Бензин рекой: Омск нарастил "нефтяные" отгрузки до рекордных 1,2 млн тонн

В Омской области железная дорога везёт всё больше нефтепродуктов. И не только их. Июнь показал уверенный подъём по погрузке, а нефть снова заняла первое место в грузовой колонне.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Итоги июня

По данным Западно-Сибирской железной дороги, в июне 2026 года в регионе погрузили 1,5 млн тонн. Это на 6,7% выше, чем годом ранее.

Основной объём пришёлся на нефть и нефтепродукты. Их отправили 1,2 млн тонн. Рост составил 4% к июню 2025 года.

Зерно прибавило заметнее других грузов. Перевозки выросли на 39,9% и достигли 117,8 тыс. тонн. Строительные грузы тоже пошли вверх. Их объём вырос в 1,4 раза, до 27,2 тыс. тонн.

Параметр Что меняется Нефть и нефтепродукты 1,2 млн тонн, рост на 4% Зерно 117,8 тыс. тонн, рост на 39,9% Строительные грузы 27,2 тыс. тонн, рост в 1,4 раза

Есть и грузы с минусом. Химикаты и сода снизились до 60,8 тыс. тонн, на 13,2%. Лом чёрных металлов вырос до 20,9 тыс. тонн. Продовольствие прибавило 30,6% и достигло 17,2 тыс. тонн.

"Когда растут нефтепродукты и зерно, это обычно значит, что у региона есть устойчивый грузовой ритм. Но по химии падение уже показывает, где потоки просели", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

За первое полугодие по железной дороге в области отправили 9,4 млн тонн. Это на 1,3% больше, чем за тот же срок год назад.

Отдельно заметен и годовой результат. В 2025 году в Омской области погрузили 18,2 млн тонн. Нефть и нефтепродукты дали 14,3 млн тонн из этого объёма.

Похоже, омская грузовая сцепка идёт по расписанию без лишней суеты. Вагон за вагоном, цифра за цифрой.

"Для железной дороги такая структура погрузки удобна: крупный поток нефтепродуктов держит базовую загрузку сети, а скачки по зерну и стройматериалам дают дополнительную нагрузку на узлы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

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