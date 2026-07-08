Реверсивное движение на А-107: в Домодедове меняется схема проезда с 8 июля

Подмосковные дорожники меняют режим проезда на 176-м километре Московского малого кольца. Работы, которые пройдут в районе деревни Пестово, потребуют перестройки движения.
С 8 по 19 июля на этом участке "Автодор" развернёт временный светофор, который будет поочерёдно переключать потоки. Схема создаст два искусственных "окна" для ремонта. Сначала строители займутся полосами в сторону Бронниц, затем — в сторону Образцово.
Система реверса позволит держать трассу открытой, но пропускную способность она сократит. Автомобилям придётся ждать зелёного сигнала и ехать по суженному коридору.
"Даже работающий временный светофор создаёт заторы. Водители теряют привычный ритм, перестраиваются на ходу или пытаются проскочить на жёлтый. Риск ошибки и аварии подскакивает", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по административным вопросам Светлана Фёдорова.
Окончание июля считается оптимальным для ремонта: летний пик на ММК спадает. Но сама по себе организация работ — скоростная.
Почву готовят заранее. В одном месте механизмы сняли старое покрытие, в другом залили новый бетонный слой, в третьем уже кладут асфальт. Запланированная поэтапность помогает избежать полного коллапса.
Альтернативу кольцу найти сложно, но она есть. Выезды на Большую бетонку и трассу М-4 "Дон" могут взять на себя часть потока из-за пределов столицы.
Для местных маршрутов эксперты предлагают использовать внутренние дороги в Каширском или Волоколамском направлениях. Минус — они тоже не рассчитаны на массовый транзит.
"Объезды работают только при равномерной загрузке. Если все кинутся на альтернативную трассу, она встанет на полчаса. Лучше заложить дополнительное время и ехать привычным маршрутом", — посоветовал в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Дорожные службы стараются компенсировать неудобства. Там, где это возможно, на подъездах к зоне работ расставят предупреждающие табло.
Но в часы-пик в любом случае образуются пробки. Их пик придётся на утренние и вечерние пересменки — с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30.
|День
|Событие
|8 июля
|Начало работ, запуск светофора.
|10-15 июля
|Ремонт первых полос, реверс между направлениями.
|17-19 июля
|Замена покрытия на вторых полосах, подготовка к сдаче.
Сохраняйте спокойствие, не пытайтесь резко перестраиваться из ряда в ряд. Двигайтесь в заторе на минимальной скорости.
Знак и светофор показывают, какая полоса в данный момент свободна для вашего направления. Двигаться можно только по ней.
Пока министерство перевозок публикует только первоначальные даты. Любые изменения будут анонсировать в официальном канале.
За движение навстречу потоку по реверсивной полосе или игнорирование светофора взимают 5 тысяч рублей и могут лишить прав.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.