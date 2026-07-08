Привычка перекусывать мармеладом привела к неожиданным результатам: эксперты зафиксировали изменения

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) разработали технологию производства функционального мармелада. Продукт с экстремально низкой калорийностью — всего 70 ккал на 100 граммов — нацелен на поддержку иммунитета, восстановление суставов и коррекцию работы кишечника. Создателем инновационного десерта стал Евгений Цыкин, лаборант научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии имени академика А. Г. Храмцова. Новинку уже оценили специалисты на международной выставке-конгрессе "PRO Яблоко".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мармелад

Три вектора пользы: формула состава

Разработчик Евгений Цыкин акцентирует внимание на том, что мармелад создавался как комплексное решение для людей, испытывающих колоссальные физические нагрузки. Речь идет о профессиональных спортсменах, сотрудниках спецслужб и рабочих тяжелых производств. У этих категорий традиционно проседают три системы: иммунная, опорно-двигательная и пищеварительная.

"Сочетание микроэлементов и хондропротекторов в одном продукте — это грамотный ход. Обычно такие компоненты принимают отдельно, но в формате десерта они усваиваются эффективнее при правильной дозировке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

В состав мармелада интегрированы хелатные формы цинка, железа, меди и селена. Эти микроэлементы критически важны для транспорта кислорода и антиоксидантного барьера. Для суставов в рецептуру введен комплекс из глюкозамина, хондроитина и метилсульфонилметана — веществ, которые обеспечивают амортизацию хрящей и ускоряют их регенерацию. В отличие от тяжелых блюд, таких как, например, куриный рийет, этот продукт не перегружает ЖКТ, а, напротив, оздоравливает его за счет пребиотиков.

Технологический вызов: мармелад без сахара

Основная сложность заключалась в отказе от легкоусвояемых углеводов. Ученым пришлось подбирать уникальное сочетание природных полисахаридов и желатина, чтобы сохранить привычную текстуру, не используя сахар. За сладость отвечает сукралоза, которая инертна к биологически активным добавкам в составе.

Характеристика Показатель Энергетическая ценность 70 ккал на 100 г Активные компоненты Zn, Fe, Cu, Se, Хондропротекторы, Пребиотики Подсластитель Сукралоза (0% сахара)

Автор разработки Евгений Цыкин пояснил: "Мы хотели создать не просто десерт, а функциональное решение для людей с активным образом жизни. У спортсменов, сотрудников спецслужб, людей, занятых тяжёлым физическим трудом, часто одновременно наблюдается дефицит микроэлементов, повышенная нагрузка на суставы и нарушения микробиоты. Наш мармелад закрывает сразу эти три потребности. Самым трудоёмким было разработать технологию мармелада без сахара. Нужно было подобрать такие полисахариды и желатин, чтобы они формировали правильную текстуру, не мешали работе биологически активных компонентов и при этом оставались приятными на вкус".

Перспективы и патентная защита

В СКФУ подчеркивают, что прямых аналогов с таким набором функциональных добавок и низкой калорийностью на рынке нет. Это делает технологию потенциальным объектом для патентной защиты. В планах ученых — оптимизация процессов и расширение линейки полезных сладостей. Это не просто какой-то лимонный пломбир для удовольствия, а продукт стратегического назначения.

Для создания таких продуктов важна чистота компонентов. В будущем такие десерты могут войти в рацион не только спецслужб, но и обычных горожан, следящих за весом. Использование лимонада из каркаде в паре с таким мармеладом станет отличной альтернативой привычным сахаристым перекусам, вроде ягодного пудинга.

Ответы на популярные вопросы о функциональных десертах

Можно ли употреблять этот мармелад детям?

Да, так как в составе отсутствуют красители и сахар, а микроэлементы полезны для растущего организма.

Поможет ли продукт при болях в коленях?

Хондропротекторы в составе способствуют укреплению хрящей, но мармелад является вспомогательным средством, а не лекарством.

В чем преимущество хелатной формы минералов?

Хелаты максимально приближены к природным соединениям, что обеспечивает их почти 100% усвояемость без побочных эффектов для желудка.

Не вредна ли сукралоза в составе?

Сукралоза признана одним из самых безопасных подсластителей в мире, она не участвует в углеводном обмене и не повышает уровень сахара в крови.

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