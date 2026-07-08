Тайга открыла лимиты: власти Амурской области назвали, сколько лосей и косуль разрешат добыть охотникам

В Амурской области утвердили регламент пользования природными ресурсами на сезон 2026–2027 годов. Постановление о лимитах добычи подписал губернатор Василий Орлов. Документ детализирует квоты для каждого хозяйства и общедоступных угодий, чтобы не допустить перекоса в экосистеме региона.

Фото: Own work by Anil Öztas wikidata:Q120083272, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ косуля

Механика процесса осталась прозрачной: цифры не взяли с потолка, а вывели на основе полевых учетов численности зверя. План изъятия прошел через сито государственной экологической экспертизы и получил визу в Минприроды РФ. Это стандартный предохранитель, который гарантирует, что популяции успеют восстановиться.

В предстоящем сезоне региональное охотуправление выдаст разрешения на добычу 1 470 лосей, 1 386 изюбрей и 3 370 косуль. Любителям пушнины отвели квоту в 27 801 соболя, что подтверждает статус Приамурья как одного из главных поставщиков ценного меха на Дальнем Востоке.

Вид животного Лимит (особей) Косуля 3 370 Кабарга 1 958 Медведь 1 325 Северный олень 673 Рысь 148

"Лимиты и квоты планируемой добычи дичи определены в соответствии с данными учетов численности, подтверждены государственной экологической экспертизой и согласованы с профильным министерством", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Баланс в лесах региона удерживается за счет строгого дозирования нагрузки на территорию. Например, лимит на барсука составил всего 216 особей, что указывает на бережный подход к медленно восстанавливающимся видам.

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