицита

Ситуация на заправках остается напряженной. Ранее в области уже ввели лимиты на использование ресурсов для госсектора. Экономика Астраханской области требует оперативных решений, чтобы не допустить полной остановки транспортного сообщения.

По мнению эксперта по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, системные сбои в цепочках поставок требуют выверенной стратегии распределения. Он подчеркнул, что ограничение потребления — это лишь временная мера, не решающая базовых проблем логистики.

Мнение экспертов

Проблемы с топливом уже спровоцировали ажиотаж в сервисных центрах, где цены на установку оборудования растут вместе со спросом. Политический аналитик Владимир Орлов считает, что сейчас важно не допустить социальных конфликтов на фоне вынужденного ожидания в очередях у АЗС.

"Ручное регулирование поставок стало единственным способом удержать ситуацию под контролем. Теперь главная задача чиновников — не допустить возникновения черного рынка топлива", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Какие заправки работают по графику?

Графики работы установлены для большинства АЗС региона, информация размещена на информационных стендах оперативного штаба.

Что будет за смену номеров?

Инспекторы ГИБДД будут фиксировать подмену знаков. Нарушителей лишат водительских удостоверений на срок от полугода до года.

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