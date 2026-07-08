Ялта готовит жесткий сценарий для населения: экстренная инфраструктура меняет привычный график

Ялта развертывает сеть муниципальных штабов для поддержки населения в условиях возможных перебоев с электричеством. Глава местной администрации Янина Павленко сообщила о финальной стадии подготовки "Центров содействия", которые станут опорными точками для горожан при дефиците ресурса. Пункты базируются в здании мэрии и офисах территориальных подразделений, где специалисты завершают монтаж необходимого оборудования.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крым, Ялта

География помощи: адреса центров

Власти предусмотрели охват всех ключевых поселков Большой Ялты. В самом городе основной штаб разместится на Советской площади, 1. Для жителей отдаленных районов определены следующие локации:

Гурзуф: улица Подвойского, 9 (1-й этаж);

улица Подвойского, 9 (1-й этаж); Массандра: улица Стахановская, 21;

улица Стахановская, 21; Ливадия: улица Батурина, 8 (кабинеты № 2 и 3);

улица Батурина, 8 (кабинеты № 2 и 3); Гаспра: улица Н. Тамарлы, 6/24;

улица Н. Тамарлы, 6/24; Кореиз: Севастопольское шоссе, 27;

Севастопольское шоссе, 27; Алупка: улица Красногвардейская, 32;

улица Красногвардейская, 32; Симеиз: улица Звездная, 2 (2-й этаж);

улица Звездная, 2 (2-й этаж); Форос: улица Космонавтов, 4.

"В настоящее время специалисты заканчивают их обустройство. Жители смогут обратиться в центры для зарядки мобильных телефонов. Также там планируют предоставлять дополнительные услуги в зависимости от оперативной обстановки", — пояснила глава администрации города Янина Павленко.

Функционал и услуги пунктов

Основная задача центров — обеспечить жителям доступ к связи. Здесь можно будет подпитать аккумуляторы гаджетов и получить актуальную информацию о ходе восстановительных работ. Список услуг обещают расширять оперативно: от обеспечения питьевой водой до решения бытовых вопросов. Ранее аналогичный опыт перенимали соседи, когда Алушта осталась без света и местный бизнес начал предлагать бесплатные точки зарядки для горожан.

"Подготовка таких пунктов — это страховка для коммунальной системы. При риске перегрузки сетей важно иметь локации с гарантированным энергоснабжением от генераторов, чтобы не допустить социального вакуума", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Энергетический фон полуострова

Ситуация на Южном берегу остается напряженной из-за климатических нагрузок и необходимости технического обновления магистралей. Когда энергетика оказалась на грани срыва из-за аварий на ЛЭП, власти региона активировали протоколы ручного управления. Сейчас ручное управление вошло в силу, позволяя точечно закрывать потребности городов в топливе и электричестве.

"Подобные центры содействия — важный элемент гражданской обороны. В условиях природных рисков или технических сбоев наличие предсказуемого места помощи снижает панику среди населения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особое внимание уделяется хранению критически важных товаров. Медики уже давали рекомендации, как спасти инсулин во время блэкаутов, и данные советы могут стать частью справочных материалов в новых центрах. Параллельно с энергетикой власти контролируют и другие ресурсы: чтобы сбить цену с бензина, внедряются программы субсидирования заправок, а на Крымском мосту ужесточили правила провоза горючего в таре.

"Южному берегу приходится балансировать между ростом туристического потока и ограниченностью инфраструктуры. Запуск центров содействия — это рациональный шаг по укреплению социальной устойчивости муниципалитета", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параметр Состояние готовности Обустройство помещений Завершающая стадия Наличие резервного питания Обеспечено во всех точках

Ответы на популярные вопросы

Будут ли центры работать круглосуточно?

Режим работы будет зависеть от тяжести оперативной обстановки и графиков ограничения подачи энергии.

Нужно ли платить за зарядку телефона?

Нет, все базовые услуги в Центрах содействия предоставляются жителям бесплатно.

Помогут ли в центрах с лекарствами?

Пункты предназначены для связи и информации, однако там могут подсказать адреса дежурных аптек с генераторами.

Где узнать об открытии ближайшего пункта?

Информация будет транслироваться через официальные каналы администрации и территориальных органов Ялты.

Читайте также