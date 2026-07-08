Готовьте ведра: масштабное ограничение подачи воды в Омске — адреса и время

Кировский округ Омска столкнулся с временными трудностями в работе коммунальной инфраструктуры. Из-за планового ремонта на магистральном водопроводе тысячи жителей левобережной части города проведут ближайшие сутки с сухими кранами. Пока инженеры латают изношенные трубы, городские службы разворачивают мобильные пункты снабжения.
Зона проведения работ охватывает как плотную жилую застройку, так и пригородные территории. Полное ограничение подачи ресурса затронуло улицы Мельничную, Семиреченскую и Талалихина. Также под коммунальный удар попали поселки Магистральный, Новостройка и Самарка. Серьезные неудобства испытывают и владельцы участков в нескольких садоводческих товариществах.
Для части потребителей отключение не будет тотальным, однако комфорта это не прибавит. В поселках Лесоперевалка, Мелиораторов и Троицкое зафиксировано падение давления в системе. Жителям верхних этажей в этих локациях вода может не доходить вовсе, что часто происходит при масштабных работах на городских сетях или плановой модернизации оборудования.
"Любое вмешательство в работу изношенных сетей — это всегда риск для бюджета ресурсоснабжающей организации. Если ремонт затягивается, растут расходы на эксплуатацию спецтехники и логистику подвоза воды. Регионам крайне необходимо увеличивать инвестиции в модернизацию ЖКХ, чтобы минимизировать подобные аварийные сценарии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Чтобы минимизировать последствия засухи в квартирах, по округу курсируют автоцистерны. Власти определили две ключевые точки базирования машин с питьевой водой: улица Мельничная, 89 и улица Новостройка, 136. Спецтехника будет находиться по указанным адресам до 20:00 местного времени. Жителям настоятельно рекомендуют заблаговременно пополнить запасы, так как возобновление штатного режима работы насосных станций ожидается только к концу текущих суток.
|Локация
|Статус водоснабжения
|Ул. Мельничная, Семиреченская
|Полное отключение до конца суток
|Пос.Троицкое, Мелиораторов
|Пониженное давление (возможен дефицит на верхних этажах)
|Адреса стоянок водовозов
|Мельничная, 89; Новостройка, 136 (до 20:00)
"Масштабные отключения в жилом секторе всегда выявляют реальное состояние инфраструктуры. Износ сетей в старых районах может достигать 70-80%. То, что водоканал организует подвоз воды — обязательная мера, но жителям важно следить за графиком, чтобы не остаться без ресурса на ночь, когда давление в трубах еще не нормализуется", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Возобновление подачи ресурса во все дома Кировского округа планируется к концу текущих суток после завершения всех сварочных и монтажных работ.
После запуска системы возможно кратковременное изменение цвета воды из-за сорванных со стенок труб отложений. Рекомендуется слить воду в течение 5-10 минут.
Официально заявленное время работы водовозов — до восьми вечера. О продлении работы спецтехники будет объявлено дополнительно только в случае аварийной задержки ремонта.
Начисление платы производится по показаниям приборов учета. Если счетчиков нет, за период отсутствия воды должен быть произведен автоматический перерасчет.
Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.