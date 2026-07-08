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Неделя без бензина довела до бунта: очередь на АЗС Новороссийска взяла бензовоз в кольцо

Россия » Юг » Краснодар

В Новороссийске напряженность из-за нехватки горючего вылилась в открытое противостояние. В социальных сетях распространилось видео, на котором владельцы легковых автомобилей заблокировали проезд бензовозу на заправке «Лукойл». Люди, уставшие от ожидания, устроили стихийную забастовку, мешая разгрузке топлива.

Бензовоз на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на АЗС

Метафора ситуации проста: логистический конвейер города встал из-за «тромба» в системе распределения. Пока техника с цистерной пытается пробиться к резервуарам, разъяренная очередь выстраивает живой щит. По словам очевидцев, многие не могут заправиться уже неделю, а иногородние водители буквально застряли на трассе без возможности покинуть регион.

На кадрах видно, что на табло АЗС значится только дизель. Его привезли для спецтехники, но рядовых автомобилистов такой приоритет не устроил. «Взяли машину с топливом в кольцо, требуют бензин для всех. Это коллапс», — комментирует автор ролика. Ситуация на заправках сейчас напоминает узкое горлышко, через которое пытаются проскочить тысячи машин.

"Блокировка бензовозов — это жест отчаяния, который только усугубляет проблему. Если логистика АЗС сбивается из-за физических препятствий, график подвоза горючего летит в пропасть. Это цепная реакция: задержка на одной станции вызывает дефицит на пяти других", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Реакция властей и поиск выхода

Администрация города пытается маневрировать в условиях ресурсного голода. По последним данным, в Новороссийске сейчас работают 24 заправочные станции, что на одну больше, чем сутками ранее. Власти опубликовали актуальный список работающих точек и запустили чат-бот, который в реальном времени должен показывать наличие нужной марки топлива.

Однако цифровые инструменты не всегда успевают за реальным потреблением. Бензин в Краснодарском крае остается дефицитным товаром, несмотря на частичное возвращение дизельного топлива в продажу. Отсутствие ритмичных поставок провоцирует панику, которая и выталкивает людей на баррикады возле бензоколонок.

"Мы наблюдаем системный сбой в обеспечении ресурсами южных регионов. Дефицит на АЗС — это не только проблема нефтебаз, но и нагрузка на бюджеты, так как простои транспорта бьют по экономике края. Без внешнего вмешательства и экстренных поставок нормализовать ритм города не получится", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Статус в Новороссийске
Количество работающих АЗС 24 станции
Основной дефицит Бензин (все марки)
Инструменты контроля Чат-бот, списки администрации

Проблемы с топливом уже отразились на повседневной жизни соседей: в Краснодаре почти исчез маршрут №91, так как перевозчики не могут заправить автопарк. Если блокады бензовозов станут массовыми, городская навигация в крае может окончательно выйти из строя.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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