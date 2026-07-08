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Готовьте ведра: масштабное ограничение подачи воды в Омске — адреса и время

Россия » Сибирь » Омск

Кировский округ Омска столкнулся с временными трудностями в работе коммунальной инфраструктуры. Из-за планового ремонта на магистральном водопроводе тысячи жителей левобережной части города проведут ближайшие сутки с сухими кранами. Пока инженеры латают изношенные трубы, городские службы разворачивают мобильные пункты снабжения.

Смеситель
Фото: unsplash.com by Mathias Reding is licensed under Free to use under the Unsplash License
Смеситель

География отключений: кто остался без воды

Зона проведения работ охватывает как плотную жилую застройку, так и пригородные территории. Полное ограничение подачи ресурса затронуло улицы Мельничную, Семиреченскую и Талалихина. Также под коммунальный удар попали поселки Магистральный, Новостройка и Самарка. Серьезные неудобства испытывают и владельцы участков в нескольких садоводческих товариществах.

Для части потребителей отключение не будет тотальным, однако комфорта это не прибавит. В поселках Лесоперевалка, Мелиораторов и Троицкое зафиксировано падение давления в системе. Жителям верхних этажей в этих локациях вода может не доходить вовсе, что часто происходит при масштабных работах на городских сетях или плановой модернизации оборудования.

"Любое вмешательство в работу изношенных сетей — это всегда риск для бюджета ресурсоснабжающей организации. Если ремонт затягивается, растут расходы на эксплуатацию спецтехники и логистику подвоза воды. Регионам крайне необходимо увеличивать инвестиции в модернизацию ЖКХ, чтобы минимизировать подобные аварийные сценарии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Подвоз воды и работа спецтехники

Чтобы минимизировать последствия засухи в квартирах, по округу курсируют автоцистерны. Власти определили две ключевые точки базирования машин с питьевой водой: улица Мельничная, 89 и улица Новостройка, 136. Спецтехника будет находиться по указанным адресам до 20:00 местного времени. Жителям настоятельно рекомендуют заблаговременно пополнить запасы, так как возобновление штатного режима работы насосных станций ожидается только к концу текущих суток.

Локация Статус водоснабжения
Ул. Мельничная, Семиреченская Полное отключение до конца суток
Пос.Троицкое, Мелиораторов Пониженное давление (возможен дефицит на верхних этажах)
Адреса стоянок водовозов Мельничная, 89; Новостройка, 136 (до 20:00)

"Масштабные отключения в жилом секторе всегда выявляют реальное состояние инфраструктуры. Износ сетей в старых районах может достигать 70-80%. То, что водоканал организует подвоз воды — обязательная мера, но жителям важно следить за графиком, чтобы не остаться без ресурса на ночь, когда давление в трубах еще не нормализуется", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Когда воду дадут полностью?

Возобновление подачи ресурса во все дома Кировского округа планируется к концу текущих суток после завершения всех сварочных и монтажных работ.

Что делать, если вода в кране грязная?

После запуска системы возможно кратковременное изменение цвета воды из-за сорванных со стенок труб отложений. Рекомендуется слить воду в течение 5-10 минут.

Будет ли работать подвоз после 20:00?

Официально заявленное время работы водовозов — до восьми вечера. О продлении работы спецтехники будет объявлено дополнительно только в случае аварийной задержки ремонта.

Нужно ли платить за воду в период отключения?

Начисление платы производится по показаниям приборов учета. Если счетчиков нет, за период отсутствия воды должен быть произведен автоматический перерасчет.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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