Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такси за 1500 рублей: как топливный дефицит превратил обычный путь до работы в роскошь
Лишиться прав можно прямо на заправке: в Астраханской области усилили контроль из-за бензина
Важный маршрут МЦД-3 меняется с 15 июля: проверьте, не станет ли ваша поездка сложнее
Больше никаких очередей: Яндекс раскрыл лайфхак, как быстро найти АЗС с бензином
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе

ИИ убил здоровую женщину: в кировской поликлинике раскрыли опасную ошибку программы

Россия » Поволжье » Киров

Внедрение искусственного интеллекта в кировских поликлиниках обернулось стрессом для пожилой пациентки вместо обещанной точности диагностики. Цифровая система расшифровки ЭКГ ошибочно диагностировала женщине острый инфаркт, не сумев распознать работу кардиостимулятора. Этот случай вскрыл серьезные пробелы в программном обеспечении и готовности врачей проверять машинные выводы. В материале мы разберем, почему алгоритмы дают сбои и можно ли доверять электронным диагнозам в региональной медицине.

Человек и робот в медицине
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Человек и робот в медицине

Смертельный вердикт от программы

67-летняя жительница Кирова Галина Петровна во время плановой диспансеризации столкнулась с машинным сбоем, который едва не стоил ей нервного срыва. После снятия ЭКГ автоматизированная система выдала заключение об инфаркте миокарда в острой стадии. Сама пациентка чувствовала себя удовлетворительно, но бумажка с печатью ИИ утверждала обратное. Ситуация осложнилась тем, что попасть к профильному врачу для перепроверки данных в штатном режиме оказалось невозможно — ближайшее время записи через терапевта предлагалось лишь через три недели.

"Кадровый дефицит заставляет врачей работать на износ, и в такой спешке ИИ воспринимается как спасение. Однако технология не должна заменять клиническое мышление, она обязана лишь возвращать врачу время на живое общение с пациентом", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Проблема заключалась в установленном у женщины кардиостимуляторе. Прибор создает специфический ритм, который алгоритм принял за патологию. Человек, знакомый с кардиологией, сразу видит работу стимулятора, но программа Единый кардиолог, запущенная в Кировской области в начале 2025 года, интерпретировала сигнал механически. В результате вместо корректной расшифровки пациентка получила пугающий диагноз и растерянность медицинского персонала.

Мнение практикующих врачей

Врачи отмечают, что слепое доверие цифре опасно. В случае с Галиной Петровной даже терапевт не решился оспорить мнение машины, предложив лишь повторную процедуру. Пациентке пришлось самостоятельно искать консультацию у знакомого специалиста по фото в мессенджере. Реальный кардиолог подтвердил: описание прибора — бред, стимуляция желудочков идет нормально, угрозы жизни нет.

"Любые технологические новинки в регионах часто разбиваются о нехватку обученного персонала. Если врач боится техники или не умеет ее контролировать, возникают риски, сопоставимые с халатностью чиновников в других сферах", — полагает специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Медицинское сообщество подчеркивает, что эмпатия и личный контакт остаются главными инструментами лечения. Машина не видит эмоций, пауз в речи и общего состояния человека. Пока ИИ лишь подсвечивает сложные случаи, врач обязан оставаться финальным фильтром. Без этого цифровая трансформация превращается в конвейер ошибок.

Как работает Единый кардиолог

Система, объединяющая 53 медицинские организации региона, задумывалась как мощный аналитический инструмент. Она должна была формировать цифровые профили, сопоставлять архивы данных и оперативно выявлять патологии. Предполагалось, что аномальный рывок технологий упростит работу первичного звена. По факту же отсутствие настройки под пациентов с имплантами создало опасный прецедент.

"Бюджетные вложения в цифровизацию должны сопровождаться жестким аудитом результатов. Если программа выдает ложные диагнозы, это требует немедленного пересмотра условий контракта и технического задания", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр системы Реальная ситуация
Анализ патологий Путает работу кардиостимулятора с острым инфарктом
Скорость помощи Врачи не успевают перепроверять ошибочные данные

Ответы на популярные вопросы

Кто несет ответственность за диагноз ИИ?

Юридически ответственность всегда лежит на лечащем враче, который поставил свою подпись под заключением. Машина считается лишь вспомогательным инструментом.

Что делать, если вы не согласны с расшифровкой ЭКГ?

Необходимо требовать расшифровку вторым врачом или обращаться за консультацией в профильный кардиоцентр. Слепое доверие распечатке может быть опасным при наличии протезов или стимуляторов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Мир. Новости мира
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких
Тонкая талия начинается не с пресса: главная ошибка мешает увидеть результат месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.