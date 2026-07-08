Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такси за 1500 рублей: как топливный дефицит превратил обычный путь до работы в роскошь
Лишиться прав можно прямо на заправке: в Астраханской области усилили контроль из-за бензина
Важный маршрут МЦД-3 меняется с 15 июля: проверьте, не станет ли ваша поездка сложнее
Больше никаких очередей: Яндекс раскрыл лайфхак, как быстро найти АЗС с бензином
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе

Привычка перекусывать мармеладом привела к неожиданным результатам: эксперты зафиксировали изменения

Россия » Юг » Ставрополь

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) разработали технологию производства функционального мармелада. Продукт с экстремально низкой калорийностью — всего 70 ккал на 100 граммов — нацелен на поддержку иммунитета, восстановление суставов и коррекцию работы кишечника. Создателем инновационного десерта стал Евгений Цыкин, лаборант научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии факультета пищевой инженерии имени академика А. Г. Храмцова. Новинку уже оценили специалисты на международной выставке-конгрессе "PRO Яблоко".

Мармелад
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мармелад

Три вектора пользы: формула состава

Разработчик Евгений Цыкин акцентирует внимание на том, что мармелад создавался как комплексное решение для людей, испытывающих колоссальные физические нагрузки. Речь идет о профессиональных спортсменах, сотрудниках спецслужб и рабочих тяжелых производств. У этих категорий традиционно проседают три системы: иммунная, опорно-двигательная и пищеварительная.

"Сочетание микроэлементов и хондропротекторов в одном продукте — это грамотный ход. Обычно такие компоненты принимают отдельно, но в формате десерта они усваиваются эффективнее при правильной дозировке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

В состав мармелада интегрированы хелатные формы цинка, железа, меди и селена. Эти микроэлементы критически важны для транспорта кислорода и антиоксидантного барьера. Для суставов в рецептуру введен комплекс из глюкозамина, хондроитина и метилсульфонилметана — веществ, которые обеспечивают амортизацию хрящей и ускоряют их регенерацию. В отличие от тяжелых блюд, таких как, например, куриный рийет, этот продукт не перегружает ЖКТ, а, напротив, оздоравливает его за счет пребиотиков.

Технологический вызов: мармелад без сахара

Основная сложность заключалась в отказе от легкоусвояемых углеводов. Ученым пришлось подбирать уникальное сочетание природных полисахаридов и желатина, чтобы сохранить привычную текстуру, не используя сахар. За сладость отвечает сукралоза, которая инертна к биологически активным добавкам в составе.

Характеристика Показатель
Энергетическая ценность 70 ккал на 100 г
Активные компоненты Zn, Fe, Cu, Se, Хондропротекторы, Пребиотики
Подсластитель Сукралоза (0% сахара)

Автор разработки Евгений Цыкин пояснил: "Мы хотели создать не просто десерт, а функциональное решение для людей с активным образом жизни. У спортсменов, сотрудников спецслужб, людей, занятых тяжёлым физическим трудом, часто одновременно наблюдается дефицит микроэлементов, повышенная нагрузка на суставы и нарушения микробиоты. Наш мармелад закрывает сразу эти три потребности. Самым трудоёмким было разработать технологию мармелада без сахара. Нужно было подобрать такие полисахариды и желатин, чтобы они формировали правильную текстуру, не мешали работе биологически активных компонентов и при этом оставались приятными на вкус".

Перспективы и патентная защита

В СКФУ подчеркивают, что прямых аналогов с таким набором функциональных добавок и низкой калорийностью на рынке нет. Это делает технологию потенциальным объектом для патентной защиты. В планах ученых — оптимизация процессов и расширение линейки полезных сладостей. Это не просто какой-то лимонный пломбир для удовольствия, а продукт стратегического назначения.

Для создания таких продуктов важна чистота компонентов. В будущем такие десерты могут войти в рацион не только спецслужб, но и обычных горожан, следящих за весом. Использование лимонада из каркаде в паре с таким мармеладом станет отличной альтернативой привычным сахаристым перекусам, вроде ягодного пудинга.

Ответы на популярные вопросы о функциональных десертах

Можно ли употреблять этот мармелад детям?

Да, так как в составе отсутствуют красители и сахар, а микроэлементы полезны для растущего организма.

Поможет ли продукт при болях в коленях?

Хондропротекторы в составе способствуют укреплению хрящей, но мармелад является вспомогательным средством, а не лекарством.

В чем преимущество хелатной формы минералов?

Хелаты максимально приближены к природным соединениям, что обеспечивает их почти 100% усвояемость без побочных эффектов для желудка.

Не вредна ли сукралоза в составе?

Сукралоза признана одним из самых безопасных подсластителей в мире, она не участвует в углеводном обмене и не повышает уровень сахара в крови.

Читайте также

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Сырье
Бензин хлынул в Россию рекордным потоком: неожиданный союз спасает рынок от напряжения
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Мир. Новости мира
Мир затрясло от наглости Киева: взрыв у отеля в Дамаске оказался частью грязной игры ГУР
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Смертельно опасные угощения: девять ягод, которые могут парализовать
Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы
Отец открыл секрет этих черных точек: теперь я не меняю лобовое стекло и экономлю тысячи
"Стрекоза" летит на Титан: винтокрылый аппарат НАСА начнёт изучать спутник Сатурна в 2028 году
Ценники дрогнули только в разговорах: АвтоВАЗ раскрыл правду о стоимости Lada в августе
В сервисе вам этого не скажут: летние ошибки водителей, на которых мастера делают кассу
Без визы и почти без хлопот: Тунис снова манит туристов дешевизной и доступностью
Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе
Слишком много пафоса и страз: в Москве праздник Тимати обернулся странным отсутствием близких
Тонкая талия начинается не с пресса: главная ошибка мешает увидеть результат месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.