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Бензин прятали литрами, а посчитали составами: власти Удмуртии раскрыли масштаб ажиотажа

Россия » Поволжье » Ижевск

Власти Удмуртии зафиксировали аномальный расход горючего, превысивший все расчетные нормы из-за панических настроек потребителей. Глава региона Александр Бречалов раскрыл объемы излишков, которые осели в частных гаражах в виде запасов. Масштаб закупок сопоставим с несколькими полноценными составами на железнодорожных путях. В материале разберем, когда снимут ограничения на продажу топлива в тару и как региональное правительство планирует поддерживать аграрный сектор.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Железнодорожные масштабы потребления

За последние три недели жители республики скупили объем бензина, равный трем железнодорожным составам сверх обычной нормы. Глава Удмуртии Александр Бречалов связывает такие показатели исключительно с искусственным ажиотажем. При этом ценники на топливо заставляли водителей делать запасы впрок, создавая перебои на популярных АЗС.

"Мы понимаем, что топливо фактически переместилось с нефтебаз в частные гаражи. В июне потребление соответствовало средним цифрам, а затем случился всплеск, выбивший систему из колеи", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сейчас поставки в регион увеличены для стабилизации ситуации. За последние сутки привезли 1675 тонн горючего, что на 15% перекрывает среднесуточную потребность. Контроль за движением ресурсов осуществляет профильное министерство, отслеживая наличие конкретных марок топлива на каждой заправке.

Судьба запрета на налив в канистры

Правительство республики рассматривало возможность разрешить открытую продажу бензина в тару, однако пока решило сохранить действующие фильтры. Глава региона опасается, что свободная торговля в розлив спровоцирует новые очереди и сломает выстроенную логистику. Хотя дефицит топлива постепенно сходит на нет, напряжение среди автовладельцев сохраняется.

"Снятие ограничений для садоводов и владельцев техники пока невозможно из-за риска повторного витка паники. Муниципальные власти стараются сбалансировать потоки, чтобы не допускать скопления машин", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ситуация требует аккуратной настройки, так как любые резкие движения в розничном секторе могут повлиять на инвестиции в регионы и общую экономическую устойчивость. Власти продолжают мониторинг видеозаписей с заправок, где фиксировались случаи налива горючего сразу в пять-десять емкостей одним клиентом.

Адресная помощь селам и аграриям

В сельских районах обстановка остается более сложной, чем в крупных промышленных центрах, таких как Ижевск или атомный город Глазов. Для поддержки аграриев региональный кабмин направил дополнительные 300 тонн дизеля. Особое внимание уделят Кезскому району, где проходят детские спортивные мероприятия.

"Для проведения полевых работ и обеспечения социального транспорта топливо выделяется в приоритетном порядке. Межбюджетные трансферты позволяют закрывать такие резкие потребности оперативно", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Что меняется
Объем завоза Вырос на 15% от нормы
Резерв для сел Выделено 300 тонн дизтоплива
Ограничения АЗС Запрет на тару сохранен

Ответы на популярные вопросы

Когда разрешат заправлять бензин в канистры?

Решение примут после полной стабилизации баланса на рынке, сейчас риск очередей остается высоким.

Хватит ли топлива аграриям Удмуртии?

В села уже направлены дополнительные объемы дизельного топлива для обеспечения работы спецтехники и автобусов.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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