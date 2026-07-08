Бензин с секретных бензовозов: в Нижегородской области расплодились сомнительные продавцы топлива

Нижегородские автомобилисты столкнулись с новой схемой топливного маркетинга в соцсетях. Под видом поставок "эксклюзивного зарубежного бензина" в регионе развернули торговлю горючим сомнительного состава. Продавцы обещают дефицитный ресурс с неких "секретных бензовозов", но на деле клиенты рискуют получить кота в мешке по цене коллекционного коньяка.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке Лукойл вечером

Сценарий продажи напоминает квест. Сначала пользователя заманивают в группу, затем бот переключает его на "персонального менеджера". В каналах активно крутят ролики с заправкой канистр и публикуют отзывы, которые невозможно проверить. Главный маркер аферы — ценник, который в два-три раза выше прайса на легальных АЗС.

"Подобные предложения — это классическая ловушка на дефицитных ожиданиях. Покупатель переплачивает за суррогат, который может вывести из строя топливную систему. Юридически защитить себя после такой сделки почти невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Экономика "подпольных заправщиков" выглядит так: литр АИ-92 стоит 138 рублей, АИ-95 — 140 рублей, а за сотый бензин просят 160 рублей. Дизельное топливо оценивают в 138 рублей. Дополнительно придется раскошелиться на тару и логистику. Доставка партии до 50 литров обойдется в 1000 рублей, а "бесплатный проезд" гарантируют только при заказе от 150 литров.

Марка топлива Цена за литр (руб.) АИ-92 138 АИ-95 140 АИ-100 160 Дизель 138

Главная ставка дельцов — полная предоплата. Деньги просят перевести заранее, обещая скинуть координаты "закрытой площадки" и код доступа. Как только транзакция проходит, связь с менеджером часто обрывается, а мифический терминал за глухим забором так и остается красивой сказкой для доверчивых водителей.

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