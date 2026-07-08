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Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом

Россия » Юг » Астрахань

Испытательный полёт в Астраханской области закончился помпажем и возгоранием двигателя. ЧП произошло в небе над Ахтубинским районом при взлёте воздушного судна. Глава Ахтубинска Александр Сиваков сообщил: пилот не пострадал, жизни и здоровью лётчика ничего не угрожает. Огонь удалось быстро погасить.

Горящий двигатель самолета
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Горящий двигатель самолета

Что такое помпаж и почему он случился?

Помпаж — серьёзный сбой в работе авиационного двигателя.

Поток воздуха через компрессор срывается, нарушая равномерное движение. В итоге раздаётся хлопок, мотор начинает трястись, из сопла или воздухозаборника вырываются языки пламени.

Скорее всего, детонация привела к повреждению внутренних элементов и возгоранию топливной смеси. Ситуация опасна потерей тяги или полным отказом двигателя.

"Лётчик выбрал режим наибольшей нагрузки для проверки систем при максимальном давлении. Резкий скачок оборотов или непредвиденное отклонение параметров могли вызвать нарушение аэродинамики потока. Вспышка — следствие локального перегрева или микроскопической металлической частицы, случайно попавшей в компрессор на заводской сборке", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru авиационный инженер-испытатель Андрей Жарков.

Тип самолёта и причины аварии официально не раскрыты. Их определят по черным ящикам и результатам осмотра на земле.

Как конструкторы испытывают машины на прочность?

Тестовые полёты создают именно для выявления скрытых дефектов в экстремальных режимах.

Современные системы тщательно проверяют в работе.

Экипажи сознательно выводят двигатели за пределы штатного диапазона, проверяя их поведение на критических оборотах или при резкой перемене высоты.

Выявленный помпаж станет материалом для анализа и изменений в конструкции.

"Ахтубинский испытательный центр носит имя лётчика Чкалова неслучайно. Здесь отрабатывают режимы, с которыми машины могут столкнуться только в теории. Происшествия редки, но они сразу попадают в технические отчёты и подтягивают систему контроля качества на всех заводах-изготовителях", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по транспортной безопасности Геннадий Петров.

Что позволяет пилотам действовать в нештатной ситуации?

Помпаж и пожар относятся к сложным внештатным ситуациям.

Испытательные экипажи проходят углублённую подготовку по действиям при отказе техники, включая доведение моторов до критических режимов.

Непосредственно перед полётом пилоты изучают вероятные сценарии и признаки приближения к опасной черте.

"Оперативная последовательность действий — отключение топлива, предотвращение распространения пламени, увод от жилых построек — отработана до автоматизма. Главная задача экипажа в таких условиях — сохранить машину для экспертизы и безопасно посадить её", — отметила в беседе с Pravda. Ru заместитель начальника летной службы Марина Красикова.

Ответы на популярные вопросы

Как выглядит помпаж из кабины?

Сильный хлопок, потеря мощности, вибрация, паника на панели приборов, индикатор пожара в двигателе.

Может ли помпаж полностью уничтожить двигатель?

Если срыв потока сопровождается детонацией и возгоранием — да. Повреждаются лопатки компрессора и турбины.

Что делают после полёта с инцидентом?

Самолёт осматривают, записывают данные с бортовых самописцев, анализируют телеметрию с наземных станций слежения.

Почему Ахтубинск — ключевая точка для таких испытаний?

Государственный лётно-испытательный центр им. Чкалова обладает огромной закрытой территорией и всей инфраструктурой для работы с секретной техникой.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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