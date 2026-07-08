Полки пустеют одна за другой: популярный магазин техники оставил Архангельску лишь две точки в городе

Розничный ландшафт Архангельска продолжает меняться: вслед за весенней волной закрытий пал очередной бастион крупного ритейла. Магазин "М.Видео" в ТЦ "Петромост" прекратил работу. Сейчас в столице Поморья под этим брендом функционируют лишь две точки — в ТРЦ "Макси" и ТРК "Титан Арена".

Фото: mvideo.ru by ООО "М.видео Менеджмент", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бытовая техника на продаже в магазине М.Видео

Исход сетевиков из торговых центров города напоминает демонтаж устаревших конструкций. Напомним, только весной закрылись "М.Видео" в "Премьере", а также "Эльдорадо" в ТРК "Сафари" и ТЦ "Александр". Оставшийся "Эльдорадо" в ТРЦ "Соломбала Молл" пока держится, но общая динамика подтверждает прогнозы аналитиков о сокращении федеральной сети на 20-30% к 2026 году.

Традиционную розницу выдавливают маркетплейсы, которые активно закрепляются на территории региона. В следующем году в Архангельске запустят сортировочные и логистические хабы Wildberries и Ozon. Это окончательно перережет логистические маршруты классических магазинов, которые уже проигрывают в ценовой гонке.

Товар М.Видео (руб.) Маркетплейс (руб.) Sony PlayStation 5 61 999 58 682 (Ozon, с пошлиной) Электрогриль Tefal XL 16 199 14 699 (WB) Телевизор Samsung 65" 196 139 132 290 (Ozon) iPhone 17 Pro Max 256GB 146 999 98 070 (WB)

Парадокс ситуации в том, что даже официальные витрины "М.Видео" на онлайн-площадках зачастую предлагают ценники ниже, чем на собственных сайтах. Физические залы превращаются в дегустационные площадки: покупатель приходит потрогать корпус смартфона или оценить яркость матрицы телевизора, но оплачивает заказ уже со своего гаджета, выбирая более выгодный вариант у онлайн-конкурента.

"Магазины электроники в регионах сегодня зажаты между высокой стоимостью аренды и демпингом онлайн-платформ. Если раньше сетевик мог выжить за счет кредитных предложений в торговом зале, то сейчас и этот инструмент оцифрован", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы

Почему закрываются крупные магазины?

Основная причина — нерентабельность больших площадей при падении трафика. Содержание огромного зала в ТЦ обходится дороже, чем склад маркетплейса на окраине.

Станет ли сложнее купить технику?

Доступность товаров только вырастет за счет расширения пунктов выдачи заказов, однако количество мест, где товар можно "посмотреть вживую", продолжит сокращаться.

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