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С подиума на рельсы: стало известно, когда трамвай "Богатырь" с "Иннопрома" повезёт пассажиров Екатеринбурга

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбург готовится обновить транспортный цех: экспонаты выставки "Иннопром" переезжают с подиумов на городские маршруты. Главная новинка — трамвай "Богатырь" — начнет возить пассажиров уже в июле. Глава региона подтвердил, что машина готова к работе на линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Трамвай «Богатырь»
Фото: YouTube: Трамвай "Богатырь" (71-923) Борт №0201 by Транспорт в истории, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Трамвай «Богатырь»

Новый вагон — не просто рестайлинг привычного "Львенка", а технологичный "беспилотник". Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на пышминской ветке планируют протестировать систему автоматического управления. Опыт Трансмашхолдинга в Москве решили перенести на уральские рельсы, чтобы автоматика помогала водителю на сложных участках.

Трамвайные перспективы

По словам представителей компании-разработчика "ПК Транспортные системы", долго ждать "Богатыря" на остановках не придется. Старт регулярных рейсов намечен на 13 июля. Концессионный проект города регулярно обновляется, подстраиваясь под современные стандарты комфорта и безопасности.

"В этом году такие вагоны точно поедут. Мы обсуждаем возможность применения беспилотных систем, будем пробовать этот механизм в деле", — отметил в разговоре с прессой губернатор Денис Паслер.

Белорусский десант

Вторым элементом транспортной перезагрузки станет низкопольный троллейбус МАЗ. Хотя формально это выставочный образец, власти рассчитывают оставить его в городе. Глава региона выразил уверенность, что с минскими коллегами удастся договориться о передаче машины на тест-драйв в реальных городских условиях.

Парк троллейбусов в Екатеринбурге уже прошел серьезную ротацию, и поставка белорусской техники станет логичным продолжением этой стратегии. Директор МАЗа Валерий Иванкович подтвердил готовность провести испытания в столице Урала. Если машина выдержит уральский рельеф и нагрузки, город может подать заявку на серийные поставки.

Тип транспорта Статус и маршрут
Трамвай "Богатырь" Запуск 13 июля, ветка до Верхней Пышмы
Троллейбус МАЗ Тестовые испытания по городским маршрутам

Транспортный хаб региона переходит на цифровые рельсы: от обновления "железа" к внедрению интеллектуальных систем контроля. Это позволит снизить риск ошибок из-за человеческого фактора и сделать движение по графику более предсказуемым.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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