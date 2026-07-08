Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин с секретных бензовозов: в Нижегородской области расплодились сомнительные продавцы топлива
Пока север области будет греться, остальным придётся мёрзнуть: погода разделит Кировскую область надвое
Дипломы вузов теряют былую магию: рынок труда переписывает правила успеха для молодых специалистов
С подиума на рельсы: стало известно, когда трамвай "Богатырь" с "Иннопрома" повезёт пассажиров Екатеринбурга
Этот десерт можно сварить в кастрюле: нежнейший ягодный пудинг готовится всего 20 минут
Бардак начинается не с вещей: эти ошибки незаметно превращают прихожую в свалку
Кажется пустяком, а прогресс исчезает: одна ошибка в домашних тренировках перечёркивает все усилия
Не генетика помогает сохранить молодость: у китаянок годами работает другая система ухода
Жара для кур опаснее мороза: птицу подводит не солнце, а условия, которые создают сами хозяева

Массовый переход на альтернативное топливо начался: эксперты предупреждают о фатальных последствиях

Россия » Юг » Астрахань

Астраханские водители штурмуют сервисные центры, пытаясь спастись от дефицита топлива на АЗС. Массовый исход автовладельцев в сторону альтернативной энергии спровоцировал коллапс на рынке переоборудования. Установка ГБО превратилась в настоящий квест с многомесячным ожиданием и ценниками, которые кусаются больнее, чем неисправная проводка.

Газобаллонное оборудование автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Burger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газобаллонное оборудование автомобиля

Бензиновый голод и газовая лихорадка

Когда на бензиновых заправках вырастают хвосты из машин, астраханцы вспоминают про метан и пропан. Газовые терминалы пока свободны, но попасть туда "с улицы" на обычном седане не выйдет. Нужна переделка. Сервисы захлебнулись: запись в некоторых мастерских растянулась до конца июля. Другие и вовсе вывесили табличку "мест нет", боясь связываться с нестабильными поставками комплектующих. Желание объехать опасность самодельного горючего и бесконечные простои на АЗС привело к тому, что стоимость ГБО перестала быть предсказуемой величиной.

Ценовой взлет: от экономии к роскоши

Весной переход на газ казался разумным ходом. В мае поставить систему можно было за вполне вменяемые 35 тысяч рублей. К июню ценник подпрыгнул до 45 тысяч, а сегодня за вход в клуб "газовиков" просят минимум 65 тысяч. На рынке шепчутся, что в элитных или просто жадных мастерских прайс пробил планку в 100 тысяч рублей. Такая математика заставляет задуматься: окупится ли эта газовая экономия вообще, учитывая, что установка ГБО цена которой растет ежедневно, превращается в инвестицию в золото.

Для многих водителей такие траты становятся неподъемными, особенно если машина уже в кредите. Требования знаков экономии диктуют свои условия, но рынок отвечает жестким дефицитом. Если раньше клиенты выбирали лучшее, то теперь берут то, что осталось на складах у поставщиков.

"При резком росте спроса на переоборудование всегда вылезают технические недочеты. Спешка в установке ведет к тому, что страдает безопасность автомобиля, а ведь газ не прощает дилетантства", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Железо в дефиците: куда исчезли "таблетки"

Самый востребованный товар — тороидальные баллоны, которые идеально ложатся в нишу запасного колеса — фактически испарился. Остались громоздкие цилиндры, которые съедают половину багажника, превращая семейный универсал в склад запчастей. Для многих это становится решающим фактором: либо ждать "таблетку" месяцами, либо пожертвовать местом ради возможности заправиться без очереди. Чтобы не попасть в протокол при регистрации изменений, водителям приходится собирать гору документов.

Период 2026 года Средняя цена установки (руб.)
Май 35 000
Июнь (середина) 45 000
Июль (текущая) 65 000 — 100 000

Ситуация осложняется тем, что даже наличие денег не гарантирует быстрой работы. Мастера завалены заказами, а электрика автомобиля требует тщательной настройки при переходе на новое топливо. Любая ошибка может привести к тому, что выгода от дешевого газа сгорит в прямом и переносном смысле. Не забывайте, что страховые компании пристально следят за изменениями в конструкции — выплаты по ОСАГО могут оказаться под вопросом, если ГБО не оформлено должным образом.

"Водители забывают, что любая переделка должна быть легализована. Без отметки в ПТС эксплуатация машины с ГБО превращается в магнит для штрафов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы об установке ГБО

Почему стоимость установки выросла почти в два раза?

Рост цен обусловлен взрывным спросом на фоне дефицита бензина и резким подорожанием самих комплектов оборудования у поставщиков.

Можно ли сейчас найти баллоны под запаску?

В Астрахани наблюдается острый дефицит "таблеток". Большинство сервисов предлагают только стандартные цилиндрические баллоны в багажник.

Сколько придется ждать очереди на установку?

В популярных техцентрах запись ведется уже на конец июля, некоторые мастерские временно прекратили прием заявок.

Безопасно ли ставить ГБО в условиях ажиотажа?

Существует риск попасть к малоквалифицированным мастерам, которые работают на скорость, а не на качество. Проверяйте сертификаты сервиса.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер Михаил Лазарев, эксперт ПДД Андрей Киселёв
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Мир. Новости мира
В Госдуме объяснили визовый нажим ЕС: поездки в Европу превращают в инструмент давления на россиян
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Мир. Новости мира
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Последние материалы
Вертолетные двигатели нашли применение на земле: российские предприятия перекроили рынок энергосетей
Дачники впустую губят весь чеснок: неверный метод извлечения из почвы открывает дорогу инфекциям
Любимое платье подвело? Срочно скрываем выступающий животик без диет и фитнеса
Дачный комфорт обходится дешевле, чем кажется: умывальник можно собрать своими руками за один вечер
Чувства оказались под вопросом: в Голливуде бурно обсуждают неоднозначные жесты спутницы Брэда Питта
Почему инспектор спрашивает про нарушение первым: какой ответ меняет весь разговор на дороге
Гормональные бури и деградация навыков на дороге: страховые агенты подвели итоги реальных выплат
В Бухаресте кошку спасали пять дней: удача пришла только когда в метро отключили электричество
Тело горит без прыжков и бега: секрет нагрузки, которая продолжает сжигать калории ещё 48 часов
Слишком много лжи: свидетели из США разрушили версию Седоковой о насилии со стороны Тиммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.