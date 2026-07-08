"Продаю, чтобы сохранить жизнь": владелец АЗС в Ростовской области сдает бизнес из-за цен на топливо

В донской станице Романовская владелец АЗС выставил объект на продажу. Типичный онлайн-пост о "готовом бизнесе" на поверку оказался криком о помощи на фоне масштабного топливного кризиса. Предприниматель Геннадий признается: заправка перестала кормить и превратилась в финансовую долговую яму.

Фото: Freepik by senivpetro Заправка автомобиля

Бизнес в тупике

Собственник не скрывает мотивов: "Продаю, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Покупателей пока нет, да и кто захочет брать убыточный актив? Налоги давят, а денег на их покрытие уже не остается". Для предпринимателя ситуация стала патовой. Он оказался зажат между необходимостью закупать бензин по космическим прайсам и невозможностью переложить эти расходы на клиентов.

"Ситуация с розничными ценами на топливо на независимых АЗС приобрела характер необратимого экономического процесса. При оптовых ценах, сопоставимых с розничными у крупных сетей, владельцы маленьких станций фактически лишаются операционной маржи", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Ценовой диктат

Главный конфликт — логика ценообразования. Клиенты раздражены разницей цен, но АЗС-одиночки физически не могут выдержать конкуренцию с гигантами рынка. "Люди возмущены: у них бензин по 70 рублей, а у меня закупка — за 100 с лишним. Я работаю в минус, лишь бы просто оставаться открытым", — делится владелец. По сути, любой литр проданного топлива лишь увеличивает убытки точки.

Параметр Статус Себестоимость топлива Выше розничных цен сетей Рентабельность Отсутствует (убыток)

"Кризис снабжения на юге России вынуждает водителей тратить часы на ожидание, что провоцирует штрафные санкции за невольные нарушения правил парковки вдоль трасс. Это лишь усугубляет социальное напряжение вокруг пустеющих АЗС", — отметила юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему частные АЗС не могут держать те же цены, что и крупные сети?

Крупные компании имеют собственные НПЗ и прямые поставки, в то время как независимые операторы закупают топливо через цепочки трейдеров по рыночным ценам.

Является ли продажа заправки единственным выходом для владельца?

В условиях, когда оптовая цена превышает розничную, это стандартное решение для избежания накопления долгов по налогам и зарплатам.

Почему топливный дефицит ударяет по южным регионам сильнее?

Сказывается логистическая перегрузка М-4 Дон и высокая зависимость АПК от дизеля в период активных сезонных работ.

Стоит ли ожидать других предложений о закрытии подобного бизнеса?

Аналитики полагают, что при сохранении текущей тарифной политики и высоких закупочных цен доля независимых АЗС на рынке будет сокращаться.

Проблема носит системный характер. Пока одни ищут способы перевести автомобиль на газ, чтобы сэкономить, другие просто закрывают бизнес, не дождавшись изменения цен на оптовом рынке.

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