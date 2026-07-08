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Пустые АЗС загнали водителей под баллон: спрос на газ в Астрахани удвоил цену за два месяца

Россия » Юг » Астрахань

Астраханские автомобилисты массово переключаются на газ. Дефицит бензина в регионе спровоцировал ажиотажный спрос на ГБО, за которым последовал ценовой шторм. Стоимость комплектов всего за восемь недель взлетела почти в два раза.

Установка газового оборудования в автомобиль
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Установка газового оборудования в автомобиль

Бензиновый голод раздувает ценники

В мае монтаж базовой газовой системы стоил 35 тысяч рублей. К середине июня планка поднялась до 45 тысяч. В июле чек за установку комплекта с крупногабаритным баллоном пробил отметку в 64 тысячи рублей. Оборудование дорожает еженедельно, съедая выгоду от перехода на альтернативное топливо еще на этапе входа.

С рынка вымыло компактные емкости-"таблетки", которые устанавливаются в нишу для запасного колеса. Теперь владельцам приходится выбирать: либо дорогой бензин, либо громоздкий балон, занимающий половину багажного отделения.

"Рынок ГБО сейчас напоминает перегретый котел. Мастерские опасаются принимать новые заказы, так как вырученных средств может не хватить на закупку следующей партии комплектующих по новым прайсам", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сервисы на паузе

Многие астраханские техцентры объявили "стоп-заказ". Запись на установку распределена до конца июля, но сервисы не спешат фиксировать финальную стоимость. Риск "заморозить" оборотные средства в дешевеющих запчастях заставляет бизнесменов притормаживать конвейер.

Период Средняя цена установки (руб.)
Май 35 000
Июнь 45 000
Июль 64 000

Изменился и портрет клиента. В очередях стоят владельцы свежих иномарок. Если раньше они опасались за сохранность двигателей, то сегодня пустые АЗС заставляют забыть о технических предрассудках. Прагматичный расчет победил страх перед вмешательством в конструкцию автомобиля.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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