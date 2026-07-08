В Амурской области утвердили регламент пользования природными ресурсами на сезон 2026–2027 годов. Постановление о лимитах добычи подписал губернатор Василий Орлов. Документ детализирует квоты для каждого хозяйства и общедоступных угодий, чтобы не допустить перекоса в экосистеме региона.
Механика процесса осталась прозрачной: цифры не взяли с потолка, а вывели на основе полевых учетов численности зверя. План изъятия прошел через сито государственной экологической экспертизы и получил визу в Минприроды РФ. Это стандартный предохранитель, который гарантирует, что популяции успеют восстановиться.
В предстоящем сезоне региональное охотуправление выдаст разрешения на добычу 1 470 лосей, 1 386 изюбрей и 3 370 косуль. Любителям пушнины отвели квоту в 27 801 соболя, что подтверждает статус Приамурья как одного из главных поставщиков ценного меха на Дальнем Востоке.
|Вид животного
|Лимит (особей)
|Косуля
|3 370
|Кабарга
|1 958
|Медведь
|1 325
|Северный олень
|673
|Рысь
|148
"Лимиты и квоты планируемой добычи дичи определены в соответствии с данными учетов численности, подтверждены государственной экологической экспертизой и согласованы с профильным министерством", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Баланс в лесах региона удерживается за счет строгого дозирования нагрузки на территорию. Например, лимит на барсука составил всего 216 особей, что указывает на бережный подход к медленно восстанавливающимся видам.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.