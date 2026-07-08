Сибирская зима против столичных технологий: новосибирцев ждет тест-драйв новых трамваев

В Новосибирске в ноябре 2026 начнут испытания двухсекционного трамвая 71-923М "Богатырь‑М". Договор о сотрудничестве с производителем подписали 7 июля, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.
Город готов оценить вагон в реальной эксплуатации. По итогам тестов решат, закупать ли "Богатырей‑М" для маршрутов.
По расчётам мэрии, парку требуется минимум 62 новых вагона сейчас и ещё около 107 трамваев большой вместимости при развитии сети.
Во время испытаний специалисты проверят работу в зимних условиях, фактическую вместимость и энергоэффективность. Модель рассчитана на 222 пассажира, в том числе 35 сидячих мест. Вагон низкопольный, с тремя дверями, площадками для маломобильных пассажиров и выдвижным пандусом, автономный ход — до 1,5 км.
"Низкопольный вагон нужно согласовать с посадочными платформами и рельсовой сетью. Без этого возможны задержки и рост износа пути", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Производитель — московская компания "ПК Транспортные системы", зарегистрированная в 2013 году. В открытых данных за 2021 год указаны выручка 10 млрд рублей и убыток 56 млн рублей. Холдинг‑учредитель показал прибыль по итогам 2025 года.
|Параметр
|Что будут проверять
|Вместимость
|Соответствие 222 пассажирам в пиковые часы
|Автономный ход
|Надёжность работы до 1,5 км без внешнего питания
|Зимняя эксплуатация
|Отопление, обмерзание дверей и пандуса
"Низкие температуры и гололед тестируют все узлы: от контактора до систем обогрева салона. Нужно смотреть на отказоустойчивость при -30 °C и ниже", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел АЛебедев.
Вагон оснащён раздельным климат‑контролем для салона и кабины, системами видеонаблюдения, помощи водителю и подсчёта пассажиров. Мэрия хочет понять, насколько обещанная энергоэффективность снизит затраты на эксплуатацию.
"Энергоэффективный подвижной состав сокращает расходы перевозчиков. При выборе важно сравнить показатели потребления и стоимость сервисного обслуживания", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Точный срок не объявили. Ожидаемо несколько месяцев, включая зимний период.
Маршруты определят после тестов. Приоритет — линии со средним пассажиропотоком.
Решение примут по итогам испытаний. Город уже оценивает потребность в минимум 62 вагонах сейчас и ещё около 107 в перспективе.
Да. Модель имеет низкий уровень пола, просторные площадки и откидной пандус для колясок.
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