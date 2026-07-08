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Настало время для радикальных мер: Барнаульский водоканал направит 1,57 млрд рублей на обновление сетей в 2026 году

Россия » Сибирь » Барнаул

Инфраструктурный каркас Барнаула проходит через масштабную переборку. На профильном круглом столе с участием Минстроя края, городских властей и "Росводоканала Барнаул" представили план работ на 2026 год. В фокусе — обновление 15 километров сетей, что потребует миллиардных вливаний и четкого графика "ремонтных смен".

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Фото: commons.wikimedia.org by Bart Everson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Сети обновляют по концессии

Сегодня "Росводоканал" управляет 2253 км коммуникаций. С 2005 года нагрузка на систему выросла почти наполовину — город активно прирастал пригородными поселками и принимал на баланс бесхозяйные участки труб. Переход от простой аренды к концессии позволил синхронизировать действия бизнеса и чиновников, превратив точечные латки в системную модернизацию.

"Барнаульский водоканал — социально значимое предприятие. Администрация города как собственник сетей и правительство края плотно взаимодействуют с компанией для поиска средств на повышение надежности систем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

За годы присутствия оператора в Барнауле в трубы и насосы вложили около 5 млрд рублей. Результаты видны в цифрах: износ водопроводного хозяйства удалось сбить с критических 80% до 55%, а канализационного — до 47%. Аварийность на участках упала почти в три раза, что позволило перекрыть "краны" потерь ресурса и лишних расходов энергии.

На замену нужны десятилетия

Финансовый поток в коммунальное русло Барнаула растет ежегодно. Если в 2020 году инвестпрограмма составляла 517 млн рублей, то в текущем году она достигла отметки в 1,57 млрд рублей. Однако даже таких сумм недостаточно для моментального обновления всей системы.

Параметр развития Целевой показатель
План замены сетей в 2026 году 15 км (1% от общей протяженности)
Необходимый темп обновления 3% в год (около 3 млрд рублей ежегодно)
Модернизация крупных объектов 876 млн рублей в текущем цикле

"С 2022 года на качество водоснабжения привлечено 6,5 млрд рублей федеральных средств. Работа по поиску дополнительных ресурсов через льготные займы Фонда развития территорий позволяет снижать долговую нагрузку на бюджет", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Для ускорения темпов компания привлекает "дешевые" деньги: более 1,2 млрд рублей получены под 3% годовых из средств Фонда национального благосостояния. Эти средства пошли на реконструкцию очистных сооружений. Участники диалога признали: полная замена изношенных коммуникаций — это марафон на десятилетия, требующий постоянного участия региона в федеральных программах.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя заменить все трубы за пару лет?

Это потребует не только разовых вложений в десятки миллиардов рублей, но и приведет к полному параличу движения в городе из-за перекопов. Инфраструктурное обновление требует поэтапного подхода.

Как привлекаются деньги без резкого роста тарифов?

Основной упор делается на льготное кредитование из федеральных фондов и участие в нацпроектах, что позволяет распределить финансовую нагрузку на длительный срок.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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