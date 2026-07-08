Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бунт на корабле: Испания отказалась повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП по требованию США
"Продаю, чтобы сохранить жизнь": владелец АЗС в Ростовской области сдает бизнес из-за цен на топливо
Полки пустеют одна за другой: популярный магазин техники оставил Архангельску лишь две точки в городе
Когда-то считался пережитком прошлого: этот предмет снова спасает дома от летней жары
Государство устроило показательную порку неэффективным схемам: бюджетные преференции исчезли из доступа
Топливо — по СТС: в Республике Алтай ввели жесткий контроль на каждой АЗС
Шанс на спасение самых маленьких: новые данные заставили ведомства пересмотреть календарь прививок
Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой
Дело "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей": решающая фаза

Тайга открыла лимиты: власти Амурской области назвали, сколько лосей и косуль разрешат добыть охотникам

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области утвердили регламент пользования природными ресурсами на сезон 2026–2027 годов. Постановление о лимитах добычи подписал губернатор Василий Орлов. Документ детализирует квоты для каждого хозяйства и общедоступных угодий, чтобы не допустить перекоса в экосистеме региона.

косуля
Фото: Own work by Anil Öztas wikidata:Q120083272, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
косуля

Механика процесса осталась прозрачной: цифры не взяли с потолка, а вывели на основе полевых учетов численности зверя. План изъятия прошел через сито государственной экологической экспертизы и получил визу в Минприроды РФ. Это стандартный предохранитель, который гарантирует, что популяции успеют восстановиться.

В предстоящем сезоне региональное охотуправление выдаст разрешения на добычу 1 470 лосей, 1 386 изюбрей и 3 370 косуль. Любителям пушнины отвели квоту в 27 801 соболя, что подтверждает статус Приамурья как одного из главных поставщиков ценного меха на Дальнем Востоке.

Вид животного Лимит (особей)
Косуля 3 370
Кабарга 1 958
Медведь 1 325
Северный олень 673
Рысь 148

"Лимиты и квоты планируемой добычи дичи определены в соответствии с данными учетов численности, подтверждены государственной экологической экспертизой и согласованы с профильным министерством", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Баланс в лесах региона удерживается за счет строгого дозирования нагрузки на территорию. Например, лимит на барсука составил всего 216 особей, что указывает на бережный подход к медленно восстанавливающимся видам.

Читайте также

Экспертная проверка:  специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Ставка на Москву: Тегеран переходит к новой главе союза против диктата США и Израиля
Мир. Новости мира
Ставка на Москву: Тегеран переходит к новой главе союза против диктата США и Израиля
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Западные штабы создают иллюзию враждебной России. Теперь вы можете доказать обратное Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Последние материалы
Полки пустеют одна за другой: популярный магазин техники оставил Архангельску лишь две точки в городе
Когда-то считался пережитком прошлого: этот предмет снова спасает дома от летней жары
Государство устроило показательную порку неэффективным схемам: бюджетные преференции исчезли из доступа
Топливо — по СТС: в Республике Алтай ввели жесткий контроль на каждой АЗС
Шанс на спасение самых маленьких: новые данные заставили ведомства пересмотреть календарь прививок
Каждый второй делает это в жару — и подводит себя к инфаркту: летом ошибка становится роковой
Дело "Лайф-из-Гуд", "Гермес", "Бест Вей": решающая фаза
Реверсивное движение на А-107: в Домодедове меняется схема проезда с 8 июля
Тайга открыла лимиты: власти Амурской области назвали, сколько лосей и косуль разрешат добыть охотникам
Настало время для радикальных мер: Барнаульский водоканал направит 1,57 млрд рублей на обновление сетей в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.