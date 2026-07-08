Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовьте ведра: масштабное ограничение подачи воды в Омске — адреса и время
Райский отдых обернулся ловушкой: невидимый паразит атакует купальщиков по всей России
То, что вчера летело в мусорное ведро, завтра может спасти миллионы тонн урожая: японцы удивили открытием
Бензин рекой: Омск нарастил "нефтяные" отгрузки до рекордных 1,2 млн тонн
Три миллиарда на здоровье: Курская область получила деньги на поликлиники и новые ФАПы
Пустые кабинеты в прошлом: как подмосковные амбулатории обновляют кадровый состав
На лице всё написано: тревожные сигналы организма, которые можно разглядеть в зеркале
Пустые АЗС загнали водителей под баллон: спрос на газ в Астрахани удвоил цену за два месяца
Лаваш никогда не подводит: ленивые пирожки с творогом и сыром станут идеальным перекусом

Сибирская зима против столичных технологий: новосибирцев ждет тест-драйв новых трамваев

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске в ноябре 2026 начнут испытания двухсекционного трамвая 71-923М "Богатырь‑М". Договор о сотрудничестве с производителем подписали 7 июля, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

трамвай
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
трамвай

Город готов оценить вагон в реальной эксплуатации. По итогам тестов решат, закупать ли "Богатырей‑М" для маршрутов.

Что и зачем будут проверять

По расчётам мэрии, парку требуется минимум 62 новых вагона сейчас и ещё около 107 трамваев большой вместимости при развитии сети.

Во время испытаний специалисты проверят работу в зимних условиях, фактическую вместимость и энергоэффективность. Модель рассчитана на 222 пассажира, в том числе 35 сидячих мест. Вагон низкопольный, с тремя дверями, площадками для маломобильных пассажиров и выдвижным пандусом, автономный ход — до 1,5 км.

"Низкопольный вагон нужно согласовать с посадочными платформами и рельсовой сетью. Без этого возможны задержки и рост износа пути", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Производитель — московская компания "ПК Транспортные системы", зарегистрированная в 2013 году. В открытых данных за 2021 год указаны выручка 10 млрд рублей и убыток 56 млн рублей. Холдинг‑учредитель показал прибыль по итогам 2025 года.

Параметр Что будут проверять
Вместимость Соответствие 222 пассажирам в пиковые часы
Автономный ход Надёжность работы до 1,5 км без внешнего питания
Зимняя эксплуатация Отопление, обмерзание дверей и пандуса

"Низкие температуры и гололед тестируют все узлы: от контактора до систем обогрева салона. Нужно смотреть на отказоустойчивость при -30 °C и ниже", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел АЛебедев.

Вагон оснащён раздельным климат‑контролем для салона и кабины, системами видеонаблюдения, помощи водителю и подсчёта пассажиров. Мэрия хочет понять, насколько обещанная энергоэффективность снизит затраты на эксплуатацию.

"Энергоэффективный подвижной состав сокращает расходы перевозчиков. При выборе важно сравнить показатели потребления и стоимость сервисного обслуживания", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Сколько продлятся испытания?

Точный срок не объявили. Ожидаемо несколько месяцев, включая зимний период.

На каких маршрутах поедут вагоны?

Маршруты определят после тестов. Приоритет — линии со средним пассажиропотоком.

Сколько вагонов планируют купить при положительном результате?

Решение примут по итогам испытаний. Город уже оценивает потребность в минимум 62 вагонах сейчас и ещё около 107 в перспективе.

Будут ли вагоны доступны людям с ограниченной мобильностью?

Да. Модель имеет низкий уровень пола, просторные площадки и откидной пандус для колясок.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, климатолог Павел АЛебедев, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Бензина хватит всем: Новосибирск избавляется от зависимости от привозного топлива
Новосибирская область
Бензина хватит всем: Новосибирск избавляется от зависимости от привозного топлива
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом
Юг
Золотой поток отдыхающих неожиданно иссяк — Сочи уже расплачивается за это самым болезненным способом
Популярное
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири

Инцидент на стратегическом объекте в Омске заставил экспертов пересмотреть понятие безопасности в тыловых районах и оценить новые технические риски.

Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
ВМС США подтвердили гибель пилота в Аравийском море, что приближает Трампа к импичменту Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Противостояние накалилось до предела: в Армении восемь крупнейших партий пошли ва-банк
Последние материалы
Лаваш никогда не подводит: ленивые пирожки с творогом и сыром станут идеальным перекусом
Ловушка из 10 улиц для объезда: в каком районе Петербурга полностью закроют движение почти на месяц
У границ Калининграда снова появился загадочный борт США: его маршрут говорит сам за себя
Старые обиды уходят в прошлое: поступок Ильи Резника подарил надежду на примирение с Примадонной
Ученые из Томска нашли опасный микропластик у 60% рыб в реках бассейна Сырдарьи в Узбекистане
Анкара покажет Зеленскому его новое место: НАТО готовит формат без лишнего раздражителя
План США по Украине наткнулся на жесткий отказ: переговоры уперлись в скрытый план Киева
Париж готовит Брюсселю политический сюрприз: Европа рискует лишиться удобного союзника в ЕС
Это будет самое мощное воздействие на психику: Нолан выбрал путь, который изменит индустрию
Бензин для продуктовых фур нашёлся по графику: доставка еды в Новосибирской области пошла штатно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.