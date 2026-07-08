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Реверсивное движение на А-107: в Домодедове меняется схема проезда с 8 июля

Россия » Центр » Москва

Подмосковные дорожники меняют режим проезда на 176-м километре Московского малого кольца. Работы, которые пройдут в районе деревни Пестово, потребуют перестройки движения.

Дорожники
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158474073/ by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Дорожники

С 8 по 19 июля на этом участке "Автодор" развернёт временный светофор, который будет поочерёдно переключать потоки. Схема создаст два искусственных "окна" для ремонта. Сначала строители займутся полосами в сторону Бронниц, затем — в сторону Образцово.

Система реверса позволит держать трассу открытой, но пропускную способность она сократит. Автомобилям придётся ждать зелёного сигнала и ехать по суженному коридору.

"Даже работающий временный светофор создаёт заторы. Водители теряют привычный ритм, перестраиваются на ходу или пытаются проскочить на жёлтый. Риск ошибки и аварии подскакивает", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ремонт в стиле blitz

Окончание июля считается оптимальным для ремонта: летний пик на ММК спадает. Но сама по себе организация работ — скоростная.

Почву готовят заранее. В одном месте механизмы сняли старое покрытие, в другом залили новый бетонный слой, в третьем уже кладут асфальт. Запланированная поэтапность помогает избежать полного коллапса.

Где лучше перегнать двигатель на холостом ходу

Альтернативу кольцу найти сложно, но она есть. Выезды на Большую бетонку и трассу М-4 "Дон" могут взять на себя часть потока из-за пределов столицы.

Для местных маршрутов эксперты предлагают использовать внутренние дороги в Каширском или Волоколамском направлениях. Минус — они тоже не рассчитаны на массовый транзит.

"Объезды работают только при равномерной загрузке. Если все кинутся на альтернативную трассу, она встанет на полчаса. Лучше заложить дополнительное время и ехать привычным маршрутом", — посоветовал в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Прогноз на беговой дорожке

Дорожные службы стараются компенсировать неудобства. Там, где это возможно, на подъездах к зоне работ расставят предупреждающие табло.

Но в часы-пик в любом случае образуются пробки. Их пик придётся на утренние и вечерние пересменки — с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30.

День Событие
8 июля Начало работ, запуск светофора.
10-15 июля Ремонт первых полос, реверс между направлениями.
17-19 июля Замена покрытия на вторых полосах, подготовка к сдаче.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если попал в затор?

Сохраняйте спокойствие, не пытайтесь резко перестраиваться из ряда в ряд. Двигайтесь в заторе на минимальной скорости.

Как работает реверсивное движение?

Знак и светофор показывают, какая полоса в данный момент свободна для вашего направления. Двигаться можно только по ней.

Планируют ли продлять сроки?

Пока министерство перевозок публикует только первоначальные даты. Любые изменения будут анонсировать в официальном канале.

Есть ли штрафы за нарушения?

За движение навстречу потоку по реверсивной полосе или игнорирование светофора взимают 5 тысяч рублей и могут лишить прав.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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