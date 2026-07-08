Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бунт на корабле: Испания отказалась повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП по требованию США
Полки пустеют одна за другой: популярный магазин техники оставил Архангельску лишь две точки в городе
Когда-то считался пережитком прошлого: этот предмет снова спасает дома от летней жары
Государство устроило показательную порку неэффективным схемам: бюджетные преференции исчезли из доступа
Топливо — по СТС: в Республике Алтай ввели жесткий контроль на каждой АЗС
Шанс на спасение самых маленьких: новые данные заставили ведомства пересмотреть календарь прививок
Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой
Дело "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей": решающая фаза
Реверсивное движение на А-107: в Домодедове меняется схема проезда с 8 июля

"Продаю, чтобы сохранить жизнь": владелец АЗС в Ростовской области сдает бизнес из-за цен на топливо

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В донской станице Романовская владелец АЗС выставил объект на продажу. Типичный онлайн-пост о "готовом бизнесе" на поверку оказался криком о помощи на фоне масштабного топливного кризиса. Предприниматель Геннадий признается: заправка перестала кормить и превратилась в финансовую долговую яму.

Заправка автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
Заправка автомобиля

Бизнес в тупике

Собственник не скрывает мотивов: "Продаю, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Покупателей пока нет, да и кто захочет брать убыточный актив? Налоги давят, а денег на их покрытие уже не остается". Для предпринимателя ситуация стала патовой. Он оказался зажат между необходимостью закупать бензин по космическим прайсам и невозможностью переложить эти расходы на клиентов.

"Ситуация с розничными ценами на топливо на независимых АЗС приобрела характер необратимого экономического процесса. При оптовых ценах, сопоставимых с розничными у крупных сетей, владельцы маленьких станций фактически лишаются операционной маржи", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Ценовой диктат

Главный конфликт — логика ценообразования. Клиенты раздражены разницей цен, но АЗС-одиночки физически не могут выдержать конкуренцию с гигантами рынка. "Люди возмущены: у них бензин по 70 рублей, а у меня закупка — за 100 с лишним. Я работаю в минус, лишь бы просто оставаться открытым", — делится владелец. По сути, любой литр проданного топлива лишь увеличивает убытки точки.

Параметр Статус
Себестоимость топлива Выше розничных цен сетей
Рентабельность Отсутствует (убыток)

"Кризис снабжения на юге России вынуждает водителей тратить часы на ожидание, что провоцирует штрафные санкции за невольные нарушения правил парковки вдоль трасс. Это лишь усугубляет социальное напряжение вокруг пустеющих АЗС", — отметила юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему частные АЗС не могут держать те же цены, что и крупные сети?

Крупные компании имеют собственные НПЗ и прямые поставки, в то время как независимые операторы закупают топливо через цепочки трейдеров по рыночным ценам.

Является ли продажа заправки единственным выходом для владельца?

В условиях, когда оптовая цена превышает розничную, это стандартное решение для избежания накопления долгов по налогам и зарплатам.

Почему топливный дефицит ударяет по южным регионам сильнее?

Сказывается логистическая перегрузка М-4 Дон и высокая зависимость АПК от дизеля в период активных сезонных работ.

Стоит ли ожидать других предложений о закрытии подобного бизнеса?

Аналитики полагают, что при сохранении текущей тарифной политики и высоких закупочных цен доля независимых АЗС на рынке будет сокращаться.

Проблема носит системный характер. Пока одни ищут способы перевести автомобиль на газ, чтобы сэкономить, другие просто закрывают бизнес, не дождавшись изменения цен на оптовом рынке.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Ставка на Москву: Тегеран переходит к новой главе союза против диктата США и Израиля
Мир. Новости мира
Ставка на Москву: Тегеран переходит к новой главе союза против диктата США и Израиля
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Западные штабы создают иллюзию враждебной России. Теперь вы можете доказать обратное Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Последние материалы
Полки пустеют одна за другой: популярный магазин техники оставил Архангельску лишь две точки в городе
Когда-то считался пережитком прошлого: этот предмет снова спасает дома от летней жары
Государство устроило показательную порку неэффективным схемам: бюджетные преференции исчезли из доступа
Топливо — по СТС: в Республике Алтай ввели жесткий контроль на каждой АЗС
Шанс на спасение самых маленьких: новые данные заставили ведомства пересмотреть календарь прививок
Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой
Дело "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей": решающая фаза
Реверсивное движение на А-107: в Домодедове меняется схема проезда с 8 июля
Тайга открыла лимиты: власти Амурской области назвали, сколько лосей и косуль разрешат добыть охотникам
Настало время для радикальных мер: Барнаульский водоканал направит 1,57 млрд рублей на обновление сетей в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.