ИИ убил здоровую женщину: в кировской поликлинике раскрыли опасную ошибку программы

Внедрение искусственного интеллекта в кировских поликлиниках обернулось стрессом для пожилой пациентки вместо обещанной точности диагностики. Цифровая система расшифровки ЭКГ ошибочно диагностировала женщине острый инфаркт, не сумев распознать работу кардиостимулятора. Этот случай вскрыл серьезные пробелы в программном обеспечении и готовности врачей проверять машинные выводы. В материале мы разберем, почему алгоритмы дают сбои и можно ли доверять электронным диагнозам в региональной медицине.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Человек и робот в медицине

Смертельный вердикт от программы

67-летняя жительница Кирова Галина Петровна во время плановой диспансеризации столкнулась с машинным сбоем, который едва не стоил ей нервного срыва. После снятия ЭКГ автоматизированная система выдала заключение об инфаркте миокарда в острой стадии. Сама пациентка чувствовала себя удовлетворительно, но бумажка с печатью ИИ утверждала обратное. Ситуация осложнилась тем, что попасть к профильному врачу для перепроверки данных в штатном режиме оказалось невозможно — ближайшее время записи через терапевта предлагалось лишь через три недели.

"Кадровый дефицит заставляет врачей работать на износ, и в такой спешке ИИ воспринимается как спасение. Однако технология не должна заменять клиническое мышление, она обязана лишь возвращать врачу время на живое общение с пациентом", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Проблема заключалась в установленном у женщины кардиостимуляторе. Прибор создает специфический ритм, который алгоритм принял за патологию. Человек, знакомый с кардиологией, сразу видит работу стимулятора, но программа Единый кардиолог, запущенная в Кировской области в начале 2025 года, интерпретировала сигнал механически. В результате вместо корректной расшифровки пациентка получила пугающий диагноз и растерянность медицинского персонала.

Мнение практикующих врачей

Врачи отмечают, что слепое доверие цифре опасно. В случае с Галиной Петровной даже терапевт не решился оспорить мнение машины, предложив лишь повторную процедуру. Пациентке пришлось самостоятельно искать консультацию у знакомого специалиста по фото в мессенджере. Реальный кардиолог подтвердил: описание прибора — бред, стимуляция желудочков идет нормально, угрозы жизни нет.

"Любые технологические новинки в регионах часто разбиваются о нехватку обученного персонала. Если врач боится техники или не умеет ее контролировать, возникают риски, сопоставимые с халатностью чиновников в других сферах", — полагает специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Медицинское сообщество подчеркивает, что эмпатия и личный контакт остаются главными инструментами лечения. Машина не видит эмоций, пауз в речи и общего состояния человека. Пока ИИ лишь подсвечивает сложные случаи, врач обязан оставаться финальным фильтром. Без этого цифровая трансформация превращается в конвейер ошибок.

Как работает Единый кардиолог

Система, объединяющая 53 медицинские организации региона, задумывалась как мощный аналитический инструмент. Она должна была формировать цифровые профили, сопоставлять архивы данных и оперативно выявлять патологии. Предполагалось, что аномальный рывок технологий упростит работу первичного звена. По факту же отсутствие настройки под пациентов с имплантами создало опасный прецедент.

"Бюджетные вложения в цифровизацию должны сопровождаться жестким аудитом результатов. Если программа выдает ложные диагнозы, это требует немедленного пересмотра условий контракта и технического задания", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр системы Реальная ситуация Анализ патологий Путает работу кардиостимулятора с острым инфарктом Скорость помощи Врачи не успевают перепроверять ошибочные данные

Ответы на популярные вопросы

Кто несет ответственность за диагноз ИИ?

Юридически ответственность всегда лежит на лечащем враче, который поставил свою подпись под заключением. Машина считается лишь вспомогательным инструментом.

Что делать, если вы не согласны с расшифровкой ЭКГ?

Необходимо требовать расшифровку вторым врачом или обращаться за консультацией в профильный кардиоцентр. Слепое доверие распечатке может быть опасным при наличии протезов или стимуляторов.

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