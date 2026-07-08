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Топливо — по СТС: в Республике Алтай ввели жесткий контроль на каждой АЗС

Россия » Сибирь » Барнаул

С 9 июня в Республике Алтай ужесточают правила отпуска горючего начнутся на всех автозаправках. Теперь заправиться можно только при наличии свидетельства о регистрации машины и не чаще раза в сутки. Номер автомобиля при этом внесут в единую систему контроля.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

В Чойском и Турочакском районах топливная норма уменьшится до 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Те же пределы действуют в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах.

В оставшихся районах сохранятся прежние лимиты — не более 50 литров бензина и 100 литров солярки в сутки. Также можно приобрести до 10 литров топлива в канистру, предъявив документ на автомобиль.

"При нарушениях установленного порядка на владельцев и должностных лиц АЗС будут составлены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами", — отметил в своём канале в MAX глава региона Андрей Турчак.

Механизм контроля

Власти республики готовы запустить интерактивную карту, где будет отображаться остаток топлива на каждой заправке и время ожидаемой следующей поставки.

Правительство, министерства и администрации муниципалитетов сократят количество командировок и служебных поездок. Все совещания переведут в онлайн-формат, а выезд за пределы района или региона на служебном транспорте запретят.

"Логистические ограничения — вынужденная мера, направленная на выравнивание спроса и предложения в условиях дефицита, — рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова. — Подобные механизмы применяются, чтобы предотвратить панику и обеспечить хотя бы минимальную доступность ресурса для массового потребителя".

Приоритеты обеспечения

"Аварийно-спасательные, экстренные, правоохранительные, коммунальные и социальные службы, а также наши аграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке без ограничений на основе заявок, которые собираем в рабочем порядке по каждому предприятию", — добавил Турчак.

"Кризис с горючим, как и кризис с водоснабжением, парализует городскую жизнь, поэтому приоритетное обеспечение критических служб — единственный верный шаг", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Гостям и жителям

Власти предупредили жителей и гостей региона, что принятые меры временны и направлены на стабилизацию работы топливно-энергетической системы республики.

"Важен честный подход работников АЗС к этой работе и общественный контроль со стороны жителей. Чтобы на заправках соблюдались принятые ограничения и все были в равных условиях. Резервный запас топлива в Республике обеспечен, поставки на АЗС идут в ежедневном режиме. Прошу всех отнестись к ограничениям с пониманием и ответственностью", — констатировал Андрей Турчак.

"Это классическая мера управления дефицитом. Когда ресурс ограничен, необходимо устанавливать правила его распределения, иначе начнется хаос, как при любой другой нехватке — будь то продовольствие, вода или лекарства", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Кто будет заправляться без ограничений?

Скорая помощь, пожарные, полиция, коммунальные службы, социальные службы и сельхозпредприятия. Им топливо отпускают по заявкам.

Что будет, если нарушить правила?

На владельцев АЗС и их сотрудников составят административные протоколы. Последуют штрафы.

Как отпускают топливо в канистру?

Можно заправить до 10 литров в одну канистру. Для этого также нужно предъявить свидетельство о регистрации автомобиля.

Будет ли видно, где есть топливо?

Да. В ближайшее время власти запустят интерактивную карту с реальными остатками топлива на АЗС и графиком ожидаемых поставок.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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