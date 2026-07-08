Три миллиарда на здоровье: Курская область получила деньги на поликлиники и новые ФАПы

Медицинский каркас Курской области в 2024 году укрепят на сумму более 3 млрд рублей. Средства пойдут на возведение двух фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкцию четырех поликлиник и закупку препаратов для льготных категорий граждан. Итоги встречи врио губернатора Александра Хинштейна с вице-премьером Татьяной Голиковой фиксируют: регион заходит на масштабную перезагрузку социальной инфраструктуры.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Врач изучает медицинские документы в клиническом кабинете

Новые площадки и «замороженные» объекты

В Курске начнется строительство поликлиники на проезде Сергеева, рассчитанной на 550 посещений в смену. Финансовые лимиты под объект уже подтверждены из резервного фонда страны. Параллельно форсируют работы на площадке новой областной детской клинической больницы.

Особое внимание уделили точной диагностике. В регионе создадут второй эндоскопический центр для исследования ЖКТ. Существующих мощностей не хватает: действующий центр выполняет 12 тысяч процедур в год при вдвое большей потребности населения.

"Инфраструктурный износ медучреждений требует не точечных латок, а капитального обновления. Особенно это касается детской стоматологии: объединение корпусов без полноценного ремонта не решает проблему очередности и качества среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Защита и культура в приграничье

В повестку вошел вопрос расширения соцподдержки для пожилых людей и инвалидов из приграничных районов. Речь идет о тех, кому требуется постоянный уход в условиях стационара. Вице-премьер поручила проработать приоритетный порядок помощи этим категориям.

Культурная сфера региона также получила федеральную подпитку. Программу «Большие гастроли» столичных театров продлили на следующий год. Формат онлайн-трансляций спектаклей показал высокую востребованность, собирая многотысячную аудиторию у экранов.

Подготовка к миллениуму

К 1000-летию Курска на территории «Курской крепости» появится новый музейно-выставочный центр. Проект предполагает открытие филиала Русского музея. Техническое задание и поручения ведомствам по этому объекту уже сформированы.

"Для приграничного региона важно не только удерживать текущие социальные обязательства, но и инвестировать в символические проекты. Это маркер стабильности для инвесторов и населения", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

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